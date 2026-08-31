BACKUP! O MUSICAL Explores Love, Identity and Immortality in a Futuristic World

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São Paulo - Brazil — Set in the year 2178, Backup! O Musical imagines a world where humanity has achieved the seemingly impossible: human consciousness can be digitally stored and restored. Thanks to a revolutionary backup system, death is no longer an absolute ending, but simply another stage between lives. Yet as technology promises to overcome mortality, the production raises a provocative question: who gets to decide the value of a human existence?

At the center of the story are Noah and Marcel, two young men in love whose lives are upended by impossible choices, corporate conspiracies and discoveries that could change the future of humanity. Surrounded by artificial intelligence, reconstructed memories and carefully hidden truths, they must confront questions about identity, memory and whether love can remain truly human when technology begins to redefine existence itself.

Combining science fiction, romance, suspense, action and original music, Backup! creates an original and visually striking futuristic universe inspired by the great classics of the genre. Its original score accompanies a story filled with emotional moments, twists and revelations, as the production explores the uneasy intersection of technology, ethics and human connection.

Premiering September 5 at Teatro Ruth Escobar, Backup! O Musical invites audiences to look beyond the spectacle of a futuristic adventure and consider one of its most intriguing questions: if memories and consciousness can be copied perfectly, what makes someone truly themselves? And if it were possible to create a perfect copy of you, who would be the original?

A futuristic world, a forbidden truth and a love story at the center of Backup! O Musical.

photo by Divulgação.

Novo musical brasileiro combina ficção científica, romance, suspense e canções inéditas em uma história provocadora sobre memória, identidade e o que significa ser humano

E se a morte deixasse de ser o fim? E se tudo aquilo que faz de você quem você é — suas memórias, emoções, experiências e consciência — pudesse ser armazenado e restaurado digitalmente? E, em um mundo onde os seres humanos podem ser trazidos de volta por meio da tecnologia, o que realmente significaria estar vivo? Essas são algumas das questões provocadoras que estão no centro de Backup! O Musical, novo espetáculo brasileiro que estreia no Teatro Ruth Escobar, em 5 de setembro. Ambientado no ano de 2178, o musical combina ficção científica, romance, suspense e grandes números musicais para criar um universo futurista original, onde o avanço tecnológico vem acompanhado de um preço inesperado.

No mundo de Backup!, a humanidade alcançou aquilo que um dia parecia impossível: a consciência humana pode ser preservada digitalmente. Graças a um revolucionário sistema de backup, a morte deixou de ser um fim absoluto e passou a representar apenas uma etapa entre uma vida e outra. Memórias podem ser reconstruídas, identidades podem ser restauradas e, teoricamente, uma pessoa pode retornar depois da morte.

Mas a possibilidade de vencer a mortalidade traz consigo uma questão muito mais complexa: quem decide o valor de uma vida humana? No centro da história estão Noah e Marcel, dois jovens apaixonados cujas vidas são atravessadas por escolhas impossíveis, conspirações corporativas e descobertas capazes de mudar para sempre o futuro da humanidade. Enquanto percorrem um mundo povoado por inteligências artificiais, memórias reconstruídas e verdades cuidadosamente escondidas, eles são obrigados a questionar não apenas aquilo que sabem sobre si mesmos, mas também se o amor pode continuar sendo essencialmente humano quando a tecnologia começa a redefinir a própria existência. Fazem parte do elenco: Julia Morganti, Lurryan, Mau Alves, Igor Miranda, Marília Di Lorenço, Gabi Germano, Maju Brunelli, Amélia Gumes e Felipe Assis Brasil.

When memories can be restored, what happens to identity, love and the meaning of being human?

photo by Divulgação.

A produção utiliza as convenções da ficção científica não apenas como pano de fundo futurista, mas também como uma maneira de abordar questões profundamente contemporâneas. Se as memórias de uma pessoa podem ser copiadas, reconstruídas ou transferidas, essa pessoa continua sendo a mesma? Se duas versões idênticas de alguém passam a existir, qual delas é a original? E, se as emoções podem ser preservadas digitalmente, o próprio amor pode sobreviver a essa transformação?

Musicalmente, Backup! constrói sua própria identidade sonora por meio de uma trilha original, concebida para acompanhar a atmosfera futurista do espetáculo. A produção combina o universo da ficção científica com a linguagem emocional do teatro musical, criando momentos de romance e intimidade ao lado de suspense, ação e grandes sequências musicais. Visualmente, o espetáculo busca inspiração no imaginário dos grandes clássicos da ficção científica, ao mesmo tempo em que desenvolve um universo próprio e original. À medida que a história avança, esse mundo se amplia gradualmente, revelando novas camadas de tecnologia, poder e informações ocultas. O resultado pretende equilibrar o espetáculo de uma aventura futurista com a força emocional de uma história de amor.

No coração de Backup! está uma pergunta atemporal disfarçada de questão futurista: o que realmente nos torna humanos? Em uma sociedade na qual memórias podem ser salvas e os corpos talvez já não representem os limites definitivos da existência, talvez a identidade não seja algo que possa simplesmente ser armazenado em um backup. O musical convida o público a refletir se a consciência é apenas informação — e se uma cópia perfeita de uma pessoa poderia, de fato, ser aquela mesma pessoa.

Combinando ficção científica, romance, mistério, ação e música original, Backup! O Musical chega ao Teatro Ruth Escobar em 5 de setembro, propondo ao público uma viagem a um futuro que pode parecer distante, mas cujas questões são surpreendentemente próximas do presente. Porque, se um dia a tecnologia tornar possível criar uma cópia perfeita de você, talvez exista uma pergunta para a qual seja impossível encontrar uma resposta: Quem seria o original?

Backup! O Musical brings science fiction, romance and original music to the Brazilian stage.

photo by Divulgação.



FICHA TÉCNICA:

Direção, Texto e Letras: Mau Alves

Direção Residente e Coreografia TAP: Andressa Secchin

Direção Musical e Músicas: Tony Lucchesi

Coreografias: Clara da Costa

Iluminação: Rafael Ramirez

Designer de Som: Anderson Moura

Visagismo: Alisson Rodrigues

Cenário: Lurryan

Produção: Cerejeira Produções

Apoio: Culturalia, Voz em Cena e Baldaquim Produções



Elenco: Julia Morganti, Lurryan, Mau Alves, Igor Miranda, Marília Di Lorenço, Gabi Germano, Maju Brunelli, Amélia Gumes e Felipe Assis Brasil.

SERVIÇO:

BACKUP! O MUSICAL

Temporada: 05/09 a 04/10/2026

Abertura da casa: 18h45

Horário do show: Sábados às 20h e domingos às 19h

Classificação etária: 16 anos.

Duração: 90 min.

Menores de 16 anos apenas acompanhados dos responsáveis legais. (sujeito à alteração por decisão judicial).

PREÇOS

R$ 100,00 inteira

R$ 50,00 meia

Local: Teatro Ruth Escobar - Sala Myriam Muniz (74 lugares)

Endereço: Rua dos Ingleses, 209 - Morro dos Ingleses, São Paulo - SP, 01329-000

INGRESSOS

Vendas online (com taxa de conveniência): www.ticketmaster.com.br

Bilheteria (sem taxa de conveniência): Teatro Ruth Escobar -Rua dos Ingleses, 209 - Morro dos Ingleses, São Paulo - SP, 01329-000

Horário de funcionamento: Terça a domingo, das 14h00 às 20h00, ou até o horário das sessões.

Aceita cartões de crédito (Amex, Visa, Credicard e Mastercard), cartões de débito (Visa Electron e Redeshop), PIX ou dinheiro.

Ar condicionado. Acessibilidade. Estacionamento terceirizado com manobrista.

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