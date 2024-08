VREDENS DRUVOR Comes to Dramaten in December

När Tom Joad kommer hem efter fyra år i fängelset möts han av en öde gård. Hans familj har vräkts. Jorden är torr, banken skoningslös och framtidsutsikterna mörka. Men i Kalifornien! Där finns det arbete, bördig mark och hopp, sägs det. Så familjen packar sina få ägodelar och ger sig av.

Vredens druvor från 1939 är ett episkt drama om flykt, framtidsdrömmar, kapitalism och solidaritet. Om bomullens törst efter vatten, om bankernas vinstbegär och om de lockande hägringarna i väst. Här får berättelsen nytt liv i händerna på regissören Mina Salehpour, som fyller scenrummet med drivor av en speciell sorts granulat, för att skapa böljande hav och ändlösa vidder i en suggestiv och modern uppsättning.

Mina Salehpour är baserad i Tyskland och har hela Europa som arbetsfält. Hon har bland annat satt upp pjäser av Jonas Hassen Khemiri, och jobbar också gärna med dramatiseringar av romaner – inte sällan stora familjehistorier. 2023 satte hon upp Ágota Kristófs Den stora skrivboken i Köln och Nino Haratischwilis Det åttonde livet (Till Brilka) i Trondheim.

John Steinbecks roman gavs ut 1939 och vann Pulitzerpriset för skönlitteratur 1940. Den räknas som en av de viktigaste skildringarna av 1900-talets USA.

Förlag: Nordiska ApS (originalrättigheter John Steinbeck)

