A2H Comes to Botanique in February

Get Access To Every Broadway Story



Unlock access to every one of the hundreds of articles published daily on BroadwayWorld by logging in with one click.



Email:





Existing user? Just click login.



Auteur et compositeur, autoproclamé bluesman 2.0, le chanteur A2H nous livre avec "ULTRA-SENSIBLE" son projet le plus ambitieux dans lequel il repousse plus loin les curseurs de l’excellence musicale et des limites de genres.

A2H est un artiste qui a fait ses classes dans le rap (feat Nekfeu, Isha, etc.) et qui a développé au fil des années une facette plus R&B et plus Pop. A2H obtient à ce titre des certifications sur ses titres les plus chantés avec "Le cœur des filles" single de Platine sur l’album "Rédemption" et "Blues", qui s’ouvre par un solo de guitare blues, single d’Or sur l’album "L’amour".

Excellent guitariste, A2H propose une musique à la croisée des genres. Accompagné de son live band, A2H est également réputé comme étant une bête de scène et une référence en matière de Live sur la scène française.

"ULTRA-SENSIBLE" marque une nouvelle étape pour A2H, refermant le chapitre précédent et en ouvrant un autre. "ULTRA-SENSIBLE" reprogramme le son de demain. Il s’agit d’un album de fusion entre R&B, Pop et Rock. La synthèse parfaite dont l’ambition est de faire passer A2H du cap de son Olympia le 11 octobre prochain - après un Bataclan sold-out l’année dernière - à des salles encore plus grandes et une tournée des festivals ambitieuse.

Comments