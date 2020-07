VIDEO: Watch Patti LuPone, Zachary Levi, Anika Noni Rose and More in SOUNDTRACK OF OUR LIVES Benefit

Members of the Film & TV Music community, made up of composers, songwriters, music editors, music supervisors, studio executives and more, contributed their talents to SOUNDTRACK OF OUR LIVES: A CELEBRATION FOR THE FILM & TV MUSIC COMMUNITY, an online benefit event for MusiCares® COVID-19 Relief Fund.

Watch below!

Performers and special guests included Sting, Catherine O'Hara, Ming-Na Wen, Patti LuPone, William Shatner, Elisabeth Moss, "Weird Al" Yankovic, Marla Gibbs, Jane Levy, Mandy Moore, Richard Kind, Alex Newell, Zachary Levi, Paul Reubens, Kiernan Shipka, Harvey Fierstein, Ginnifer Goodwin, Anika Noni Rose, Kasi Lemmons, Ted Danson, Auli'i Cravalho, Darren Criss, Drew Carey, Ray Romano, Holly Hunter, Reba McEntire, Bob Saget, Ken Page, Lucy Lawless, Mary Steenburgen, Dave Coulier, Kevin Smith, Peter Gallagher, Naomi Scott, Annie Potts, Clive Davis, Jodi Benson, Harvey Mason Jr., Susan Egan, Paige O'Hara, John Stamos, Andra Day and Rita Wilson.

Composers and songwriters participating included Michael Abels, Kristen Anderson-Lopez, Angelo Badalamenti, Glen Ballard, Lesley Barber, Nathan Barr, Tyler Bates, Jeff Beal, Marco Beltrami, Alan Bergman, Terence Blanchard, Jongnic Bontemps, Kathryn Bostic, Kris Bowers, Jon Brion, Nicholas Britell, Bruce Broughton, BT, Carter Burwell, Sean Callery, Joshuah Brian Campbell, Lisa Coleman, John Debney, Tan Dun, Fil Eisler, Danny Elfman, Charles Fox, Germaine Franco, Harry Gregson-Williams, Hildur Gudnadóttir, Alex Heffes, Joe Hisaishi, James Newton Howard, Justin Hurwitz, Ashley Irwin, Mark Isham, Steve Jablonsky, Amanda Jones, Laura Karpman, Christopher Lennertz, Joe LoDuca, Robert Lopez, Mark Mancina, Gabriel Mann, Clint Mansell, Dennis McCarthy, Bear McCreary, Alan Menken, Bruce Miller, John Murphy, Starr Parodi, Benj Pasek, Justin Paul, Daniel Pemberton, Michael Penn, Heitor Pereira, Rachel Portman, Mike Post, A. R. Rahman, Tim Rice, Lolita Ritmanis, Dan Romer, Anna Rose, Jeff Russo, Arturo Sandoval, Lalo Schifrin, Marc Shaiman, Teddy Shapiro, Richard M. Sherman, David Shire, Rob Simonsen, Mark Snow, Tamar-kali, Dara Taylor, Pinar Toprak, Brian Tyler, Nick Urata, Benjamin Wallfisch, Diane Warren, Mervyn Warren, Paul Williams, Austin Wintory, Alan Zachary, Geoff Zanelli, Marcelo Zarvos, David Zippel and Hans Zimmer.

