BWW Review: An All Family Entertainment, VIANOVA AND THE SPACE TRAVELERS Is A New Show Of Lights, Laser, Projections and Music For Pandemic Times

VIANOVA AND THE SPACE TRAVELERS : An All Family Entertainment For Pandemic Times

Road Tour Experience is a new entertainment company formed by MILL IDEAS, a live marketing agency with 20 years in the market, and MAZE FX, a producer of content and sensory entertainment with offices in Brazil and Portugal.

Together, the members present an innovative concept of entertainment that offers the public, people of all ages, unprecedented, original and exclusive experiences in spaces idealized and built specifically for each attraction.

The first show - VIANOVA E OS VIAJANTES DO ESPAÇO (VIANOVA AND THE SPACE TRAVELERS) - will debut on September 11, at the Ibirapuera Gymnasium Complex, in São Paulo, in a structure with more than 6 thousand m2 of scenarios and equipment of the highest technology.

photo by: Divulgação

Dumont, an enthusiast of space conquest, dedicated years of his life to research and experiments that would allow humanity to travel to outer space. In its former factory, the attraction's playful setting, all its discoveries and even a takeoff platform are kept under lock and key. Now, his faithful squires, Santos and Albert, open the gates of Dumont Industries to reveal all these secrets to the public.

photo by: Divulgação



A Road Tour Experience é uma nova companhia de espetáculos formada pelas empresas MILL IDEAS, agência de live marketing com 20 anos de mercado, e MAZE FX, produtora de conteúdos e entretenimento sensorial com escritórios no Brasil e em Portugal.

Juntos, os associados apresentam um conceito inovador de entretenimento que oferece ao público, pessoas de todas as idades, experiências inéditas, originais e exclusivas em espaços idealizados e construídos especificamente para cada atração.

O primeiro espetáculo - VIANOVA E OS VIAJANTES DO ESPAÇO - terá sua estreia no dia 11 de setembro, no Complexo do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em uma estrutura com mais de 6 mil m2 de cenários e equipamentos de altíssima tecnologia. Nesta temporada, juntam-se à sociedade a APPLE PRODUÇÕES, uma das maiores fornecedoras de equipamentos audiovisuais do país, e a 2R CENOGRAFIA.

photo by: Divulgação

Os visitantes vivenciam toda a experiência de dentro de seus carros. Mas, atenção, isso nada tem a ver com um drive-in. Trata-se de um grande circuito multimídia, composto por 6 diferentes estações que, juntas, contam uma história fantástica. Cada estação recebe 4 automóveis por vez, que passeiam pelo universo numa sequência emocionante. O roteiro e a tecnologia de ponta em cada estação fazem com que os visitantes se sintam realmente viajando pelo espaço sideral.

Seguindo os protocolos de segurança diante da pandemia de COVID-19, os visitantes não precisam sair de seus veículos para usufruir de todo o encantamento que os esperam nos aproximadamente 40 minutos de espetáculo. E, no final, a experiência termina num grande food park repleto de opções servidas diretamente nos veículos.

SINOPSE:

photo by: Divulgação

Dumont, entusiasta da conquista espacial, dedicou anos de sua vida a pesquisas e experimentos que permitissem à humanidade viajar ao espaço sideral. Em sua antiga fábrica, cenário lúdico da atração, todas as suas descobertas e até uma plataforma de decolagem estão guardadas a sete chaves. Agora, seus fiéis escudeiros, Santos e Albert, abrem os portões das Indústrias Dumont para revelar todos esses segredos ao público.

Desde a primeira estação, onde os visitantes são apresentados a essas duas curiosas figuras, tudo acontece de forma fantástica e encantadora, numa viagem envolvente, repleta de surpresas, curiosidades científicas, conhecimento e interação, passeando pelo sistema solar, galáxias distantes e lugares onde nenhum ser humano jamais esteve.

SERVIÇO:

VIANOVA E OS VIAJANTES DO ESPAÇO Complexo do Ginásio do Ibirapuera - Av. Mal. Estênio Albuquerque Lima, 251 (portão 12).



Horários de funcionamento:

de 3ª a 5ª feira, das 10 às 20h; 6ª a domingo, das 9 às 21h. Temporada de 11 de setembro a 12 de outubro de 2020. vendas exclusivas no site www.sympla.com.br com data e horário programados para a visita. Classificação Etária: Livre Valores: R$ 220,00 (preço único por veículo com até 4 ocupantes). Cortesia: para visitantes menores de idade e/ou sem habilitação, há disponibilidade de veículos com ou sem motorista profissional - indicação no ato da compra dos ingressos. Site oficial: www.roadtourexperience.com





FICHA TÉCNICA:

Realização: Road Tour Experience

CEO / Partner: Camila Putignani

CEO / Partner: Bruno Junqueira

Direção Geral e Concepção: Otavio Seabra

Direção de Operações e Produção: Rodrigo Biondi

Coordenação Geral de Produção: Junia Carmo

Direção de Criação e Concepção: Deh Rodrix

Direção de Atendimento: Sandra Collakis

Direção de Arquitetura: André Vilkas

Direção Artística e Roteiro: Alan Ferreira Pereira

Codireção Artística: Bruno Micheloni

Direção Técnica: André Camargo e Rafael Tonarque

Argumento e Direção de Implementação Artística: Fábio Abrantes

photo by: Divulgação

Direção de VFX: Lucca Henrique

Direção Musical: Natan Bádue e Daniel Tauzig

Sound Designer: Golden Noise - Rick Mendes e Andrei Perez

Light Designer: Drika Matheus

Elenco: Bruno Rudolf como "Albert" e Ricardo Rodrigues como "Santos"

Figurino: Jemima Tuany

Visagismo: Anderson Bueno

Assessoria de Comunicação: Morente Forte Comunicações

Consultoria de Storytelling: Simersiva

Assessoria Jurídica: Natacci & Lucci

Web Design: KM2 Comunicação Interativa

Ticketeira Oficial: Sympla

