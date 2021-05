Atriz Paola Rabetti Relembra Sua Premiação Como Atriz Revelação No PROFESTEATRO 2020

O festival PROFESTEATRO 2020 aconteceu de maneira totalmente online, e reuniu diversos espetáculos de teatro para serem exibidos pelo YouTube, para entreter e levar um pouco de cultura para as pessoas durante esse período de pandemia.

O musical 'Achados e Perdidos' foi um dos espetáculos transmitidos. O espetáculo mostra o drama de um grupo de crianças e adolescentes que precisam aprender a se virarem sozinhos após o sumiço de todos os adultos, e lidar com grandes questões como o aquecimento global, e o desmatamento.

Paola interpretou a Menina do Casarão, dona da casa onde todas essas crianças acabam vivendo. Apesar de dar abrigo para elas, a personagem é extremamente hostil e mandona, perturbando a vida e sempre arrumando briga com todos que moram lá, o que ninguém imagina é o motivo pelo qual ela é assim. Paola cantava, dançava, interpretava e sapateava ao vivo durante o espetáculo.

A premiação foi de extrema importância para Paola, com sua primeira personagem principal, trazendo a certeza de que está no caminho certo e de que quer seguir na carreira artística.

Paola Rabetti é atriz e cantora. Já participou do elenco dos espetáculos 'Marias do Brasil', com direção de Fernanda Chamma, onde interpretou a Maria Louca, e do mega espetáculo de natal 'A Christmas Carol', também com direção de Fernanda Chamma. Em 2020 teve a temporada de "Achados e Perdidos" interrompida por conta da pandemia do Coronavírus.