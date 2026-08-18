Gilberto Gil’s Life and Music Take Center Stage in GIL – ANDAR COM FÉ

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São Paulo - Brazil — Gilberto Gil is as plural as Brazil itself. His extraordinary career spans more than six decades, encompassing music, poetry, cultural activism and a profound influence on generations of Brazilian artists. Now, his life and legacy come to the stage in Gil – Andar Com Fé, a new large-scale Brazilian musical premiering August 20, 2026, at Teatro Santander in São Paulo’s JK Iguatemi complex. Directed by Miguel Falabella and written by Newton Moreno, the production is described as the first musical biography dedicated to Gilberto Gil, bringing together defining episodes from his life with a score featuring such celebrated songs as “Eu Vim da Bahia”, “Andar com Fé”, “Aquele Abraço”, “Domingo no Parque”, “London, London”, “Tempo-Rei”, “Drão”. “Vamos Fugir”. “Back in Bahia”, “Palco” and “Realce”.

The musical uses memory and time as its dramatic engine, beginning during Gil’s exile in London and moving through different periods of his life—from his childhood in Ituaçu, Bahia, and the cultural ferment of Salvador to his years in Rio de Janeiro and São Paulo, the Tropicalist movement, imprisonment, exile and eventual return to Brazil. At the center is Tempo-Rei, a mature, almost mythical figure who guides Gil through his own memories and creates encounters between the young artist and his future self. The story also brings to the stage figures who played important roles in Gil’s personal and artistic journey, including Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga, João Gilberto, Sandra Gadelha, Flora Gil, Jorge Mautner, Jards Macalé, Roberto Carlos and Nana Caymmi, alongside members of Gil’s family.

Gui Ventura stars as Gilberto Gil after being selected from an audition process involving more than 800 candidates. A singer, actor, musician and composer from Santa Luzia, Minas Gerais, Ventura was personally introduced to Gil by Falabella before the production was announced. The meeting ended with the two artists singing “A Paz” together. The 34-member ensemble also features Guga Barbosa as Tempo-Rei, with Henrique Zamith as Caetano Veloso and Bel Lima as Flora Gil, alongside a cast representing numerous characters from Gil’s life and from Brazilian popular culture, including Elis Regina, Rita Lee, Os Mutantes, Chico Buarque, Chacrinha and Flávio Cavalcanti.

The creative team includes Bárbara Guerra as associate director and Thiago Gimenes as musical director, arranger and orchestrator, alongside Tiago Saul and Ivan de Andrade. Leilane Teles and Tiago Dias create the choreography, with scenic design by Natália Lana, sound design by Tocko Michellazzo, lighting by Wagner Pinto, costumes by Marco Pacheco and Jemima Tuany, makeup and hair design by Dicko Lorenzo, casting by Giselle Lima and visual identity by Gabriel Wickbold. Blending biography, poetry, music and theatrical fantasy, Gil – Andar Com Fé offers an intimate yet expansive portrait of one of Brazil’s most influential cultural figures—and a celebration of an artistic legacy that continues to cross borders and inspire new generations.

Gil – Andar Com Fé combines biography, poetry, music and theatrical fantasy to tell Gilberto Gil’s story.

photo by Andy Santana.

Novo musical brasileiro, dirigido por Miguel Falabella e escrito por Newton Moreno, estreia em 20 de agosto no Teatro Santander, em São Paulo, celebrando a trajetória, a música e o legado de Gilberto Gil, um dos mais influentes artistas e pensadores da cultura brasileira

Com 34 artistas em cena, o elenco reúne nomes consagrados do teatro musical e novos talentos de diferentes regiões e gerações da cena brasileira.

Ingressos disponíveis pela SYMPLA.

Gilberto Gil é tão plural quanto o próprio Brasil. Sua vida e seu legado abrangem uma extraordinária diversidade de memórias, ritmos, ideias e encontros artísticos que, há mais de seis décadas, ajudam a moldar a identidade cultural do país. Suas canções atravessaram gerações e fronteiras, enquanto suas palavras e melodias se tornaram parte da trilha sonora do Brasil. Agora, essa trajetória extraordinária chega aos palcos em Gil – Andar Com Fé, uma inédita superprodução do teatro musical brasileiro que estreia em 20 de agosto de 2026, no Teatro Santander, localizado no complexo JK Iguatemi, em São Paulo.

Com direção de Miguel Falabella e dramaturgia de Newton Moreno, a produção é apresentada como a primeira biografia musical dedicada à vida e à obra de Gilberto Gil, reunindo canções, memórias e episódios marcantes de sua trajetória pessoal e artística. A equipe criativa conta ainda com Bárbara Guerra na direção associada e Thiago Gimenes na direção musical, além de assinar os arranjos e a orquestração ao lado de Tiago Saul e Ivan de Andrade. A produção tem coreografia de Leilane Teles e Tiago Dias, cenografia de Natália Lana, design de som de Tocko Michellazzo, iluminação de Wagner Pinto, figurinos de Marco Pacheco e Jemima Tuany, visagismo de Dicko Lorenzo, produção de elenco de Giselle Lima e identidade visual de Gabriel Wickbold.

Uma viagem pela memória, pela música e pelo tempo

Em vez de acompanhar a vida de Gilberto Gil como uma biografia cronológica convencional, Gil – Andar Com Fé utiliza a memória como motor dramatúrgico. A história começa durante o exílio de Gil em Londres, período decisivo em que sua vida pessoal e sua visão artística ganharam novas dimensões. A partir daí, o musical viaja para trás e para a frente no tempo, revisitando sua infância na cidade de Ituaçu, na Bahia, a efervescência cultural de Salvador, os ambientes artísticos do Rio de Janeiro e de São Paulo e o histórico show Barra 69, que antecedeu sua partida forçada do Brasil.

No centro dessa viagem está Tempo-Rei, uma figura madura e quase mítica que funciona como guia, narrador e consciência. Ele conecta diferentes momentos da vida de Gil, permitindo que o jovem artista encontre seu próprio futuro e transformando memórias, visões e lembranças em encontros teatrais. Por meio desse recurso, o musical não apenas revisita os acontecimentos que moldaram a carreira de Gilberto Gil, mas também investiga a maneira como o tempo transforma experiências pessoais em arte.

Gil – Andar Com Fé explores the many chapters of Gilberto Gil’s journey,

from his childhood in Bahia to his international career.

photo by Andy Santana.

As canções de Gilberto Gil tornam-se personagens da história

A música não é apenas a trilha sonora de Gil – Andar Com Fé; ela é uma das principais forças dramáticas da produção. O musical reúne algumas das composições mais celebradas de Gilberto Gil, entre elas “Eu Vim da Bahia”, “Andar com Fé”, “Aquele Abraço”, “Domingo no Parque”, “London, London”, “Tempo-Rei”, “Se Eu Quiser Falar com Deus”, “Drão”, “Vamos Fugir”, “Back in Bahia”, “Palco”, “Realce” e “Toda Menina Baiana”, entre muitas outras. As canções surgem das memórias e experiências dos personagens, transformando momentos de saudade, exílio, resistência, descoberta e celebração em cenas. Nesse sentido, o repertório passa a ser também uma forma de narrativa, permitindo que as próprias palavras e melodias de Gil contem a história por trás da música.

O espetáculo também revisita as relações de Gil com alguns dos nomes mais importantes da cultura brasileira, entre eles Caetano Veloso, Gal Costa, Maria Bethânia, Luiz Gonzaga, João Gilberto, Sandra Gadelha, Jorge Mautner, Jards Macalé, Roberto Carlos e Nana Caymmi. A família ocupa igualmente um papel importante, com Flora Gil, seus filhos, netos e a bisneta Flor representando a continuidade de um legado que permanece em constante transformação.

Miguel Falabella and Gilberto Gil with Gui Ventura, chosen to portray the artist after an audition process involving more than 800 candidates.

photo: Robert Schwenck.

Gui Ventura interpreta Gilberto Gil

O papel central é interpretado por Gui Ventura, ator, cantor, músico e compositor natural de Santa Luzia, Minas Gerais. Ventura foi escolhido após um processo de audições que reuniu mais de 800 candidatos. Antes de ser apresentado oficialmente ao público, Miguel Falabella o apresentou pessoalmente a Gilberto Gil. O encontro se transformou em um momento de forte emoção para o jovem intérprete. Ao ver Gilberto Gil subir ao palco ao lado de Falabella, Ventura não conteve as lágrimas.

“Vivi um misto de emoção e catarse. Eu estava diante não só de um dos grandes mestres da nossa música, mas também do artista que tanto me influenciou a ponto de eu ter sonhado um dia interpretá-lo no cinema”, relembra Ventura. Durante o encontro, Falabella apresentou a Gil o conceito do musical, cenas e a proposta visual, incluindo cenários inspirados nas artes plásticas da vanguarda brasileira. Ventura então disse a Gilberto Gil: “Vou fazer o melhor que eu puder”. A resposta de Gil foi característica de sua personalidade: “Faça apenas o que puder, não precisa do melhor”. O encontro terminou com os dois cantando juntos “A Paz”.

Ventura cresceu na periferia de Santa Luzia, em Minas Gerais, em uma casa cercada por música, artes visuais e cultura popular. Estudou violão na Universidade de Música Popular Bituca e iniciou seus estudos de teatro com o Grupo Ponto de Partida. Sua carreira profissional nos palcos começou com Madame Satã, dirigido por João das Neves, e posteriormente se expandiu para o audiovisual e para seu trabalho como músico e compositor.

Um elenco de 34 artistas

Os 34 artistas do musical foram apresentados ao público por meio de um videoclipe de “Palco”, dirigido por Mess Santos e criado especialmente como uma homenagem a Gilberto Gil. Ao lado de Ventura, o elenco principal reúne Guga Barbosa no papel de Tempo-Rei, a figura mítica que conduz Gil por sua própria história e também interpreta personagens como Luiz Gonzaga e João Gilberto. Henrique Zamith interpreta Caetano Veloso, apresentado na trama como o “irmão de alma” de Gil e parceiro fundamental durante o movimento tropicalista e os anos de exílio. Bel Lima vive Flora Gil, representando uma fase posterior e mais serena da vida pessoal do artista. Completam o elenco Mariel, Luci Saluzzi, Calu Manhães, Pamella Machado, Letícia, Maria Antônia Ibraim, Chico Rubens, Jesus Jadh, Ofà Lówò, Maurício Reducino, Analuhh, Juliana Teixeira, Ygor Zago, Bia Vasconcellos, VEHTZ, Lubo, Paula Miessa, Vinícius Loyola, Natália Antunes, Thiago Alves, Vitor Vieira, Joyce Cosmo, Ágata Matos, Antônia Medeiros, Jeison Lopes, Moira Osório, Mari Saraiva, Tiago Dias, Pedro Arrais e Romes Pinheiro.

Os artistas se revezam em inúmeros personagens ao longo da produção, ajudando a recriar uma história que atravessa décadas — da infância e da formação musical de Gil à Tropicália, à prisão, ao exílio em Londres, ao retorno ao Brasil e ao reconhecimento internacional de uma obra que continua se renovando.

Henrique Zamith (left) as Caetano Veloso which revisits the artists’ friendship

and their pivotal role in the Tropicalist movement.

photo by Andy Santana.

As pessoas por trás da música

A narrativa reúne personagens da história pessoal de Gilberto Gil e algumas das figuras que ajudaram a definir a música e a cultura popular brasileiras. Entre elas estão Belina Paraíso, primeira namorada de Gil; Sandra Gadelha, sua primeira esposa e inspiração para “Drão”; e Dedé Gadelha, irmã de Sandra e companheira de Caetano Veloso, que compartilhou com o casal a experiência de ser obrigada a deixar o Brasil.

Flora Gil representa uma fase posterior de estabilidade e companheirismo, enquanto Preta Gil evoca a experiência de Gil como pai. O musical também traz representações de Gal Costa, Maria Bethânia, Elis Regina, Nana Caymmi, Luiz Gonzaga, João Gilberto, Chico Buarque, Rita Lee e Os Mutantes, além dos apresentadores de televisão Chacrinha e Flávio Cavalcanti. A história familiar de Gil também está presente. Sua avó Lydia, que alfabetizava os netos na cozinha de casa; seu pai José, médico negro que levou a família para Ituaçu; sua mãe Claudina, que reconheceu e incentivou desde cedo o talento musical do filho; e sua irmã Gildina, dona do violão que o jovem Gil acabou tomando para si, também fazem parte da narrativa.

A moment from the musical featuring songs including “Andar com Fé,” “Aquele Abraço,” “London, London” and “Drão.”

photo by Andy Santana.

Um retrato de um artista — e de um Brasil

Em sua essência, Gil – Andar Com Fé é mais do que a biografia de um músico consagrado. É uma reflexão sobre como um artista pode se tornar indissociável da própria história cultural de seu país. A trajetória de Gilberto Gil reúne as paisagens rurais da Bahia, a efervescência cultural de Salvador, a Tropicália, a censura e a prisão, o exílio, os encontros internacionais, a família, a espiritualidade e uma permanente crença no poder transformador da música.

Ao reunir essas experiências por meio da memória, da poesia e de algumas das canções mais conhecidas da música popular brasileira, a produção procura revelar o homem por trás do ícone e, ao mesmo tempo, mostrar por que sua obra continua dialogando com novas gerações. E, apropriadamente, seu título vem de uma das ideias mais duradouras de Gilberto Gil: continuar caminhando — com música, com memória e, acima de tudo, com fé.

The 34-member cast of Gil – Andar Com Fé” brings decades of Gilberto Gil’s life and Brazilian musical history to the stage.

photo by Divulgação.

photo by Andy Santana.

O Elenco

Gui Ventura (Gilberto Gil)

Guga Barbosa (Tempo-Rei)

Henrique Zamith (Caetano Veloso e Ensemble)

Bel Lima (Flora e Ensemble)

Mariel (Ensemble)

Luci Saluzzi (Ensemble)

Calu Manhães (Ensemble)

Pamella Machado (Ensemble)

Letícia (Ensemble)

Maria Antônia Ibraim (Ensemble)

Chico Rubens (Ensemble e Cover de Gilberto Gil)

Jesus Jadh (Ensemble)

Ofà Lówò (Ensemble e Cover de Gilberto Gil)

Maurício Reducino (Ensemble)

Analuhh (Ensemble)

Juliana Teixeira (Ensemble)

Ygor Zago (Ensemble)

Bia Vasconcellos (Ensemble)

VEHTZ (Ensemble)

Lubo (Ensemble)

Paula Miessa (Ensemble)

Vinícius Loyola (Ensemble)

Natália Antunes (Ensemble)

Thiago Alves (Ensemble)

Vitor Vieira (Ensemble)

Joyce Cosmo (Ensemble)

Ágata Matos (Ensemble)

Antonia Medeiros (Ensemble)

Jeison Lopes (Ensemble)

Moira Osório (Ensemble)

Mari Saraiva (Swing Feminino)

Tiago Dias (Swing Masculino)

Pedro Arrais (Ensemble)

Romes Pinheiro (Ensemble e Cover de Tempo-Rei)

Ficha técnica

Texto: Newton Moreno

Direção: Miguel Falabella

Direção Associada: Bárbara Guerra

Direção Musical: Thiago Gimenes

Arranjos Musicais e Orquestração: Thiago Gimenes, Tiago Saul e Ivan de Andrade

Coreografia: Leilane Teles e Tiago Dias

Cenografia: Natália Lana

Design de Som: Tocko Michellazo

Iluminação: Wagner Pinto

Figurino: Marco Pacheco e Jemima Tuany

Visagismo: Dicko Lorenzo

Produção de Elenco: Giselle Lima

Identidade Visual: Gabriel Wickbold

O fotógrafo Gabriel Wickbold assina o cartaz do espetáculo no estilo de seu projeto autoral “I am light”, que também inspira um dos cenários da montagem.

SERVIÇO

Espetáculo: GIL – ANDAR COM FÉ

Local: Teatro Santander

Endereço: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 – Complexo JK Iguatemi – São Paulo, SP

Estreia: 20 de agosto de 2026

Sessões: quintas e sextas, às 20h; sábados, às 16h e 20h; domingos, às 15h e 19h

Duração: 2h20, mais intervalo de 15 minutos

Classificação etária: 12 anos

Ingressos: SYMPLA

Instagram: @gilandarcomfe

Acessibilidade: todas as sessões possuem audiodescrição e Libras

Valores

Plateia VIP: R$ 400,00 inteira | R$ 200,00 meia-entrada

Plateia Superior: R$ 300,00 inteira | R$ 150,00 meia-entrada

Frisa Plateia: R$ 300,00 inteira | R$ 150,00 meia-entrada

Balcão A: R$ 200,00 inteira | R$ 100,00 meia-entrada

Frisa Balcão: R$ 200,00 inteira | R$ 100,00 meia-entrada

Balcão B: R$ 50,00 inteira | R$ 25,00 meia-entrada Valores

Valores Bilheteria física e descontos

A bilheteria física funciona no Teatro Santander, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, diariamente, das 12h às 18h. Em dias de espetáculo, permanece aberta até o início da apresentação. O teatro dispõe de totem de autoatendimento para compras sem taxa de conveniência, 24 horas por dia.

Meia-entrada: 50% de desconto, mediante apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário.

Cliente Santander: 30% de desconto, limitado a 20% da lotação do teatro e não cumulativo com meia-entrada. A compra é limitada a dois ingressos por CPF. Na compra on-line, é permitido utilizar somente cartão de crédito Santander; na bilheteria ou no totem, o pagamento poderá ser feito com cartão de débito ou crédito Santander. A disponibilidade do desconto deve ser verificada por setor.

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