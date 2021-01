Ator Daniel Vega Diniz comenta sobre a sua carreira na pandemia

Com projetos paralisados em 2020 por conta do Coronavírus, o ator mirim Daniel Vega Diniz comenta sobre o seu ano e a sua carreira durante a pandemia.

Para Daniel, 2020 foi um ano de muito aprendizado e adaptações, com aulas online, lições em casa, ensaios virtuais e mais. Mas mesmo assim o ator não deixou de fazer o que gosta e espera que em 2021 consigamos vencer de uma vez esse vírus e tudo volte ao normal.

Ele aproveitou a pandemia e a pausa dos teatros para estudar, teve a chance de continuar a estudando online, e seu principal curso foi o de Interpretação para TV e Cinema com o diretor Luciano Sabino, foram 6 meses de uma experiência incrível onde foi possível aprender muito e compartilhar conhecimentos. Além desse, também houveram outros cursos, como: Estudo e apresentação do 'Matilda In Concert', com direção da Fernanda Chamma e Flavio Lago; Cursos de sapateado e canto; Curso de interpretação e jazz com a Fernanda Chamma; e o curso "Quero ser diretor e agora?" com a diretora Daniela Stirbulov.

Daniel fechou 2020 participando do workshop 'Audition Class' com o Cleto Baccic, o qual teve dois dias de muitas apresentações, aprendizados, coaching e feedbacks.

Em 2021, Daniel espera voltar aos palcos com novos projetos (claro que depois da vacina e com toda segurança), 'Quero vivenciar novas experiências e aproveitar sempre todas as oportunidades que aparecerem na minha carreira', afirma o ator.