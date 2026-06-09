Broadway Grosses: Week Ending 6/7/26 - HAMILTON, DEATH OF A SALESMAN and More in the Top 5
View the latest Broadway Grosses
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 6/7/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
Of note this this week:
FALLEN ANGELS closed on 6/7.
GIANT; THE ROCKY HORROR SHOW; and TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) each had a planned seven-performance week.
The 79th Annual Tony Awards were held at Radio City Music Hall on Sunday, 6/7.
EVERY BRILLIANT THING had six performances with 986 seats, one performance with 985 seats, and one performance with 984 seats this week, for a total capacity of 7,885.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (10.4%)
- TITANÍQUE (6.7%)
- FALLEN ANGELS (6.1%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (5.4%)
- GIANT (5.1%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (4.4%)
- THE LOST BOYS (4.3%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (3.5%)
- BECKY SHAW (2.9%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (2.9%)
- SCHMIGADOON! (2.5%)
- WICKED (1.9%)
- & JULIET (1.8%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1.1%)
- OH, MARY! (0.4%)
- THE OUTSIDERS (0.4%)
- DEATH OF A SALESMAN (0.2%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-13.5%)
- CHICAGO (-10.2%)
- JUST IN TIME (-7.3%)
- EVERY BRILLIANT THING (-5.6%)
- DEATH BECOMES HER (-5.2%)
- HADESTOWN (-4.5%)
- SIX: THE MUSICAL (-3.7%)
- MAYBE HAPPY ENDING (-3.1%)
- THE FEAR OF 13 (-2.9%)
- THE LION KING (-2.8%)
- MJ (-2.6%)
- DOG DAY AFTERNOON (-2.3%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (-2.2%)
- THE GREAT GATSBY (-2.2%)
- PROOF (-1.9%)
- ALADDIN (-1.3%)
- CHESS (-1.1%)
- THE BOOK OF MORMON (-0.7%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-0.3%)
- THE BALUSTERS (-0.2%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 6/7/2026), 40 shows played on Broadway, with 318,338 tickets sold and a total gross of $38,224,380. The average ticket price was $120.07. The number of shows remained the same as last week. Overall capacity utilization was 86.29%.
Attendance decreased by 0.80% compared to last week.
Overall grosses rose 2.44% compared to last week.
The average ticket price of $120.07 was $3.80 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HAMILTON: $2,102,012
- THE LION KING: $1,950,030
- DEATH OF A SALESMAN: $1,833,372
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $1,571,883
- MJ: $1,529,332
Bottom 5 by This Week Gross
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY ($74,437)
- THE BALUSTERS ($360,379)
- CHICAGO ($447,187)
- THE FEAR OF 13 ($541,254)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($578,342)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $530,506
- HAMILTON: $229,036
- CATS: THE JELLICLE BALL: $120,126
- THE LOST BOYS: $101,545
- SCHMIGADOON!: $98,902
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE ROCKY HORROR SHOW ($-172,221)
- JUST IN TIME ($-147,918)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($-141,346)
- CHICAGO ($-114,217)
- HADESTOWN ($-81,309)
Top 5 by Average Ticket Price
- OH, MARY!: $210.78
- HAMILTON: $197.30
- GIANT: $164.73
- RAGTIME: $154.48
- DEATH OF A SALESMAN: $154.44
Bottom 5 by Average Ticket Price
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY ($22.56)
- DOG DAY AFTERNOON ($80.34)
- DEATH BECOMES HER ($88.26)
- THE GREAT GATSBY ($90.03)
- THE BALUSTERS ($90.55)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- FALLEN ANGELS: 104.2%
- DEATH OF A SALESMAN: 100.9%
- HAMILTON: 100.6%
- RAGTIME: 100%
- OH, MARY!: 99.7%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY (36.6%)
- CHICAGO (53.8%)
- SIX: THE MUSICAL (68.5%)
- THE FEAR OF 13 (68.7%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (72.9%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CELEBRITY AUTOBIOGRAPHY: 1230
- THE BOOK OF MORMON: 868
- TITANÍQUE: 722
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 689
- THE LOST BOYS: 567
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-1403)
- THE ROCKY HORROR SHOW (-1009)
- CHICAGO (-880)
- DEATH BECOMES HER (-619)
- GIANT (-553)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
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