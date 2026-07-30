7 MULHERES E UM MISTÉRIO (7 Women and a Mystery) Turns a Classic Whodunit Into Camp Musical Comedy
by Claudio Erlichman. The production runs from July 31st through October 04th, at 033 Rooftop.
São Paulo - Brazil — France's celebrated mystery comedy Huit Femmes (8 Women) is receiving its first-ever Brazilian musical adaptation with the premiere of 7 Women and a Mystery – The Musical on July 31 at 033 Rooftop in São Paulo. Adapted with an original score and lyrics by Anna Toledo, the production is directed by Ricardo Grasson and Heitor Garcia, with musical direction by Thiago Gimenes and general production by Bruna Dornellas and Wesley Telles for WB Produções. Continuing the play's tradition of showcasing outstanding actresses, the cast features Bruna Guerin, Laura Castro, Letícia Soares, Malu Rodrigues, Paula Capovilla, Stella Miranda and Verónica Valenttino.
Set on Christmas Eve, the story follows seven women trapped inside an isolated mansion after the mysterious murder of the family patriarch. With no contact with the outside world and every woman hiding secrets of her own, the suspects must uncover the killer before another crime occurs. Blending suspense, comedy and original music, the adaptation amplifies the emotional stakes of Robert Thomas' classic while giving each character greater depth and agency. According to Anna Toledo, the songs become the driving force behind the narrative, bringing hidden emotions and explosive family conflicts to the surface.
Originally written by French playwright Robert Thomas, Huit Femmes became an international classic after its 1961 stage premiere, inspiring acclaimed adaptations including François Ozon's award-winning 2002 musical film 8 Women and the 2021 Italian Netflix hit n. The play also has a rich Brazilian history, first staged in 1962 with an all-star cast led by Nathalia Timberg, Suely Franco and Dulcina de Moraes.
For co-directors Ricardo Grasson and Heitor Garcia, the enduring appeal of the story lies in its timeless exploration of family power dynamics, gender roles, prejudice and human relationships. By combining an original musical score with a contemporary perspective and a cast of leading Brazilian musical theatre performers, 7 Women and a Mystery – The Musical reimagines a beloved mystery as a witty, stylish and thoroughly modern theatrical experience.
A premiada comédia policial do dramaturgo francês Robert Thomas ganha sua primeira adaptação brasileira para o teatro musical com 7 Mulheres e Um Mistério – O Musical, que estreia em 31 de julho, no 033 Rooftop.
Estrelado por Bruna Guerin, Laura Castro, Letícia Soares, Malu Rodrigues, Paula Capovilla, Stella Miranda e Verónica Valenttino, o espetáculo tem direção de Ricardo Grasson e Heitor Garcia, com adaptação, letras e músicas originais de Anna Toledo.
Um dos mais célebres clássicos do suspense cômico francês ganhará uma nova vida nos palcos brasileiros. 7 Mulheres e Um Mistério – O Musical, primeira adaptação nacional para teatro musical da peça Huit Femmes (8 Mulheres), de Robert Thomas, estreia no dia 31 de julho, no 033 Rooftop, em São Paulo, reunindo mistério, humor e canções inéditas em uma produção protagonizada exclusivamente por mulheres. Escrita no fim da década de 1950, a obra de Robert Thomas conquistou o público ao combinar investigação policial, diálogos afiados e humor ácido. Estreada na França em 1961, a peça tornou-se um sucesso internacional, ganhando diversas montagens e adaptações para o cinema, entre elas o premiado musical 8 Mulheres, de François Ozon, lançado em 2002, e o filme italiano 7 Mulheres e Um Mistério, sucesso da Netflix em 2021.
O Brasil também possui uma ligação histórica com a obra. A primeira montagem nacional foi apresentada em 1962, com direção de Luís de Lima e um elenco que reuniu algumas das maiores atrizes do teatro brasileiro, como Nathalia Timberg, Suely Franco, Dulcina de Moraes, Maria Fernanda, Margarida Rey, Maria Sampaio, Iracema de Alencar e Sônia de Moraes. Mais de seis décadas depois, a história retorna em uma nova versão musical, preservando a tradição de reunir grandes intérpretes femininas. A nova montagem traz Bruna Guerin, Laura Castro, Letícia Soares, Malu Rodrigues, Paula Capovilla, Stella Miranda e Verónica Valenttino no elenco. Juntas, elas dão vida a sete mulheres que passam a noite de Natal reunidas em uma mansão isolada quando o patriarca da família é encontrado morto. Sem qualquer contato com o mundo exterior e desconfiando umas das outras, todas se tornam, ao mesmo tempo, investigadoras e suspeitas, enquanto antigos ressentimentos, segredos familiares e revelações inesperadas vêm à tona.
A adaptação brasileira, assim como as letras e músicas originais, é assinada por Anna Toledo, que transforma a música em um elemento essencial da narrativa. Mais do que inserir números musicais na trama, a autora utiliza as canções para potencializar os conflitos, revelar emoções ocultas e aprofundar a construção das personagens. "Na peça original, o confinamento cria uma tensão permanente. Ao adaptá-la para uma comédia musical, imaginei que tudo precisaria ser levado ao extremo. Os segredos tinham de ser bombásticos e as emoções, vulcânicas. A música surge para colocar esses sentimentos em primeiro plano, virar tudo de cabeça para baixo e revelar aquilo que estava escondido", afirma Anna Toledo. A dramaturga também buscou ampliar a complexidade das personagens femininas. Enquanto as versões anteriores concentravam boa parte do conflito em torno da figura do patriarca assassinado, esta adaptação desloca o foco para os desejos, escolhas e contradições das mulheres, conferindo às protagonistas uma força dramática que vai além da simples relação com a figura masculina.
A direção artística é assinada por Ricardo Grasson e Heitor Garcia, com direção musical de Thiago Gimenes e produção geral de Bruna Dornellas e Wesley Telles, da WB Produções. A equipe criativa reúne ainda Natália Lana (cenografia), Ligia Rocha (figurinos), Simone Momo (visagismo), Tocko Michelazzo (desenho de som), Gabriele Souza (desenho de luz) e Keila Bueno e Victoria Ariante (coreografia e direção de movimento). Para Ricardo Grasson, a permanência da obra ao longo das décadas está diretamente ligada à forma como Robert Thomas compreende as relações humanas. "É uma dramaturgia cheia de detalhes, extremamente precisa e refinada. Quando lemos o texto hoje, percebemos que ele continua mais atual do que nunca porque fala das relações humanas e das disputas de poder dentro da família. É justamente isso que faz da peça um clássico capaz de atravessar gerações", destaca o diretor.
Já Heitor Garcia ressalta que temas como etarismo, papéis de gênero, preconceito nas relações entre patrões e empregados e bissexualidade, presentes no texto original ambientado na França dos anos 1950, continuam dialogando com o público contemporâneo. "Nossa proposta revisita aquela época para mostrar o quanto essas questões ainda ecoam na sociedade atual. Em vez de tratar a história apenas como um suspense policial, abraçamos sua ironia e seu caráter teatral, transformando-a deliberadamente em uma farsa sofisticada e bem-humorada", explica.
Considerado um dos principais nomes do suspense cômico francês, Robert Thomas ajudou a consolidar esse gênero no teatro. Sua peça Huit Femmes recebeu o prestigioso Prix du Quai des Orfèvres, dedicado às melhores obras inéditas de mistério policial, e permanece como um de seus maiores sucessos. A adaptação cinematográfica dirigida por François Ozon conquistou 31 prêmios internacionais, entre eles o César e o Urso de Prata no Festival de Berlim, consolidando definitivamente a história como um clássico mundial. Com canções inéditas, uma nova perspectiva dramatúrgica e um elenco formado por alguns dos principais nomes do teatro musical brasileiro, 7 Mulheres e Um Mistério – O Musical promete apresentar ao público uma combinação irresistível de suspense, humor e música, renovando um clássico que continua tão atual quanto fascinante.
Ambientado na véspera de Natal, dentro de uma mansão isolada, o espetáculo conduz o público por uma sucessão de confissões improváveis, alianças inesperadas, rivalidades hilárias e reviravoltas surpreendentes, em uma história onde todas as mulheres têm um excelente motivo — e um péssimo álibi.
Experiência Gastronômica
Complementando a experiência teatral, o público do 033 Rooftop poderá desfrutar de um jantar temático especialmente criado pelo chef Mário Azevedo, do Mário Azevedo Gastronomia. Inspirado na ambientação da história, que se passa na França dos anos 1950, o menu reúne clássicos da culinária francesa, como Boeuf Bourguignon com Aligot, Quiche Lorraine, seleção de queijos e charcutaria franceses, além de opções vegetarianas e veganas. A experiência inclui ainda taças de vinho francês e sobremesas emblemáticas, como Crêpe Suzette e Torta Mousse de Chocolate, proporcionando uma imersão que une teatro e gastronomia. O jantar deve ser adquirido antecipadamente, em reserva separada do ingresso para o espetáculo, por meio do Sympla, com valores entre R$ 150 e R$ 190, não havendo venda da experiência gastronômica no local para quem adquirir apenas o ingresso da apresentação.
Ficha Técnica:
AUTOR: Robert Thomas.
ADAPTAÇÃO, LETRAS E MÚSICAS: Anna Toledo.
DIREÇÃO ARTISTICA: Ricardo Grasson e Heitor Garcia.
DIREÇÃO MUSICAL: Thiago Gimenes.
PRODUÇÃO GERAL: Bruna Dornellas e Wesley Telles.
ELENCO: Bruna Guerin, Laura Castro, Letícia Soares, Malu Rodrigues, Paula Capovilla, Stella Miranda e Verónica Valentino.
SWINGS: Carla Masumoto e Larissa Noel.
COREOGRAFIA E DIREÇÃO DE MOVIMENTO: Keila Bueno e Victoria Ariante.
CENOGRAFIA: Natália Lana.
ASSISTENTE DE CENOGRAFIA: Matheus Muniz.
DESENHO DE SOM: Tocko Michelazzo.
DESENHO DE LUZ: Gabriele Souza.
FIGURINISTA: Ligia Rocha.
ASSISTENTE DE FIGURINO: Acrides.
VISAGISMO: Simone Momo.
FOTOGRAFIAS: Priscila Prade.
GERENTE DE PRODUÇÃO: Deivid Andrade.
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Clarice Coelho.
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO: Guilherme Balestrero.
GESTÃO DE COMUNICAÇÃO: Bárbara Kuster.
DESIGNER GRÁFICO: Alana Karralrey, Jhon Lucas Paes e Natália Farias.
SOCIAL MEDIA: Luis Mousinho.
DIREÇÃO DE PALCO E STAGE MANAGER: Tatah Cerquinho
TÉCNICA DE SOM: Maria Lia.
TÉCNICA DE LUZ: Carol Dourado.
CONTRARREGRAS: Adriana Oliveira e Anderson Assis.
MICROFONISTA: Cecília Lüzs.
CAMAREIRA: Luciana Galvão.
PERUQUEIRA: Milena Santos.
INTÉRPRETE DE LIBRAS: Karina Zonzini.
GESTÃO DE TRÁFEGO: Válvula Marketing.
GESTÃO DE MÍDIA: R+ Marketing.
COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA: Vianapole Arte e Comunicação.
ASSESSORIA JURÍDICA: Maia, Benincá & Miranda Advocacia.
ASSESSORIA CONTÁBIL: Gavacon Contabilidade.
ASSESSORIA DE IMPRENSA: Adriana Balsanelli e Renato Fernandes.
IDEALIZAÇÃO: Nosso Cultural e Francisco Antonelli.
PRODUTORES ASSOCIADOS: Bruna Dornellas, Heitor Garcia, Ricardo Grasson e Wesley Telles.
CORREALIZAÇÃO: WB Produções.
REALIZAÇÃO: Nosso Cultural.
Serviço:
7 Mulheres e Um Mistério - O Musical
Instagram do espetáculo: @7mulheresomusical
Temporada: 31 de julho a 04 de outubro de 2026.
Sextas 20h. Sábados 16h e 20h. Domingos 15h e 19h.
Ingressos:
MESA PREMIUM: R$ 300,00 inteira e R$ 150,00 meia-entrada
PLATEIA SOFÁ: R$ 250,00 inteira e R$ 125,00 meia-entrada
PLATEIA: R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada
PLATEIA POPULAR: R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada
Vendas: sympla.com.br ou bilheteria do Teatro Santander
Link vendas https://bileto.sympla.com.br/event/118295
Duração: 120 minutos (com intervalo de 15 minutos)
Classificação etária: 14 anos.
Local: 033 Rooftop
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
Capacidade: 388 lugares.
Acessibilidade: espaço acessível para cadeirantes. Programa em braile. Intérprete de libras sempre nas sessões de domingos, 15h.