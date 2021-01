Atriz mirim Giovanna Lodes estreia em 'Gênesis'

Giovanna Lodes integra o elenco da nova novela bíblica da Record, "Gênesis", que estreou nesta terça-feira (19) na Record.

A atriz irá interpretar a personagem Tamires, que estará presente na fase da 'Jornada de Abraão'. A personagem é filha de Ló e Ayla, interpretados respectivamente por Emílio Orciollo Netto e Elisa Pinheiro.

Escrita por Emílio Boechat e com direção de Edgard Miranda, "Gênesis" é uma superprodução e traz à Record mais uma trama com tema bíblico, desta vez inspirada no primeiro livro, de mesmo nome, no qual trata da criação da humanidade. O folhetim reúne mais de 250 atores divididos em sete fases - algumas delas contando com passagens de tempo. A primeira fase será sobre Adão e Eva, a segunda, Noé e o Dilúvio, a terceira, Torre de Babel, e a quarta, Abraão, depois, Isaque e Rebeca, Jacó e, por fim, José do Egito.

Com apenas 8 anos de idade, Giovanna Lodes traz consigo um currículo extenso. Interpretou a personagem título, em sua fase mais nova, da novela 'As Aventuras de Poliana'. Já no teatro, deu vida a personagem Martha, no musical 'A Noviça Rebelde' (2018), atuando ao lado de grandes nomes, como Marcelo Serrado, Larissa Manoela, Malu Rodrigues, Gabriel Braga Nunes, entre outros.