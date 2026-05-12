Broadway Grosses: Week Ending 5/10/26 - BEACHES, CHICAGO, SIX Enter the Bottom 5
View the latest Broadway Grosses
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Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 5/10/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.
The vast majority of the house at ALADDIN's Wed, 5/6 matinee was heavily subsidized for TDF’s Intro to Theatre program.
THE BOOK OF MORMON did not have any performances this week due to a fire at the O'Neill on Mon. 5/4. DEATH OF A SALESMAN had a planned seven-performance week. EVERY BRILLIANT THING had six performances with 986 seats and two performances with 985 seats this week, for a total capacity of 7,886.
The week ending May 10 is GIANT’s highest grossing week to date - $1,290,105.15
Week ending May 10, GIANT has the highest grossing 8 performance week of any new play this season. GIANT is now the highest grossing new play, cumulatively, of the season.
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Up for the week by attendance (% of capacity)
- SCHMIGADOON! (15.5%)
- DEATH BECOMES HER (14.2%)
- DEATH OF A SALESMAN (12.1%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (11.1%)
- TITANÍQUE (6.8%)
- THE LOST BOYS (6.4%)
- MJ (6.1%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (5.7%)
- BECKY SHAW (5.5%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (4.9%)
- THE BALUSTERS (4.9%)
- JUST IN TIME (4.3%)
- HADESTOWN (3.2%)
- BEACHES, A NEW MUSICAL (3.2%)
- THE LION KING (3.1%)
- JOE TURNER'S COME AND GONE (2.9%)
- THE FEAR OF 13 (2.6%)
- MAYBE HAPPY ENDING (1.9%)
- HAMILTON (1.7%)
- CATS: THE JELLICLE BALL (1%)
- FALLEN ANGELS (0.7%)
- WICKED (0.7%)
- RAGTIME (0.5%)
- THE ROCKY HORROR SHOW (0.3%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (-38.1%)
- OH, MARY! (-15.8%)
- & JULIET (-3.9%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-3.6%)
- SIX: THE MUSICAL (-3.5%)
- GIANT (-3.4%)
- THE GREAT GATSBY (-3%)
- DOG DAY AFTERNOON (-1.9%)
- CHESS (-1.5%)
- THE OUTSIDERS (-1.2%)
- PROOF (-0.8%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (-0.7%)
- ALADDIN (-0.3%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-0.1%)
Click Here to Visit the BroadwayWorld Grosses...
This week (week ending 5/10/2026), 39 shows played on Broadway, with 318,376 tickets sold and a total gross of $38,297,488. The average ticket price was $120.29. This represents 1 fewer show than last week. Overall capacity utilization was 87.01%.
Attendance decreased by 1.11% compared to last week.
Overall grosses fell 2.45% compared to last week.
The average ticket price of $120.29 was $1.65 lower than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,300,083
- EVERY BRILLIANT THING: $1,870,355
- THE LION KING: $1,796,818
- HAMILTON: $1,713,455
- DEATH OF A SALESMAN: $1,457,033
Bottom 5 by This Week Gross
- THE BALUSTERS ($388,782)
- SIX: THE MUSICAL ($450,451)
- BEACHES, A NEW MUSICAL ($475,601)
- BECKY SHAW ($504,419)
- CHICAGO ($556,231)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- THE ROCKY HORROR SHOW: $235,113
- SCHMIGADOON!: $197,100
- DEATH BECOMES HER: $188,855
- JOE TURNER'S COME AND GONE: $152,203
- EVERY BRILLIANT THING: $151,880
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- CHICAGO ($-1,131,898)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL ($-426,941)
- OH, MARY! ($-293,475)
- ALADDIN ($-127,320)
- CHESS ($-103,705)
Top 5 by Average Ticket Price
- EVERY BRILLIANT THING: $237.17
- OH, MARY!: $207.43
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $177.46
- GIANT: $174.67
- HAMILTON: $160.47
Bottom 5 by Average Ticket Price
- BEACHES, A NEW MUSICAL ($72.08)
- ALADDIN ($74.80)
- WICKED ($84.64)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW ($86.64)
- THE GREAT GATSBY ($88.63)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- HAMILTON: 100.8%
- JUST IN TIME: 100.1%
- EVERY BRILLIANT THING: 100%
- RAGTIME: 100%
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: 99.9%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- BEACHES, A NEW MUSICAL (51%)
- SIX: THE MUSICAL (55%)
- CHICAGO (63.6%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (66%)
- DEATH BECOMES HER (71.2%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- DEATH BECOMES HER: 1703
- SCHMIGADOON!: 1442
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK): 930
- THE LOST BOYS: 844
- GIANT: 690
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO (-3291)
- OH, MARY! (-1131)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (-372)
- THE GREAT GATSBY (-358)
- & JULIET (-319)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.