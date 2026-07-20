Shakespeare Meets Brazil’s Festive Spirit in FESTA NO ARRAIAL, O MUSICAL

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São Paulo - Brazil — Shakespeare's beloved A Midsummer Night's Dream receives a joyful Brazilian twist in Festa no Arraial, O Musical, (something like “Party at the Country Fair”) opening July 24 at Teatro Sabesp Frei Caneca in São Paulo. Running through August 16, the new family-friendly production transforms the classic comedy into a vibrant celebration of Brazil's traditional festas juninas (Saint John's Festival), blending romance, comedy, fantasy, live music, and folklore in an original theatrical experience.

Directed by Thereza Falcão, who co-wrote the book with Mariana Mesquita, the musical follows young lovers Hérmia and Lisandro as they dream of marrying during the village's annual ‘arraial’. When unexpected events disrupt their plans, enchanted creatures, magical forests, and mistaken identities set the stage for a heartwarming story about love, destiny, and the power of human connection, inspired by Shakespeare's timeless themes.

Leading the 14-member cast is Claudia Ohana, joined by Lorena Tucci, Cadu Libonati, Bernardo Mesquita, Erika Affonso, Danilo Dal Farra, Sofie Orleans, Rafa Canedo, Júlia Perré, Nestor Fonseca, Caio Padilha, Benji Iuler, Jude Fontenelle, and Mariana Braga. The production combines colorful staging, lively quadrilhas (Brazilian square dance), original music, and Brazilian traditions to create an immersive celebration that appeals to audiences of all ages.

"Festa no Arraial is an invitation for audiences to believe once again in the power of encounters, dreams, and love," says Thereza Falcão. With its blend of Shakespearean storytelling and the warmth of Brazil's most beloved folk celebration, Festa no Arraial, O Musical promises a magical theatrical experience where music, culture, and the heart all take center stage.



The cast of Festa no Arraial, O Musical celebrates Brazil's colorful festas juninas in this new family musical

inspired by Shakespeare's A Midsummer Night's Dream.

photo by João Pedro Hachiya.

Um dos maiores clássicos românticos de William Shakespeare ganha uma versão genuinamente brasileira com a estreia de Festa no Arraial, O Musical, no dia 24 de julho, no Teatro Sabesp Frei Caneca, em São Paulo.

Em cartaz até 16 de agosto, a montagem inédita reinventa Sonho de uma Noite de Verão tendo como cenário o universo das tradicionais festas juninas, combinando romance, comédia, fantasia e música em um espetáculo vibrante que celebra a riqueza da cultura popular brasileira e promete encantar públicos de todas as idades.

Uma das mais célebres comédias românticas de William Shakespeare ganha uma releitura tipicamente brasileira neste inverno com a estreia de Festa no Arraial, O Musical, que chega ao Teatro Sabesp Frei Caneca no dia 24 de julho. Em cartaz até 16 de agosto, a produção inédita transporta o universo de Sonho de uma Noite de Verão para o cenário vibrante das tradicionais festas juninas, reunindo romance, comédia, fantasia e música em uma celebração teatral para toda a família.

Claudia Ohana leads the cast of Festa no Arraial, O Musical,

opening July 24 at Teatro Sabesp Frei Caneca in São Paulo.

photo by João Pedro Hachiya.

Com direção de Thereza Falcão, que também assina o texto ao lado de Mariana Mesquita, o espetáculo leva o público a uma pequena vila do Nordeste durante a noite mais mágica do ano. Sob um céu iluminado por fogueiras, bandeirinhas e celebrações, os jovens apaixonados Hérmia e Lisandro sonham em se casar durante o grande arraial. Mas um acontecimento inesperado muda completamente seus planos, desencadeando uma série de desencontros, encontros mágicos e descobertas emocionantes que dialogam com os temas eternos da obra de Shakespeare, agora permeados pelas cores, ritmos e tradições da cultura popular brasileira.

À medida que a festa avança, a floresta revela seus habitantes encantados, e a fronteira entre realidade e fantasia começa a desaparecer. Em meio às quadrilhas, às canções típicas e ao calor das celebrações populares, os personagens são levados a confrontar seus desejos, rever suas escolhas e compreender o verdadeiro significado do amor. O resultado é uma experiência teatral vibrante que celebra não apenas o romance, mas também a riqueza das tradições culturais brasileiras.

"Festa no Arraial é um convite para que o público volte a acreditar na força dos encontros, dos sonhos e do amor", afirma Thereza Falcão. "É uma história que celebra nossas raízes, nossa cultura e tudo aquilo que faz o coração bater mais forte. Queremos que cada pessoa saia do teatro com a sensação de ter vivido uma noite verdadeiramente mágica".

Romance, folklore, and enchanted forests come together in

Festa no Arraial, O Musical, a vibrant new Brazilian musical.

photo by João Pedro Hachiya.

O espetáculo reúne um elenco de 14 atores, cantores e instrumentistas que dão vida a personagens humanos e encantados. Claudia Ohana lidera o elenco, que também conta com Lorena Tucci, Cadu Libonati, Bernardo Mesquita, Erika Affonso, Danilo Dal Farra, Sofie Orleans, Rafa Canedo, Júlia Perré, Nestor Fonseca, Caio Padilha, Benji Iuler, Jude Fontenelle e Mariana Braga. Juntos, eles constroem um universo repleto de emoção, humor e fantasia, onde o amor precisa enfrentar tradições, interesses conflitantes e até mesmo as misteriosas forças da natureza.

A música ocupa papel central na montagem, com canções criadas para divertir, emocionar e convidar o público a cantar junto do início ao fim. Misturando humor, emoção e referências à música popular brasileira, o espetáculo recria o espírito acolhedor das festas juninas enquanto apresenta uma história atemporal sobre esperança, destino e o poder transformador do amor.

Com fogueiras acesas, bandeirinhas coloridas, quadrilhas animadas e criaturas encantadas da mata, Festa no Arraial, O Musical promete uma experiência teatral imersiva que homenageia tanto a genialidade de Shakespeare quanto a alegria contagiante da cultura popular brasileira. A montagem oferece um olhar original sobre um clássico da literatura ao mesmo tempo em que celebra a música, as tradições e o senso de comunidade que fazem das festas juninas uma das manifestações culturais mais queridas do país.

Traditional dances, live music, and magical storytelling bring Festa no Arraial, O Musical to life on stage.

photo by João Pedro Hachiya.

Serviço:

Teatro Sabesp Frei Caneca - Shopping Frei Caneca - Rua Frei Caneca, 569, Consolação, São Paulo - SP

Temporada São Paulo:

De 24 de julho a 16 de agosto de 2026

photo by João Pedro Hachiya.

Sessões:

24 de julho (sexta-feira), às 20h

25 de julho (sábado), às 20h

26 de julho (domingo), às 19h

31 de julho (sexta-feira), às 20h

01 de agosto (sábado), às 17h

02 de agosto (domingo), às 18h

07 de agosto (sexta-feira), às 20h

08 de agosto (sábado), às 17h e 20h

09 de agosto (domingo), às 18h

14 de agosto (sexta-feira), às 20h

15 de agosto (sábado), às 17h e 20h

16 de agosto (domingo), às 18h

Ingressos:

Bilheteria do Teatro Sabesp Frei Caneca e no site https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/festa-no-arraial-o-musical-16282

Valores:

Plateia I: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia-entrada)

Plateia II: R$ 120,00 (inteira) / R$ 60,00 (meia-entrada)

Plateia Superior: R$ 80,00 (inteira) / R$ 40,00 (meia-entrada)

Ingresso Solidário:

50% de desconto mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos

Rede social: @festanoarraial

Ficha técnica:

Texto: Thereza Falcão e Mariana Mesquita

Direção: Thereza Falcão

Idealização e Produção Geral: Sérgio Lopes

Elenco: Claudia Ohana, Lorena Tucci, Cadu Libonati, Bernardo Mesquita, Erika Affonso, Danilo Dal Farra, Sofie Orleans, Rafa Canedo, Júlia Perré, Nestor Fonseca, Caio Padilha, Benji Iuler, Jude Fontenelle e Mariana Braga

Marketing e Comercial: Mauricio Tavares

Direção Musical: Marcelo Alonso Neves

Pesquisa Musical: Rodrigo Faour

Cenários e Figurinos: Mauro Leite

Coreografias: Renato Vieira

Iluminação: Adriana Ortiz

Produção de Elenco: Felipe Ventura

Assistente de Direção: Luiz Fernando Bruno

Direção de Produção: Filomena Mancuzo

Produção Executiva: Neco Fx

Assessoria de Imprensa: Carlos Pinho

Produção e Marketing: Inova Brand

Realização: Everybody Entretenimento

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