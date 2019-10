BWW Previews: Sao Paulo Will Move It Move It With MADAGASCAR, UMA AVENTURA MUSICAL

"Move It, Move It!"! Join Alex, Marty, Melman and Gloria as they bound out of the zoo and onto the stage in this live musical spectacular.

This smash hit musical features all of your favourite crack-a-lackin' friends as they escape from their home in New York's Central Park Zoo and find themselves on an unexpected journey to the madcap world of King Julien's Madagascar.

This new musical from Touché Entretenimento opens on October 11 at Theatro NET São Paulo with 06 sets, 3D effects, over 60 costumes and a giant led screen, with unprecedented technology in Brazil.

Há mais de uma década, o mundo se encantou com personagens que viviam em um zoológico em Nova York: a Zebra Marty, o Leão Alex, Glória (um hipopótamo fêmea), Melman (uma girafa macho) e os impagáveis pinguins se tornaram um fenômeno entre os públicos de todas as idades. A adaptação para os palcos foi um caminho natural. Assim nasceu 'Madagascar, uma aventura musical', que ganha uma versão brasileira, a partir de 11 de outubro, no Theatro Net São Paulo. A superprodução tem direção de Marllos Silva, versão de Daniel Salve, cenografia de Renata Borges, direção musical de Natan Bádue, coreografias de Vivien Fortes, figurinos de Fause Haten e direção associada de Carina Gregório. A produção é da Touché Entretenimento.

from R to L: Ivan Parente (as Melman), Maurício Xavier (as Marty),

André Loddi (as Alex) and Ludmillah Anjos (as Gloria).

photo by Marcos Mesquita

"Madagascar - Uma Aventura Musical" é inspirado na animação realizada pela Dreamworks, em 2005, e desenvolvido pela divisão teatral do estúdio (DreamWorks Theatricals), escrito por Kevin Del Aguila, com músicas originais e letras de George Noriega e Joel Someillan. O espetáculo conta a divertida história dos animais criados no Zoológico de Nova York, que organizam um plano de fuga, com o objetivo de conhecer o que existia fora dos muros do local que sempre viveram. Entretanto, algo dá errado e eles embarcam em um navio e acabam acidentalmente na ilha que dá nome ao espetáculo. O sucesso do filme foi tamanho que deu origem a duas continuações no cinema e ao musical. "Madagascar fala da busca de um sonho, da importância da amizade e da família e, principalmente, do respeito ao próximo e sobre aceitar as diferenças. São temas que devem sempre ser pauta de uma sociedade", explica Marllos Silva.

O elenco já está definido: Maurício Xavier (Marty, a zebra), André Loddi (Alex, o leão), Ludmillah Anjos (Glória, o hipopótamo fêmea), Ivan Parente (Melman, o girafa), Lucas Cândido (Rei Julien, Funcionário do zoo I), Will Sancar (Capitão, Funcionário do zoo V, Lêmure V, Marty (cover), Renato Belini (Rico, Funcionário do zoo IV, Lêmure II, Foosa II), Fernando Palazza (Kowalski, Funcionário do zoo VII, Lêmure IV, Foosa I, Melman (cover), Júlio Oliveira (Recruta, Funcionário do Zoo VI, Lêmure III, Mort, Rei Julien (cover) e Policial (cover), Nalin Júnior (Maurice, Funcionário do zoo II, Capitão do Navio, Policial, Kowalsky e Rico (cover), Lêmure II e IV (cover), Foosa I e II (cover), Funcionário do Zoo IV e VII (cover), Rafael Aragão (Zeke - Funcionário do zoo, Mason (o macaco), Controle de Animais, Lêmure I, Foosa líder e Alex (cover), Brenda Nadler (Zelda - Funcionário do zoo, Dulce Napaforte, Lynn lêmure, Recruta (cover), Funcionário do Zoo VI (cover), Lêmure III (cover), Vanessa Mello (Funcionário do Zoo III, Mort, Lars Lêmure, Glória (cover), Capitão (cover), Lêmure V (cover), Funcionário do Zoo V (cover), Letícia Mamede (Swing Feminino) e Guilherme Pereira (Swing Masculino).

André Loddi as Alex,

the content Lion.

photo by Marcos Mesquita

Maurício Xavier as

Marty, the dejected Zebra.

photo by Marcos Mesquita

A montagem nacional é 100% original, com a equipe com total liberdade de criação. "Estamos criando um musical muito alegre, colorido e dançante, diferente de qualquer outra versão já encenada", celebra Marllos. "O que torna esse espetáculo encantador é a história de amizade entre este grupo de animais. Estamos sendo fiéis ao original, mas com o nosso tempero brasileiro. Quando se faz uma versão, algumas piadas perdem a força e, para que elas voltem a fazer sentido dentro da história, nós as adaptamos para a nossa cultura. Nossas referências estão presentes no estilo de interpretação, nas coreografias e na forma como os personagens são construídos", explica o diretor.

The penguins who steal the show.

photo by Marcos Mesquita

Renata Borges, Diretora Executiva da Touché Entretenimento, que já trouxe ao país grandes musicais, como "Cinderella" (de Rodgers & Hammerstein´s), "Sim! Eu Aceito", "Como Eliminar Seu Chefe" e por último, "Peter Pan, O Musical", todos originais da Broadway, ressalta a importância de se incentivar a cultura. "É fundamental o patrocínio da BB Seguros, do UOL e de todos os patrocinadores de Madagascar que enxergam a cultura como uma ferramenta de mudança positiva, apostando em conteúdo para toda a família, de uma forma leve, que consegue atingir todas as classes sociais", celebra.

Além de produzir o espetáculo, Renata faz sua estreia assinando a cenografia. O projeto une alta tecnologia, com diversos efeitos, cenários físicos, além de um grande painel de led de 50m², que proporciona interação do elenco com a cenografia. Foram criados mais de 30 microfilmes especialmente para esta montagem, sendo a maioria em 3D. A cenografia foi produzida quase na totalidade na China, o que traz um novo modelo de produção.

"O nosso led é único no Brasil, com tecnologia de ponta, com telas flexíveis. Teremos ainda alguns puppets, que dão uma dinâmica visual ao espetáculo e, ao público infantil, um toque a mais da ilusão. Eles foram concebidos foram do Brasil. Desenhei e busquei o que seria viável para que os atores não ficassem cansados ao manipular, inclusive com o uso de tela lcd nos olhos", explica Renata. A boca de cena retrata uma das entradas do zoológico do Central Park e as projeções da Maze FX dialogam com o cenário.

Ludmillah Anjos as

the resolute hippo.

photo by Marcos Mesquita

Ivan Parente as Melman,

the skittish giraffe.

photo by Marcos Mesquita

Os mais de 60 figurinos foram criados por Fause Haten. "Eles são uma experiência à parte e foram concebidos após muitos testes para encontrar a melhor solução para cada um dos animais. O Melman, por exemplo, é um projeto de 2,75 m de altura. Os lêmures têm um figurino diferente para cada ator, o que proporciona uma diversidade poucas vezes vistas em montagens de outros lugares do mundo", entusiasma-se Marllos. O diretor destaca ainda o visagismo: "após longa pesquisa, o Anderson Bueno criou um projeto que conversa com a animação e com os figurinos. É um grande desafio para o elenco, tem uma concepção especial de maquiagem artística pouco usada no teatro musical, algo muito próximo ao que é usado no Cirque du Soleil".

O musical propõe ainda uma forte interação com o público, que irá aprender uma coreografia antes de cada sessão. Sendo assim, a plateia terá a oportunidade de dançar com os animais do zoo e também será convidada a responder a algumas questões. "É um desafio imenso, mas o espetáculo está lindo, com todos olhando para a mesma direção. Um projeto para ser feliz e para deixarmos o público feliz", finaliza Renata.

A ficha técnica do musical traz ainda Bruno Junqueira (efeitos especiais), André Garrido (designer de som) e Rafael Reis (stage manager). O próprio Marllos Silva assina o designer de luz e Túlio Pezzoni é o designer de luz associado. A preparação de atores é de Inês Aranha.

'Move It, Move It!': the friends at madcap world

of King Julien's (Lucas Cândido) Madagascar.

photo by Andy Santana

SERVIÇO:

Madagascar, Uma Aventura Musical

Local: Theatro Net São Paulo

Estreia: 11 de outubro

Temporada: até 01 de dezembro

Horários:

- Sextas: 20h30

- Sábados e domingos: 15h e 18h

Preços:

Plateia Central - R$ 240,00

Plateia Lateral - R$ 200,00

Balcão 1 - R$ 150,00

Balcão 2 - R$ 70,00

Classificação etária: Livre

Duração: 85 minutos

Vendas: www.sympla.com.br

"Patrocínio Master: UOL"

"Patrocínios": Drogaria São Paulo, Colgate e Lorenzetti

"Apoio Cultural": UPL, TOTAL BR e Everest

"Apoio Oficial": Panco e Sonda Supermercados

Produção: Touché Entretenimento

Meia-Entrada: Crianças de 2 a 12 anos, Estudantes, Idosos com 60 anos ou mais, Jovens pertencentes à Família de Baixa Renda, Pessoas com Deficiência, Professores e Profissionais da Rede Pública Municipal de Ensino.

Formas de pagamento: Todos os cartões de crédito, débito. Não aceita cheques.

Clientes NET/CLARO têm 50% de desconto na compra de até quatro ingressos.

Ponto de Venda Sem Taxa de Conveniência: Bilheteria Theatro NET SP

Endereço: Rua Olimpíadas, 360, Piso Térreo - Shopping Vila Olímpia - Itaim Bibi.

Horário de Funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingos e Feriados 12h às 20h

Capacidade: 800 lugares.





Related Articles Shows View More Brazil Stories