Last Chance To Vote For The BroadwayWorld Austria Awards; WIE IM HIMMEL Leads Best Musical!

The 2021 Regional Awards honor productions which had their first performance between October 1, 2020 through September 30, 2021.

Check out the current standings below!

Voting is now open through December 31st! Winners will be announced in January.

Streaming productions are eligible this year in the categories designated as such. This year BroadwayWorld is also allowing audiences to vote on which theatres they are most excited to return to, and which productions they are most excited to see.

Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The BroadwayWorld Regional Awards are the largest theatre audience awards, with over 100 cities worldwide participating.

Who Will Win? Vote Before December 31st!

Here are the current standings for Austria:

Best Choreography Of A Play Or Musical

Jonathan Huor - WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 41%

Jerome Knols - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 41%

Jonathan Huor - WEST SIDE STORY - Seefestspiele Mörbisch - 2021 18%

Best Costume Design Of A Play Or Musical

Aleksandra Kica - ON YOUR FEET - Musicalsommer Amstetten - 2021 50%

Aleksandra Kica - ROXA UND IHR WUNDERTEAM - Volksoper Wien - 2021 32%

Nina Holzapfel - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 14%

Laura Kirst - DIE JAGDGESELLSCHAFT - Akademietheater - 2021 5%

Best Direction Of A Musical

Matthias Davids - PIAF - Musiktheater Linz - 2021 35%

Andy Hallwaxx - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 21%

Werner Sobotka - WEST SIDE STORY - Seefestspiele Mörbisch - 2021 20%

Alex Balga - ON YOUR FEET - Musicalsommer Amstetten - 2021 16%

Andreas Gergen - ROXA UND IHR WUNDERTEAM - Volksoper Wien - 2021 7%

Best Direction Of A Play

Stephanie Mohr - DIE STADT DER BLINDEN - Theater i.d. Josefstadt - 2021 41%

Werner Sobotka - ROZZNJOGD - Rabenhof - 2021 29%

Martin Kusaj - MARIA STUART - Burgtheater - 2021 23%

Richard Panzenböck - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 8%

Best Direction Of A Stream

Andy Hallwaxx - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 76%

Richard Panzenböck - DIE KLEINE HEXE - Burgtheater - 2021 16%

Johan Simons - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 8%

Best Editing Of A Stream

Jonatan Salgado Romero - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 83%

Moritz Grewenig - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 17%

Best Lighting Design Of A Play Or Musical

Michael Grundner - WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 49%

Michael Grundner - WEST SIDE STORY - Seefestspiele Mörbisch - 2021 24%

Michael Grundner - ON YOUR FEET - Musicalsommer Amstetten - 2021 18%

Friedrich Rom - MARIA STUART - Salzburger Festspiele, Burgtheater - 2021 5%

Enrico Zych - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 3%

Friedrich Rom - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 1%

Best Musical

WIE IM HIMMEL - Musiktheater Linz - 2021 39%

WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 31%

CATS - 2021 19%

DIE WELLE - THE WAVE - Musiktheater Linz - 2021 11%

Best Performer In A Musical

Daniela Dett - PIAF - Musiktheater Linz - 2021 49%

Drew Sarich - WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 30%

Stephen Martin Allan - CATS - 2021 14%

Katharina Gorgi - ROXA UND IHR WUNDERTEAM - Volksoper Wien - 2021 8%

Best Performer In A Play

Birgit Minichmayr - MARIA STUART - Burgtheater - 2021 52%

Pia Zimmermann - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 24%

Bibiana Beglau - MARIA STUART - Burgtheater - 2021 16%

Ludwig Wendelin Weißenberger - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 8%

Best Performer In A Streaming Musical

Celina Dos Santos - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 44%

David Arnsperger - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 35%

Sanne Mieloo - MARY AND MAX - Landestheater Linz - 2021 21%

Best Performer In A Streaming Play

Felix Kammerer - DIE KLEINE HEXE - Burgtheater - 2021 33%

Sarah Viktoria Frick - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 31%

Martin Schwab - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 23%

Oliver Negele - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 13%

Best Production Of The Year (In Person)

WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 54%

CATS - 2021 28%

WEST SIDE STORY - Seefestspiele Mörbisch - 2021 18%

Best Scenic Design Of A Play Or Musical

CATS - 2021 39%

Walter Vogelweider - WEST SIDE STORY - Seefestspiele Mörbisch - 2021 23%

Sam Madwar - ON YOUR FEET - Musicalsommer Amstetten - 2021 16%

Sam Madwar - ROXA UND IHR WUNDERTEAM - Volksoper Wien - 2021 10%

Annette Murschetz - MARIA STUART - Salzburger Festspiele, Burgtheater - 2021 6%

Johannes Schatz - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 3%

Richard Panzenböck - MEIN ZIEMLICH SELTSAMER FREUND WALTER - Burgtheater - 2021 3%

Pia Maria Mackert - DIE JAGDGESELLSCHAFT - Akademietheater - 2021 1%

Best Sound Design Of A Play Or Musical

Tom Strebel - WE ARE MUSICAL - Raimund Theater (VBW) - 2021 85%

Mieko Suzuki - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 9%

Bert Wrede - MARIA STUART - Salzburger Festspiele, Burgtheater - 2021 6%

Best Supporting Performer In A Play

Oliver Negele - MARIA STUART - Salzburger Festspiele, Burgtheater - 2021 62%

Falk Rockstroh - RICHARD II. - Burgtheater - 2021 38%