Atriz mirim Bia Barreto integra o elenco de 'Matilda - In Concert' em única apresentação

Com apenas 6 anos de idade a atriz Bia Barreto integra o elenco de 'Matilda - In Concert' com única apresentação no próximo domingo (8), no Teatro D, em São Paulo.

Mais uma produção do Estúdio Broadway Moema, o sucesso de 'Matilda - In Concert' está de volta, com apresentação única em novembro no Teatro D.

Com elenco composto por jovens talentos, o clássico contará um pouquinho da história do musical com canções e cenas que arrebatou plateias de todo o mundo. 'Matilda - In Concert' e um incrível e divertido espetáculo que foi inspirado no livro de Roald Dahl, com canções que falam de amor, versionadas por Rafael Oliveira. O espetáculo conta direção geral de Fernanda Chamma, direção musical de Flávio Lago e coreografias de Wesley Messi e Thiago Garça.

Para proporcionar segurança e bem estar, elenco e plateia usaram máscara. Cada integrante da plateia terá seu assento higienizado e poderá sentar em espaços determinados com o devido distanciamento.

Bia Barreto é atriz mirim, com apenas 6 anos é aprendiz da coach Andréia Vitfer e aluna da escola Estudio Broadway. Já fez coaching de interpretação com Vitor Rocha e Lenita Ponce. Em seus trabalhos realizados contam o Comercial Line, Comercial Facebook e a participação no elenco de 'A Christmas Carol Brasil' com direção geral de Fernanda Chamma, que teve sua temporada apresentada no Teatro Renault, em 2019.

