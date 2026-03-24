My Shows
News on your favorite shows, specials & more!
Home For You Chat My Shows Register/Login Games Grosses

Broadway Grosses: Week Ending 3/22/26 - 6 Shows Begin Previews; Grosses and Attendance Increase

Giant, Dog Day Afternoon, Becky Shaw and more began previews on Broadway.

Mar. 24, 2026
Click below to access all the Broadway grosses from all the shows for the week ending 3/22/2026 in BroadwayWorld's grosses section. Also, you will find information on each show's historical grosses, cumulative grosses and other statistics on how each show stacked up this week and in the past.

Of note this week: NOTES: GIANT is in previews at the Music Box and opens on 3/23.    
DOG DAY AFTERNOON is in previews at the Wilson and opens on 3/30. BECKY SHAW began previews at the Hayes and opens on 4/6. CATS: THE JELLICLE BALL began previews at the Broadhurst and opens on 4/7. DEATH OF A SALESMAN is in previews at the Winter Garden and opens on 4/9. THE FEAR OF 13 began previews at the Jones and opens on 4/15.    

Click Here to Visit the Broadway Grosses...

Up for the week by attendance (% of capacity)

Down for the week by attendance (% of capacity)

This week (week ending 3/22/2026), 31 shows played on Broadway, with 272,806 tickets sold and a total gross of $36,769,360. The average ticket price was $134.78. This represents 3 more shows than last week. Overall capacity utilization was 96.44%.

Attendance increased by 7.48% compared to last week.

Overall grosses rose 12.24% compared to last week.

The average ticket price of $134.78 was $5.72 higher than last week.

Top 5 by This Week Gross

  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $2,640,156
  • HAMILTON: $2,403,815
  • THE LION KING: $2,011,820
  • WICKED: $1,949,418
  • JUST IN TIME: $1,871,764

Bottom 5 by This Week Gross

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($639,674)
  • SIX: THE MUSICAL ($770,076)
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($829,918)
  • OH, MARY! ($834,905)
  • CHICAGO ($836,815)

Top 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • GIANT: $309,818
  • THE LION KING: $293,077
  • HAMILTON: $286,030
  • EVERY BRILLIANT THING: $247,355
  • WICKED: $226,042

Bottom 5 by This Week Gross vs. Last Week Gross

  • CHICAGO ($-621,116)
  • CHESS ($-121,729)
  • THE OUTSIDERS ($-61,577)
  • OPERATION MINCEMEAT: A NEW MUSICAL ($27,923)
  • DEATH OF A SALESMAN ($40,692)

Top 5 by Average Ticket Price

  • JUST IN TIME: $327.98
  • HAMILTON: $224.15
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD: $204.44
  • EVERY BRILLIANT THING: $171.82
  • GIANT: $155.43

Bottom 5 by Average Ticket Price

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) ($92.04)
  • DEATH OF A SALESMAN ($94.84)
  • ALADDIN ($95.81)
  • DEATH BECOMES HER ($96.67)
  • THE GREAT GATSBY ($105.34)

Top 5 by % of Total Seats Filled

  • JUST IN TIME: 103.4%
  • HADESTOWN: 101.3%
  • HAMILTON: 101.2%
  • THE OUTSIDERS: 101.2%
  • DOG DAY AFTERNOON: 100.2%

Bottom 5 % of Total Seats Filled

  • TWO STRANGERS (CARRY A CAKE ACROSS NEW YORK) (83%)
  • SIX: THE MUSICAL (86.4%)
  • CHICAGO (89.6%)
  • MJ (90.1%)
  • DEATH BECOMES HER (90.5%)

Top 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • GIANT: 2044
  • DOG DAY AFTERNOON: 1270
  • DEATH BECOMES HER: 1023
  • ALADDIN: 742
  • THE GREAT GATSBY: 521

Bottom 5 by Total Attendance This Week vs. Last Week

  • CHICAGO (-993)
  • CHESS (-406)
  • HARRY POTTER AND THE CURSED CHILD (-62)
  • JUST IN TIME (-2)

That's all for this week... Note: All data presented for informational purposes only. BroadwayWorld makes no guarantee as to the accuracy of the data, or the matter in which it's presented. Source: The Broadway League.


Need more Broadway Theatre News in your life?
Sign up for all the news on the Spring season, discounts & more...


Videos