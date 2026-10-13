ASTOR UNIVERSAL llega a Buenos Aires: un homenaje a Piazzolla a través de la danza y la música en vivo

NEW! Argentina Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Argentina & beyond. No password required. Sign Up

Astor Piazzolla revolucionó la historia del tango al animarse a desafiar sus propias reglas. Sin perder de vista sus raíces argentinas, creó un lenguaje musical único, moderno y profundamente expresivo, que trascendió fronteras y generaciones. Su obra continúa inspirando nuevas interpretaciones y este domingo 18 de octubre, a las 18:30, en el Teatro Santa María de Buenos Aires, será el punto de partida de una propuesta escénica que reúne música en vivo, danza y arte visual.

Bajo el título ASTOR UNIVERSAL: Tango Fusión — Un viaje escénico por el universo de Astor Piazzolla, el Ballet Internacional Americano, con sede en Nueva York, presenta una producción dirigida por Analía Farfan que invita a redescubrir la obra del compositor argentino desde una mirada contemporánea.

Lejos de plantear una biografía tradicional, ASTOR UNIVERSAL propone un recorrido por el universo emocional de Piazzolla. Su infancia, la rebeldía, las rupturas, la libertad, el amor, el exilio, la nostalgia y la búsqueda permanente de pertenencia atraviesan una puesta en escena en la que la música se transforma en movimiento y los cuerpos se convierten en narradores.

Buenos Aires ocupa un lugar fundamental en este recorrido. Para Piazzolla, la ciudad fue mucho más que un escenario: fue una fuente inagotable de inspiración, un territorio de tensiones artísticas y un lugar al que siempre regresó, tanto física como musicalmente. En ASTOR UNIVERSAL, la capital argentina aparece como recuerdo y como hogar, reflejando la compleja relación entre un artista que desafió las convenciones del tango y una ciudad cuya identidad musical contribuyó a transformar para siempre.

Una fusión de lenguajes que trasciende fronteras

La propuesta reúne distintas disciplinas que dialogan sobre el escenario. El tango aporta su identidad y su fuerza expresiva, mientras que el ballet, el flamenco y el malambo amplían las posibilidades del movimiento, creando nuevos contrastes, ritmos y formas de interpretar las composiciones de Piazzolla.

Esta combinación de lenguajes permite abordar su música desde perspectivas diversas, respetando sus raíces y, al mismo tiempo, explorando nuevas formas de expresión.

La música en vivo ocupa un lugar central en el espectáculo. Una orquesta integrada por músicos especializados en el repertorio de Astor Piazzolla acompañará a los bailarines, estableciendo un diálogo permanente entre la interpretación musical y el movimiento escénico.

La producción contará también con la participación especial de Mariela Marcó, cantante argentina radicada en Estados Unidos, quien protagonizará su gran regreso a los escenarios de Buenos Aires luego de haber emigrado a los Estados Unidos. Su vuelta al país se dará en el marco de este homenaje a Astor Piazzolla, aportando su voz e interpretación a una propuesta que celebra la identidad argentina, sus raíces y su proyección internacional.

Analía Farfan al frente de una producción internacional

La producción, dirección y el guion de ASTOR UNIVERSAL están a cargo de Analía Farfan, quien encabeza esta propuesta artística del Ballet Internacional Americano, una compañía con sede en Nueva York.

El elenco reúne a Analía Farfan, Ayelen Ruiz Díaz, Marcos Huerta Vázquez y los integrantes del cuerpo de baile, junto con la participación especial de Mariela Marcó y una orquesta en vivo.

Ayelen Ruiz Díaz, directora de ArengaTango Compañía, participa además como coproductora del espectáculo, mientras que el arte digital de Alessandra Mattanza y Camilo Rojas incorpora una dimensión visual que complementa el universo musical y escénico de la propuesta.

El encuentro entre artistas, disciplinas y miradas diferentes refleja el espíritu de una producción que busca ampliar las posibilidades expresivas de la música de Piazzolla y acercar su legado a nuevas generaciones.

Piazzolla, un legado que sigue reinventándose

En esencia, ASTOR UNIVERSAL es un homenaje a un artista que transformó el tango sin romper el vínculo con sus orígenes. Su música continúa atravesando generaciones y fronteras porque nunca quedó limitada a una única forma de interpretación.

Al reunir distintas tradiciones de danza con la música en vivo, la producción busca trasladar al escenario esa energía creativa que convirtió a Piazzolla en una figura fundamental de la música argentina y universal.

Más que un retrato del compositor, el espectáculo propone un encuentro con el hombre detrás del mito y con una obra que sigue invitando a los artistas a encontrar nuevas maneras de escuchar, moverse y contar historias.

ASTOR UNIVERSAL se presentará el domingo 18 de octubre en el Teatro Santa María de Buenos Aires, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar de una experiencia que combina la fuerza de la danza, la emoción de la música en vivo y el extraordinario legado de uno de los compositores más importantes de la Argentina.

Información del espectáculo y entradas

ASTOR UNIVERSAL: Tango Fusión — Un viaje escénico por el universo de Astor Piazzolla

Fecha: Domingo 18 de octubre de 2026

Horario: 18:30

Lugar: Teatro Santa María

Dirección: Montevideo 842, Ciudad de Buenos Aires

Entradas: A la venta a través de Ticketek Argentina, desde $10.000.

Código de descuento: MADRE

Compañía: Ballet Internacional Americano.

Producción, dirección y guion: Analía Farfan.

Coproducción: Ayelen Ruiz Díaz, directora de ArengaTango Compañía.

Arte digital: Alessandra Mattanza y Camilo Rojas.

Artistas destacados: Analía Farfan, Ayelen Ruiz Díaz, Marcos Huerta Vázquez, Mariela Marcó y el cuerpo de baile, acompañados por una orquesta en vivo especializada en el repertorio de Astor Piazzolla.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketek Argentina. Una oportunidad para redescubrir el universo de Piazzolla a través de la música, la danza y una puesta en escena que celebra su extraordinario legado.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 18 Days 05 Hrs 31 Min 43 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Need more Argentina Theatre News in your life?

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me