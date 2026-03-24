Broadway Grosses: Week Ending 3/22/26 - 6 Shows Begin Previews; Grosses and Attendance Increase
Giant, Dog Day Afternoon, Becky Shaw and more began previews on Broadway.
Of note this week: NOTES: GIANT is in previews at the Music Box and opens on 3/23.
DOG DAY AFTERNOON is in previews at the Wilson and opens on 3/30. BECKY SHAW began previews at the Hayes and opens on 4/6. CATS: THE JELLICLE BALL began previews at the Broadhurst and opens on 4/7. DEATH OF A SALESMAN is in previews at the Winter Garden and opens on 4/9. THE FEAR OF 13 began previews at the Jones and opens on 4/15.
Up for the week by attendance (% of capacity)
- DOG DAY AFTERNOON (100.2%)
- GIANT (98%)
- DEATH BECOMES HER (8.6%)
- ALADDIN (5.4%)
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (4.6%)
- SIX: THE MUSICAL (4.4%)
- THE GREAT GATSBY (4.4%)
- MJ (3.9%)
- MOULIN ROUGE! THE MUSICAL (3.7%)
- & JULIET (3.7%)
- BUENA VISTA SOCIAL CLUB (3.3%)
- MAYBE HAPPY ENDING (3.3%)
- OH, MARY! (3.2%)
- THE BOOK OF MORMON (3.1%)
- THE LION KING (3.1%)
- STRANGER THINGS: THE FIRST SHADOW (2.3%)
- DEATH OF A SALESMAN (1.3%)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL (0.6%)
- HAMILTON (0.2%)
- HADESTOWN (0.1%)
- THE OUTSIDERS (0.1%)
Down for the week by attendance (% of capacity)
- CHICAGO (-11.5%)
- CHESS (-3.5%)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-0.5%)
- WICKED (-0.4%)
This week (week ending 3/22/2026), 31 shows played on Broadway, with 272,806 tickets sold and a total gross of $36,769,360. The average ticket price was $134.78. This represents 3 more shows than last week. Overall capacity utilization was 96.44%.
Attendance increased by 7.48% compared to last week.
Overall grosses rose 12.24% compared to last week.
The average ticket price of $134.78 was $5.72 higher than last week.
Top 5 by This Week Gross
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,640,156
- HAMILTON: $2,403,815
- THE LION KING: $2,011,820
- WICKED: $1,949,418
- JUST IN TIME: $1,871,764
Bottom 5 by This Week Gross
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($639,674)
- SIX: THE MUSICAL ($770,076)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($829,918)
- OH, MARY! ($834,905)
- CHICAGO ($836,815)
Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- GIANT: $309,818
- THE LION KING: $293,077
- HAMILTON: $286,030
- EVERY BRILLIANT THING: $247,355
- WICKED: $226,042
Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross
- CHICAGO ($-621,116)
- CHESS ($-121,729)
- THE OUTSIDERS ($-61,577)
- OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($27,923)
- DEATH OF A SALESMAN ($40,692)
Top 5 by Average Ticket Price
- JUST IN TIME: $327.98
- HAMILTON: $224.15
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $204.44
- EVERY BRILLIANT THING: $171.82
- GIANT: $155.43
Bottom 5 by Average Ticket Price
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($92.04)
- DEATH OF A SALESMAN ($94.84)
- ALADDIN ($95.81)
- DEATH BECOMES HER ($96.67)
- THE GREAT GATSBY ($105.34)
Top 5 by % of Total Seats Filled
- JUST IN TIME: 103.4%
- HADESTOWN: 101.3%
- HAMILTON: 101.2%
- THE OUTSIDERS: 101.2%
- DOG DAY AFTERNOON: 100.2%
Bottom 5 % of Total Seats Filled
- TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (83%)
- SIX: THE MUSICAL (86.4%)
- CHICAGO (89.6%)
- MJ (90.1%)
- DEATH BECOMES HER (90.5%)
Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- GIANT: 2044
- DOG DAY AFTERNOON: 1270
- DEATH BECOMES HER: 1023
- ALADDIN: 742
- THE GREAT GATSBY: 521
Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week
- CHICAGO (-993)
- CHESS (-406)
- HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-62)
- JUST IN TIME (-2)
That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.
