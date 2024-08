KATTPROMENADEN Comes to Dramaten in December

Varje dag går de på promenad tillsammans, katten och hennes människa. Katten låter oftast människan gå först och de går alltid samma runda. Men en dag känner katten för att ta en annan väg - och då blir människan jätterädd. Varför är människor så konstiga? Och hur får man egentligen sin människa att göra som man vill?

Kattpromenaden är en pjäs för 3-åringar och uppåt, baserad på Sara Lundbergs hyllade bok med samma namn. I boken fick vi följa berättelsen ur människans perspektiv, i pjäsen får katten vara i centrum.

Regisserar gör Emily Magorrian, en brittisk regissör baserad i Schweiz, som har stor erfarenhet av att göra teater för vår yngsta publik. Hon arbetar mycket med en teknik som kallas objektteater, där vanliga objekt får liv och plats i berättandet.

Sara Lundberg är en våra främsta bilderboksskapare och har tilldelats ett flertal prestigefyllda nomineringar och priser, däribland Augustpriset två gånger liksom Snöbollen/ Årets svenska bilderbok 2018. The New York Times listade 2022 bilderboken Dyksommar, med text av Sara Stridsberg, som en av årets tio bästa barnböcker.

