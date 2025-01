The Magician Comes to Botanique Next Month

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



The Magician s'est fermement imposé comme l'un des noms les plus célèbres de la musique house moderne au cours de la dernière décennie. En tant que membre fondateur de l'emblématique groupe électropop Aeroplane, il s'est lancé dans un voyage en solo en 2010.

De son remix révolutionnaire de « I Follow Rivers » de Lykke Li à sa dernière collaboration avec A-Trak sur « Love On You », The Magician n'a cessé d'enchanter le monde avec ses rythmes contagieux et sa présence scénique magnétique. Son remix multi-platine de Lykke Li a été une réalisation monumentale qui lui a valu une reconnaissance mondiale et une série de hits en top 10. Depuis cela, il a continué à captiver les auditeurs avec une série de sorties à succès, dont « Sunlight », « Shy », « You and Me » et plus récemment « Hippies ».

En plus de ses productions originales, The Magician's a réalisé des remixes originaux pour des artistes tels que Lykke Li, Vladimir Cauchemar, Polo & Pan, Sébastien Tellier, Clean Bandit, Years & Years, Yuksek, AlunaGeorge, Boston Bun, ZHU et Tom Grennan qui ont bénéficié de sa touche transformatrice.

The Magician est également son propre label, Potion Records, un moyen pour lui de mettre en avant les sonorités qu'il aime tout en défiant les normes conventionnelles. Depuis 2017, Potion Records est devenu un foyer pour des artistes comme The Aston Shuffle, TCTS, Jerge, Warner Case, Classixx et bien d'autres. Son EP « Club Fever », sorti en juin 2022, a mis en valeur sa polyvalence et sa créativité, avec des collaborations avec des artistes estimés comme Kolombo, Warner Case et Samaran. Il a également collaboré avec Carl Chaste sur leur single 'On My Body' en featuring avec Owlle.

Comments