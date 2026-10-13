HAIRSPRAY Will Come to Quality Arena in Argentina in November

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El 13 de noviembre de 2026, Quality Arena será escenario del desembarco de Hairspray, el fenómeno de Broadway que conquista generaciones con su energía y su mensaje de inclusión. La superproducción, a cargo de Olga y Club Media, marca el debut actoral de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente.

Con su carisma y su conexión con el público, Betular da un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical. Durante meses se preparó intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo, para subirse al escenario del gran Quality Arena y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.

Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.

Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.

Con canciones icónicas como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, Hairspray llega a Córdoba con la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un fenómeno mundial: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 18 Days 13 Hrs 39 Min 33 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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