HAIRSPRAY Will Come to Quality Arena in Argentina in November
The performance is set for 13 November.
El 13 de noviembre de 2026, Quality Arena será escenario del desembarco de Hairspray, el fenómeno de Broadway que conquista generaciones con su energía y su mensaje de inclusión. La superproducción, a cargo de Olga y Club Media, marca el debut actoral de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente.
Con su carisma y su conexión con el público, Betular da un paso tan inesperado como emocionante hacia el teatro musical. Durante meses se preparó intensamente en las tres disciplinas del género —actuación, canto y baile— junto al equipo creativo del espectáculo, para subirse al escenario del gran Quality Arena y dar vida a uno de los personajes más entrañables del género: una madre amorosa, divertida y llena de ternura que se convierte en el corazón emocional de la historia.
Hairspray es un clásico que celebra la diversidad, la alegría y la libertad de ser uno mismo. Una historia luminosa que combina humor, emoción y grandes canciones con un mensaje tan necesario como vigente.
Bajo la dirección de Fer Dente, uno de los nombres más destacados del género, Hairspray promete una puesta moderna, colorida y vibrante, con música en vivo, coreografías de alto impacto y un elenco de destacadas figuras del teatro musical argentino.
Con canciones icónicas como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, Hairspray llega a Córdoba con la misma energía optimista y el mensaje atemporal que la convirtió en un fenómeno mundial: celebrar la inclusión, la diversidad y el amor propio.
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