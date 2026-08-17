MEU FILHO É UM MUSICAL Brings the Life and Legacy of Beloved Brazilian Comedian Paulo Gustavo to the Stage

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São Paulo - Brazil — Following a successful and emotional run in Rio de Janeiro, Meu Filho é um Musical (My Son is a Musical) arrives in São Paulo for a limited engagement at Teatro Renault beginning August 20, with performances Thursday through Sunday. Conceived by Renata Borges and Déa Lúcia and produced by Touché Entretenimento in partnership with Déa Lúcia, the original Brazilian musical celebrates the life, career and legacy of Paulo Gustavo (1978-2021), one of Brazil’s most beloved comedians and entertainers. Tickets are on sale through Tickets for Fun and at the theater’s official box office.

Directed by Ju Amaral and João Fonseca, who previously directed Paulo Gustavo in Minha Mãe é Uma Peça and Vai Que Cola, the production features a book by Fil Braz, with dramaturgical collaboration from researcher and anthropologist Beatriz Coelho. João Pedro Chaseliov and Pierre Baitelli alternate in the title role, portraying Paulo at different stages of his life, while Miguel Venerabile, Gabriel Gentil and Guilherme Baleixo alternate as the comedian during childhood. Stella Maria Rodrigues plays his mother, Dona Déa, with Marcelo Várzea as his father, Júlio. The large ensemble also brings to life family members, friends and collaborators who were important to his personal and artistic journey.

The story follows Paulo Gustavo from his childhood in Niterói, where he entertained his family by imitating his mother and aunts, through his theatrical beginnings and rise to national stardom. The musical revisits characters and milestones from his career, including Minha Mãe é Uma Peça 3, which became the highest-grossing Brazilian film in history. Original songs and lyrics by Daniel Salve are combined with music connected to Paulo Gustavo’s life, under the musical direction of Tony Lucchesi. The creative team also includes choreographer and movement director Alonso Barros, scenic designer Nello Marrese, Costume Designer Theodoro Cochrane, makeup designer Anderson Bueno, lighting designer Daniela Sanchez, and sound designers Gabriel D’Angelo and André Breda.

More than a biography, Meu Filho é um Musical seeks to create an affectionate and dynamic portrait of the artist, balancing comedy, music and emotion while celebrating the relationships that shaped his life. The production also fulfills a dream Paulo Gustavo expressed during his lifetime: seeing his story transformed into a major Brazilian musical. For Touché Entretenimento, known for productions such as Beetlejuice, Dear Evan Hansen, Mrs. Doubtfire and The SpongeBob Musical, the show marks its first entirely original Brazilian production. For his family and creative collaborators, it is both a celebration of his extraordinary career and a heartfelt tribute to the man behind the characters.

In Meu Filho é um Musical, Déa Lúcia, Paulo Gustavo’s real-life mother, appears in selected performances, depending on her schedule. When she is not performing, the role of Dona Déa is played by actress Stella Maria Rodrigues.

photo by Roberto Filho.

Meu Filho é um Musical chega a São Paulo para temporada no Teatro Renault com ingressos já à venda

Produção da Touché Entretenimento e Déa Lúcia estreia em 20 de agosto e reúne grande elenco e equipe criativa formada por nomes ligados à trajetória de Paulo Gustavo

Depois de divertir e emocionar o público durante sua temporada no Rio de Janeiro, Meu Filho é um Musical chega a São Paulo para uma curta temporada no Teatro Renault, a partir de 20 de agosto, com apresentações de quinta a domingo. Os ingressos estão à venda pela Tickets for Fun e na bilheteria oficial do teatro. Idealizado por Renata Borges e Déa Lúcia e produzido pela Touché Entretenimento em parceria com Déa Lúcia, o novo musical transforma a vida, a obra e o legado de Paulo Gustavo (1978-2021) em uma grande produção teatral brasileira original. Construído a partir das memórias do humorista, de suas conquistas artísticas e de sua história familiar, o espetáculo combina humor, música e emoção para celebrar um dos artistas mais importantes do entretenimento popular brasileiro contemporâneo.

A direção é assinada por Ju Amaral e João Fonseca, que já havia dirigido Paulo Gustavo em Minha Mãe é Uma Peça e na série Vai Que Cola. O roteiro é de Fil Braz, parceiro criativo de longa data do humorista no teatro, no cinema e na televisão, com colaboração dramatúrgica da pesquisadora e antropóloga Beatriz Coelho. No centro da produção, João Pedro Chaseliov e Pierre Baitelli se alternam no papel-título, interpretando Paulo Gustavo em diferentes fases de sua vida. A infância do artista é vivida, também em alternância, por Miguel Venerabile, Gabriel Gentil e Guilherme Baleixo.

Stella Maria Rodrigues interpreta Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, enquanto Castorine vive Juju nas fases jovem e adulta. Bella Moraes, Ivana Tkotz e Nina Vargens se alternam no papel durante a infância. Marcelo Várzea interpreta Júlio, pai de Paulo. O elenco também leva à cena personagens fundamentais da trajetória pessoal e profissional de Paulo Gustavo, entre eles sua madrasta Penha, sua irmã Juliana, seu marido Thales Bretas e amigos e parceiros como Fábio Porchat e Marcus Majella. Josie Antello, Cris Pompeo, Talita Castro, Pedro Madeira, Luiza Lewicki, Thiago Voltolini, Gaspar, Oscar Fnabião e Lucas Colombo estão entre os artistas que completam o elenco. Um numeroso grupo de atores — formado por Valéria Barcellos, Fabrício Negri, Cássia Sanches, Elizândra Souza, Fernanda Sabot, Milena Machado, André Celant, Beto Màcedo, Glauber Sevla e Caio Nery — assume múltiplos personagens ao longo do espetáculo, contribuindo para a construção de um retrato dinâmico do humorista e do universo que o cercava.

The cast of Meu Filho é um Musical brings the life, relationships and artistic legacy of Paulo Gustavo to the stage.

photo by Bianca Oliveira.

De Niterói ao estrelato nacional

O musical acompanha Paulo Gustavo desde a infância em Niterói, quando já divertia a família imitando a mãe e as tias, até seus primeiros passos no teatro e a criação de personagens que entrariam para o imaginário cultural brasileiro. A narrativa percorre sua ascensão à fama nacional, sua atuação no teatro, na televisão e no cinema e momentos marcantes de sua carreira, como Minha Mãe é Uma Peça 3, que se tornou o filme brasileiro de maior bilheteria da história. Mais do que apresentar uma biografia convencional, porém, Meu Filho é um Musical procura explorar as relações, memórias, referências criativas e experiências pessoais que estavam por trás da figura pública.

A trilha sonora combina canções originais, com músicas e letras de Daniel Salve, e músicas que fizeram parte da trajetória de Paulo Gustavo. A direção musical é de Tony Lucchesi, enquanto Alonso Barros assina a coreografia e a direção de movimento. A equipe criativa reúne ainda Nello Marrese (cenografia), Theodoro Cochrane (figurinos), Anderson Bueno (visagismo), Daniela Sanchez (desenho de luz) e Gabriel D’Angelo e André Breda (desenho de som). O resultado é um espetáculo que transita livremente entre a comédia e a emoção, refletindo a irreverência, a generosidade e a personalidade grandiosa que fizeram de Paulo Gustavo um dos artistas mais populares do país.

Paulo Gustavo himself (1978-1921).

photo by Divulgação.

Um sonho levado ao palco

Para a família de Paulo Gustavo, o musical também concretiza um desejo manifestado pelo próprio artista em vida: ver sua história transformada em um grande musical brasileiro. “Falar de Paulo Gustavo é falar de uma força da natureza”, afirma a produtora Renata Borges. “Produzir esse espetáculo é uma honra e uma travessia, porque cada cena carrega a memória viva de um artista que não apenas fazia rir, mas fazia sentir”.

Dona Déa, que está no centro da produção tanto como inspiração quanto como parte do processo criativo, vê o espetáculo como uma homenagem ao filho e às suas ambições artísticas. “Meu filho tinha um talento e um coração raros. Tudo o que fez foi com muito amor e dedicação”, afirma. “Agora eu e Juju vamos render a ele todas as homenagens e realizar um dos seus maiores sonhos: um grandioso espetáculo”.

Para Ju Amaral, que dirige a produção ao lado de João Fonseca, o espetáculo também é uma experiência profundamente pessoal. Tendo convivido e trabalhado de perto com Paulo Gustavo, ela descreve o palco como parte essencial da identidade do irmão. “O palco era a segunda casa do meu irmão. Ele pensava grande, queria tudo perfeito e tinha enorme respeito pelo público”, diz. “É dessa forma que queremos homenageá-lo: com um espetáculo à altura de tudo o que ele foi e representou”.

Touché Entretenimento aposta em uma história brasileira original

Meu Filho é um Musical também representa um novo capítulo na trajetória da Touché Entretenimento, uma das principais produtoras brasileiras de grandes espetáculos de teatro musical. A empresa já levou aos palcos produções brasileiras de títulos internacionais como Beetlejuice – O Musical, Querido Evan Hansen, Uma Babá Quase Perfeita, Bob Esponja – O Musical, Alguma Coisa Podre, Peter Pan – O Musical e Cinderella – O Musical da Broadway. Com Meu Filho é um Musical, a produtora apresenta seu primeiro espetáculo inteiramente brasileiro, investindo em uma obra original inspirada na vida e na carreira de um artista cujos personagens, humor e generosidade se tornaram parte profunda do imaginário popular do país.

Mais de cinco anos após a morte de Paulo Gustavo, em 2021, o musical oferece ao público a oportunidade de reencontrar o homem por trás dos personagens — o filho, irmão, marido, amigo, ator, roteirista e humorista cujo trabalho alcançou milhões de brasileiros. Em sua essência, Meu Filho é um Musical é ao mesmo tempo uma celebração e um ato de memória: um retrato teatral de Paulo Gustavo construído não apenas a partir das gargalhadas que provocou, mas também das pessoas e experiências que ajudaram a formar o artista que ele se tornou.

The original Brazilian musical follows Paulo Gustavo from his childhood in Niterói to his rise as one of Brazil’s most beloved entertainers.

photo by Bianca Oliveira.

FICHA TÉCNICA:

Idealização: Renata Borges e Déa Lúcia

Direção: João Fonseca e Ju Amaral

Direção Musical: Tony Lucchesi



Elenco: João Pedro Chaseliov, Pierre Baitelli, Miguel Venerabile, Gabriel Gentil, Guilherme Baleixo, Stella Maria Rodrigues, Castorine, Bella Moraes, Ivana Tkotz, Nina Vargens, Marcelo Várzea, Josie Antello, Cris Pompeo, Talita Castro, Pedro Madeira, Luiza Lewicki, Thiago Voltolini, Gaspar, Oscar Fabião, Lucas Colombo, Valéria Barcellos, Fabrício Negri, Cássia Sanches, Elizândra Souza, Fernanda Sabot, Milena Machado, André Celant, Beto Màcedo, Glauber Sevla e Caio Nery.

Letras e Músicas: Daniel Salve

Texto: Fil Braz

Pesquisa e Colaboração Dramatúrgica: Beatriz Coelho

Coreografia: Alonso Barros

Visagismo: Anderson Bueno

Figurinos: Theodoro Cochrane

Cenografia: Nello Marrese

Desenho de Luz: Daniela Sanchez

Desenho de Som: Gabriel D'Angelo e André Breda

Produção: Touché Entretenimento e Déa Lucia



João Pedro Chaseliov and Stella Maria Rodrigues

in a scene from Meu Filho é um Musical.

photo by Roberto Filho.

SERVIÇO:

MEU FILHO É UM MUSICAL

Estreia: 20 de agosto

Temporada: 20 de agosto a 11 de outubro

Sessões: Quinta às 20h | Sexta às 20h | Sábado às 15h e 20h | Domingo às 14h30 e 19h30

Ingressos: a partir de R$25 (meia entrada)

Local: Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista, São Paulo – SP

Classificação Indicativa: 12 anos - Menores de 12 anos devem estar acompanhados de pais e/ou responsáveis legais. A determinação da classificação etária poderá a qualquer momento ser alterada.

Duração: 180 minutos (possui intervalo)

REDES SOCIAIS Instagram: @meufilhoeummusical

CANAIS DE VENDA OFICIAIS

Bilheteria online: ticketsforfun.com.br

Bilheteria física – sem taxa de conveniência:

Teatro Renault – Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 – Bela Vista, São Paulo – SP.

Horário de funcionamento: terça-feira a domingo, das 12h às 20h, exceto feriados.

VENDA A GRUPOS

Solicitações e informações: grupos@t4f.com.br

Importante: O elenco do espetáculo está sujeito a alterações sem aviso prévio. Por favor evite atrasos. O espetáculo começa pontualmente no horário descrito neste ingresso, os clientes atrasados só poderão acessar o assento após a primeira cena.

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