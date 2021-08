Atriz Mirim Alice Di Giulio Encerra Temporada De SCHOOL OF ROCK

Baseado no filme de 2003, escrito por Mike White, "School of Rock" conta a história de Dewey Finn, um roqueiro amador e fracassado. Cheio de dívidas para pagar ele finge ser seu melhor amigo Ned Schneebly, e trabalha como professor substituto em uma conservadora escola, lá o roqueiro descobre um talento musical incomum em seus alunos. Então Dewey forma um grupo escolar na tentativa de provar que todos estavam errados e vencer a "Batalha das Bandas".

Trazendo mais um blockbuster diretamente da Inglaterra, o Estúdio Broadway Morumbi apresenta "School of Rock - O Musical". Em parceria com a consolidada The Musical Company, o espetáculo tem direção geral de Fernanda Chamma, músicas do premiado Andrew Lloyd Webber e texto de Julian Fellowes. A versão brasileira é assinada por Mariana Elisabetsky e Victor Mühlethaler. Na direção e coreografia da Next Generation respectivamente estão Arthur Berges e Fabrício Negri, ambos integrantes do elenco na versão oficial brasileira. O maestro Renan Achar, também integrante da montagem oficial no país, assina a direção musical da obra que promete surpreender amantes do clássico ao rock n'roll.

Alice Di Giulio é atriz e cantora mirim. Já participou de espetáculos de teatro, tais como "Os Amigos do Gato Mau", uma livre adaptação da obra "O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá", "A Formiga do Formigueiro", ambas da Escola Célia Helena. Em 2019, participou do musical natalino "A Christmas Carol", com direção de Fernanda Chamma, no Teatro Renault. Em 2020 participou do recital do espetáculo "Matilda", com músicas de Tim Minchin, e recentemente integrou o elenco de "João e Maria - O Musical", com direção de Fernanda Chamma.

A temporada de "School of Rock", licenciada para o Brasil, terá todos os protocolos de segurança exigidos pela OMS.

"School of Rock - O Musical"

Curta Temporada

Sábados e Domingos às 15h e 18h30

Espaço Cultural Cassio Gabus Mendes - S.P. Futebol Clube - Estádio do Morumbi, Av. Jules Rimet, Portão 07

Ingresso: R$ 50,00 (meia) e R$100,00 (inteira)

Vendas pelo site: https://www.eventbrite.com/o/estudio-broadway-33894954373