Celebrating the 60th Anniversary of Ney Latorraca's Career, Musical SEU NEYLA will Open in Sao Paulo, Combining Digital Technology and Live Theater

Ney Latorraca was born in the port city of Santos, São Paulo state, to Alfredo, a casino crooner, and Nena, a showgirl who performed in casinos.

Latorraca started his acting career early. At six, he made an appearance on a radio series by Rádio Record. At nine, he made his first appearance on a TV show, in the miniseries Alô, Doçura by Rede Tupi

From 1968 on, Ney Latorraca participated in numerous plays, soap operas and movies. In 1979 he performed alongside his godfather Grande Otelo in the musical play Lola Moreno. In the soap opera Um Sonho a Mais, Latorraca interpreted five different characters, including a woman. Some of his most memorable roles are the playboy Mederiquis in the soap opera Estúpido Cupido (1976), the polygamous Quequé in the miniseries Rabo de Saia (1984), and the old man Barbosa, in the comic series TV Pirata (1988).

In November 1986 he premiered with Marco Nanini one of the most successful plays in Brazilian history, O Mistério de Irma Vap, directed by Marília Pêra. The play was staged for 11 consecutive years and seen by more than 2.5 million people, setting a Brazilian record included in the Guinness Book. The play originated a motion picture, Irma Vap - O Retorno (2006), also interpreted by the two actors.

Now, for the first time in Brazil, a show will take place with the participation of the protagonista Ney Latorraca, live, directly from his residence, opposite the actors who will be on stage at Teatro FAAP, in São Paulo. Seu NEYLA tells the story of four actors and a director, who rehearse a show about the artistic trajectory of one of the greatest icons of the Brazilian scene.

Dramaturgy embodies reality. Covid 19 pandemic, lockdown and cultural spaces are the first to close. Some time later, the theaters reopen and the honoree does not arrive for the rehearsals to resume. On a large LED screen - 5 meters high by 2.5 meters wide -, digitally, in real time, straight from his home, on stage, the protagonist: NEY LATORRACA arrives. "The most important content of this work is the immersion in the national and cultural memory that, mainly, the new generations do not have. We joke, in the text, that Brazil suffers from cultural Alzheimer's. This walk through the memory of the formation of the Brazilian artist, of the theater, cinema and television professional, has the flavor of opening a trunk", declares director José Possi Neto, who collaborated with Aloísio de Abreu, in the text by Heloísa Périssé.

Seu NEYLA opens in São Paulo at Teatro FAAP (SP), on September 9th and runs until September 25th.

photo by Divulgação

Diretor e ator se conhecem há meio século, mas pela primeira vez trabalham juntos. "Ney cursava, em 1969, o último ano da Escola de Arte Dramática, em São Paulo. Na época, eu fazia o terceiro ano da Escola de Comunicação e Artes da USP. Somos contemporâneos", detalha Possi. A autora Heloísa Périssé revela a emoção de escrever sobre seu ídolo. "O Ney é uma figura espetacular. Brinco que o segundo nome dele é gratidão. Sempre há uma história profunda com todas as pessoas que cruzam o caminho dele. A peça conta como os pais se conheceram, até o Ney se transformar nessa grande referência da nossa arte".

O pai era crooner e a mãe trabalhava no cassino da Urca. De família simples e humilde, o pequeno Ney, durante as noites, ficava sozinho, em silêncio, pois as pensões em que Dona Nena e Seu Alfredo Latorraca moravam não aceitavam crianças. Não podendo fazer barulho e nem brincar sua mãe falava: "Sonha meu filho. Porque é na mente que as coisas acontecem." Desta maneira, desde a infância, o sonho, a arte e o teatro sempre estiveram presentes na trajetória de Latorraca. Ney é um ator de todas as linguagens da interpretação: cinema, televisão e teatro. "Escrevi sobre a personalidade, o humor exagerado, mas que no fundo todo mundo acaba se identificando com aquelas tintas fortes, porque ele é um ator muito visceral, muito verdadeiro. Vivemos impregnados de Ney, nos tornamos um pouco Neyla. Ele é assim, como um bom perfume. Chega e toma conta", define Heloísa.

A ideia do projeto partiu da diretora artística Aniela Jordan. "Tudo que o Ney conta fica interessante, instigante e muito divertido. Convidei o Possi para ser o diretor, que, no final, também participou da dramaturgia. Chamei a Heloísa para ser a autora. E o Aloísio para colaborar com o texto e estar no elenco", conta a produtora. O elenco de SEU NEYLA é formado por Aloísio de Abreu - que interpreta o diretor "Stan" - e mais quatro atores: Helga Nemetik, Thainá Gallo, Bruno Fraga e Pedro Henrique Lopes, além do próprio Ney. "Colaborei no texto, interpreto o Stan e personagens episódicos. O diretor é justamente quem faz a interface entre o Ney e o espetáculo. É criada uma dinâmica com a interação do diretor e os outros atores.", conta Aloísio de Abreu.

photo by Divulgação

A cenógrafa Natália Lana detalha seu trabalho introduzindo a tecnologia no espetáculo: "No centro do palco, um grande telão, por onde o Ney vai aparecer de sua casa. Então, em um fundo preto, mesclamos elementos tradicionais do teatro, como as marcações no piso do palco e as cortinas. Realço a tecnologia usada no espetáculo, com um teto de led programável. O cenário da casa do Ney será um fundo de Chroma Key, onde podem ser feitas várias inserções gráficas. Trabalhamos com inovação virtual, aumentando as possibilidades e descobrindo vários desafios". A iluminação será basicamente definida pela busca por revelar e isolar momentos da vida do personagem, realismo e sonhos. Os atores devem manipular tripés, garras sanfonadas e outros elementos presentes na vida artística do Ney. "Em momentos de música teremos o descolamento total da realidade onde imagino traçar paralelos com a direção e cenografia para criar um ambiente de fantasia comum ao musical, com cores e efeitos" revela o iluminador Felício Mafra, mais conhecido como Russinho.

"São 13 números musicais, sendo uma das canções inédita e composta por mim e pela Heloísa Périssé. No geral, as músicas vão do romance ao humor. São músicas antigas da carreira do Ney, com arranjos modernos", conta o diretor musical Tony Lucchesi. "Meu Mundo Caiu", em um medley com "Triste com Tesão", de Pabllo Vittar. Todas as músicas ganham uma nova roupagem. Também haverá canções atuais e divertidas, como o arrocha "O Médico Chegou". Esse será o universo musical de SEU NEYLA. A coreografia e direção de movimento do espetáculo são de Ciça Simões, "a gente brinca que precisa de movimentos, coreografias e direção de movimento. Quando eu tenho o número completo, em que a música inteira é cantada, como no caso de "Lacinhos Cor de Rosa" ou "Sucesso Aqui Vou Eu", aí a música é coreografada do início ao fim".

photo by Divulgação

"O figurino tem como conceito o mundo teatral, com a sofisticação de uma alfaiataria desconstruída. A gente trabalha com sustentabilidade, entendendo esse universo do vestuário sendo transformado e contado de outra forma", descreve a figurinista Karen Brusttolin. Amigos, parentes e profissionais que marcaram a trajetória pessoal e carreira do homenageado ganham vida e figurino no espetáculo: Walmor Chagas, Tia Néia, Marília Pêra, Jandira Martini, Lauro César Muniz, Maria Della Costa, entre outros. "Sutileza, realidade e um pouco de surrealismo. As figuras importantes serão amplificadas como em um sonho e as outras figuras, mais próximas, minimizadas, mais intimistas. Tem muita veia teatral nesse figurino", finaliza Karen.

photo by Divulgação

FICHA TÉCNICA

Idealização: Aniela Jordan

Texto: Heloísa Périssé, com a colaboração de Aloísio de Abreu e José Possi Neto

Direção: José Possi Neto

Direção musical e arranjos: Tony Lucchesi

Direção de movimento e coreografia: Ciça Simões

Cenografia: Natália Lana

Videografia: Plínio Pietro

Figurino: Karen Brusttolin

Desenho de luz: Felício Mafra (Russinho)

Desenho de som: Gabriel D'Angelo

Elenco: Ney Latorraca, Aloísio de Abreu, Helga Nemetik, Thainá Gallo, Bruno Fraga e Pedro Henrique Lopes.

Assistente de direção: Lurryan Nascimento

2ª Assistente de Direção: Theo França

Cenotécnico: André Salles

Cenógrafo assistente: Victor Aragão

Assistente de figurino: Rhenan Queiroz

Pianista ensaiador: Caio Pinheiro

Produção: Aventura

SERVIÇO



SEU NEYLA

Teatro FAAP (R. Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo - SP)

Temporada: 09 a 25 de setembro

6ªs feiras às 21h

Sábados às 17h e 21h

Domingos às 17h