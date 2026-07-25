INTER ALIA Arrives in São Paulo With Suzie Miller's New Legal Drama Ahead of Its Broadway Premiere

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São Paulo - Brazil — Australian playwright Suzie Miller returns to the courtroom following the international success of Prima Facie with Inter Alia, a gripping new legal drama that will receive its Brazilian premiere on July 31 at Teatro Vivo in São Paulo. Directed by Rodrigo Portella and produced by Luciano Borges, the production stars Drica Moraes, Caco Ciocler and Caio Cesar Passos.

A companion piece to Prima Facie, Inter Alia follows Jessica Parks, a highly respected Crown Court judge committed to making the justice system more compassionate, particularly in cases involving sexual violence. Her carefully balanced life is turned upside down when her teenage son, Harry, is accused of raping a classmate, forcing Jessica to reconcile her unwavering commitment to justice with her instinct to protect her own child.

Suzie Miller once again explores timely issues surrounding consent, ethics, gender, family and the complexities of modern parenthood. Combining courtroom drama with intimate family conflict, the play employs live music, fluid scenic transitions and flashbacks that blur the line between Jessica's professional and personal worlds, highlighting the emotional and psychological weight of her impossible dilemma.

Inter Alia arrives in Brazil after a critically acclaimed, sold-out world premiere at London's National Theatre, where Rosamund Pike won the Olivier Award for Best Actress for her performance as Jessica. Continuing its international journey, the play is also set to make its Broadway debut at the Music Box Theatre on November 10, 2026, further cementing Suzie Miller's reputation as one of today's most compelling voices in contemporary theatre.

Dirigida por Rodrigo Portella, Inter Alia estreia em São Paulo com Drica Moraes, Caco Ciocler e Caio Cesar Passos

Novo texto da premiada dramaturga australiana Suzie Miller, autora de Prima Facie, chega ao Teatro Vivo SP no dia 31 de julho.

Ingressos no Sympla

Drica Moraes stars as Judge Jessica Parks in the Brazilian

premiere of Suzie Miller's Inter Alia,

opening July 31 at Teatro Vivo in São Paulo.

photo by: Robert Schwenck.

Depois do extraordinário sucesso internacional de Prima Facie, a premiada dramaturga australiana Suzie Miller retorna ao universo jurídico com Inter Alia, seu novo e impactante drama, que ganha montagem brasileira a partir de 31 de julho, no Teatro Vivo, em São Paulo. Com direção de Rodrigo Portella e elenco formado por Drica Moraes, Caco Ciocler e Caio Cesar Passos, o espetáculo chega como uma das estreias mais aguardadas da temporada. A produção é idealizada e produzida por Luciano Borges, responsável também pela bem-sucedida montagem brasileira de Prima Facie, que percorre o país há dois anos conquistando público e crítica. Escrita por Suzie Miller, autora reconhecida internacionalmente por suas obras que investigam as relações entre justiça, gênero e poder, Inter Alia funciona como uma espécie de peça complementar a Prima Facie. Se o espetáculo anterior acompanhava uma promotora que se tornava vítima da própria estrutura jurídica que defendia, a nova obra desloca o olhar para uma juíza respeitada, obrigada a enfrentar um conflito devastador entre sua integridade profissional e seu instinto materno.

Jessica Parks, interpretada por Drica Moraes, é uma renomada juíza do Tribunal da Coroa de Londres, conhecida por sua sensibilidade e pelo compromisso em tornar o sistema judiciário mais humano, especialmente em casos de violência sexual. Em casa, porém, luta para equilibrar as exigências de uma carreira brilhante com as responsabilidades emocionais e domésticas da vida familiar. Seu marido, Michael (Caco Ciocler), também advogado, mas com uma trajetória profissional menos bem-sucedida, ocupa frequentemente um papel secundário na rotina da família, fazendo com que Jessica carregue grande parte do trabalho invisível de administrar a casa e criar o filho adolescente, Harry (Caio Cesar Passos). Esse delicado equilíbrio é destruído quando Harry é acusado de estuprar uma colega de escola após uma festa. De repente, Jessica se vê diante das mesmas questões que julgou durante toda a sua carreira. Como magistrada, sempre defendeu os princípios da justiça, da responsabilidade e da proteção às vítimas. Como mãe, no entanto, é confrontada pelo impulso natural de proteger o próprio filho. A dramaturgia de Miller investiga a profunda ambiguidade moral que nasce do choque entre essas duas identidades.

Inter Alia explores justice, family and moral responsibility through the

story of a respected judge whose personal

and professional worlds collide.

photo by: Robert Schwenck.

Sem oferecer respostas fáceis, Inter Alia mergulha em algumas das discussões mais urgentes da atualidade. A peça aborda o consentimento, os desafios de criar meninos na era digital, as pressões da parentalidade contemporânea e as complexas relações entre responsabilidade pública e lealdade familiar. Por meio da trajetória de Jessica, Suzie Miller convida o público a refletir sobre como os vínculos afetivos podem colocar à prova até mesmo as convicções éticas mais sólidas. A montagem também aposta em uma linguagem cênica sofisticada. Música executada ao vivo, cenários em constante transformação e flashbacks dissolvem as fronteiras entre o tribunal e o ambiente doméstico, criando uma narrativa em que memórias, temores e argumentos jurídicos coexistem. Esses recursos ampliam a tensão dramática e revelam a intensa pressão psicológica e emocional vivida pela protagonista.

Inter Alia chega ao Brasil após uma trajetória internacional de grande destaque. A peça estreou este ano no Lyttelton Theatre, do National Theatre, em Londres, com sessões esgotadas e ampla aclamação da crítica. A produção foi estrelada por Rosamund Pike, vencedora do Olivier Award de Melhor Atriz por sua interpretação. Impulsionado pelo sucesso londrino, o espetáculo já tem estreia confirmada na Broadway, em 10 de novembro de 2026, no Music Box Theatre, onde permanecerá em cartaz até fevereiro de 2027.

Ao combinar um envolvente drama jurídico com um intenso conflito familiar, Inter Alia reafirma Suzie Miller como uma das vozes mais relevantes da dramaturgia contemporânea. A montagem brasileira promete apresentar ao público uma obra emocionalmente poderosa e intelectualmente provocadora, que convida à reflexão sobre justiça, responsabilidade e as escolhas difíceis que moldam nossa condição humana.

Drica Moraes, Caco Ciocler e Caio Cesar Passos em

Inter Alia

The Brazilian production of Inter Alia marks the country's first staging

of Suzie Miller's latest legal drama following

the success of Prima Facie.

photo by: Robert Schwenck.

Texto: Suzie Miller

Direção: Rodrigo Portella

Tradução: Alexandre Tenório

Dramaturgista: Bianca Ramoneda

Diretor Geral de Produção: Luciano Borges

Cenário: Rodrigo Portella e Mina Quental

Figurino: Karen Brusttolin

Iluminação: Ana Luzia di Simoni

Trilha Sonora: Federico Puppi

Visagismo: Rose Verçosa

Direção de Movimento: Denise Stutz

Assistente de Direção: Virginia Bravo

Direção de Produção: Nilza Guimaraes

Diretor financeiro: Edson Fieschi

Gestão de lei de incentivo: Nathalia Simonetti

Produção Executiva: Clayton Epifani

Comunicação: Pedro Neves

Designer Gráfico: Barbara Lana

Fotos de estúdio: Robert Schwenck

Mídias Sociais: Fernanda Piloto

Idealização: Luciano Borges

Realização: Borges e Fieschi Producões Culturais

SERVIÇO:

Estreia: dia 31 de julho

Local: Teatro Vivo SP (SP) - Av. Dr. Chucri Zaidan, 2460 (antigo 860) – Morumbi

Horários: Sextas e sábados, às 20h.

Domingos, às 18h.

Ingressos: https://bileto.sympla.com.br/event/122772/d/394661/s/2600993

Preços: R$200 (inteira) e R$50

(Ingresso PREÇO POPULAR válido para todos os clientes e segue o plano de democratização da Lei Rouanet, havendo uma cota deste valor promocional)

Duração: 90 minutos

Classificação: 12 anos

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