BWW Review: DRAG NIGHTS Opens September 10th on Clube Barbixas de Comedia Revealing New Talents

As part of the cultural programming return in Brazil, Rua Augusta will receive an innovative show that will take drag art to one of the most diverse and cosmopolitan streets in São Paulo. "Drag Nights", a project by drags Thelores and Alexia Twister, will open on September 10, from 9 pm, at Clube Barbixas de Comédia. Always on Fridays, the show is part of the schedule for the resumption of cultural activities in the city with all security protocols.

"We want to show the public that Drag Art deserves to be in the mainstream like any other art, besides being democratic this art is fun and allows everyone to participate!"

A Rua Augusta receberá um espetáculo inovador que irá levar a arte drag para uma das ruas mais diversas e cosmopolitas de São Paulo. O "Drag Nights", projeto das drags Thelores e Alexia Twister, irá estrear no dia 10 de setembro, a partir das 21h, no Clube Barbixas de Comédia. Sempre às sextas-feiras, o show integra a programação de retomada das atividades culturais da cidade com todos os protocolos de segurança.

Thelores and Alexia Twister

photo by Arthur Wolkovier

Com grande participação do público, o "Drag Nights" terá desafios que terão que ser cumpridos semanalmente pelas participantes. "A ideia é mostrar que a cena drag é diversa e que nossa arte é democrática e abrange todes", explica Thelores. Para a primeira temporada, que irá durar 5 semanas, estão confirmadas as drags: Antonia Pethit, Athena Leto, Eva X, Jacque Follet, Lola Miranda e Roovie Fox.

"Queremos mostrar que a arte drag pode ocupar todos os lugares e estar num clube de comédia é a realização de um sonho", conta Alexia Twister. A produção executiva é de Julie Schlossman e a produção geral da BS Produções Artísticas.

Matheus Miranda as Alexia Twister

photo by Arthur Wolkovier

Com 25 anos de carreira, Alexia Twister (Matheus Miranda) drag queen, ator, dançarino, cantor é licenciada em Teatro e Arte Educação pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Iniciou sua carreira na dança aos oito anos e no Teatro aos doze. Com dezessete anos, em São José dos Campos, interior de São Paulo, iniciou a carreira como Drag Queen. Faz parte do elenco da Blue Space, onde faz parte do elenco até hoje e já se apresentou por várias casas noturnas em todo o país. No teatro, Alexia atuou em peças como, Lyson Gaster No Borogodó (Cia Théatron), Inhaí - Coisa de Viado (Coletivo Inominável), Café com Trauma (Cia Canastra de Teatro ), Lola, a Pioneira (Cia Paradóxos). E também em programas na internet, como Academia de Drags, (co-apresentadora), Canal da Alexia (apresentadora e atriz) e Bom dia Drag Queen (comentarísta). Alexia apresenta, junto com a cantora Gloria Groove, o show da Netflix "Nasce Uma Rainha".

Beto Souza as Thelores

photo by Arthur Wolkovier

Thelores (Beto Souza) é integrante da Cia. Canastra de Teatro, grupo que investiga e realiza espetáculos a partir da linguagem e estética drag queen. Produz, dirige, assina os figurinos e atua em "Café com Trauma", "Cacilda: o Concurso Drag" (2 temporadas) e "As Bunytas do Rádio". Como a drag queen Thelores atuou no espetáculo "Cabaré Show Drag" e apresentou números e performances em diversas festas e eventos. Fez parte da curadoria do projeto de formação de público do Teatro Cacilda Becker "Cacilda Toda Terça" nos anos 2019/2020, e "Drags de Quarta no Alfredo" projeto de formação de público no Teatro Alfredo Mesquita no ano de 2020 . Foi integrante da Cia. do Quintal, atuando como produtor executivo de todos os espetáculos, eventos e atividades da companhia e ator em "A Rainha Procura", "QFC - Batalhas Improvisadas" e "O Maestrino". Fez parte da Cia. Troada, onde produziu e atuou nos espetáculos "A Porta", "A Sombra das Nuvens" e "A Metamorfose", e onde também realizou pesquisa sobre a linguagem das máscaras. Foi produtor do Projeto Ademar Guerra, da Oficina Cultural Oswald de Andrade e de espetáculos como "Ítaca, Uma Viagem Histórica", da Cia. Vôos de Teatro, "Verbo" e "Dezembro", da companhia Isso Não É Um Grupo. É responsável também pelo figurino e maquiagem de "UM", espetáculo de dança de Maurício Flórez e Gustavo Miranda, e de "O Baile", do Grupo de Risco, dir. Rafael Pimenta.

Serviço:

DRAG NIGHTS

Data: todas às sextas-feiras a partir de 10 de setembro

Horário: A partir das 21h

Local: Clube Barbixas de Comédia R. Augusta, 1129 - Consolação

Ingressos: Sympla