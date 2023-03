DEBUSSY BRAHAMS Comes to Theater St.Gallen This Weekend

Debussy Brahams will be performed at Theater St.Gallen this weekend. The performance is set for March 12, 2023.

In seinem einzigen Streichquartett von 1892 zeigt sich Claude Debussy von seiner spätromantischen Seite. Satzüberschriften wie «doucement expressif» und «très mouvementé et avec passion» lassen die Leidenschaftlichkeit des Streichquartetts schon auf den ersten Blick erkennen. Debussys stilistischer Einfallsreichtum macht es zu einem der originellsten Quartette überhaupt, mit Farben so reich und funkelnd wie in einem feinen Kaleidoskop.

Weiter kommt man in diesem «Sonntags um 5» in den Genuss von Johannes Brahms' Klarinettenquintett, einem Werk, das Brahms, der sein Schaffen bereits als abgeschlossen betrachtete, 1891 nur schrieb, weil er einen exzellenten Klarinettisten kennengelernt hatte, der dem Instrument die schönsten Töne zu entlocken wusste. Entsprechend ist das von einem melancholischen Grundton bestimmten Quintett in der dunklen Tonart h-Moll geprägt vom wehmütigen Klang der Klarinette, die Brahms in diesem gehaltvollen Kammermusikwerk unvergleichlich mit den vier Streichinstrumenten zu verbinden wusste.

Programme

Claude Debussy Streichquartett g-Moll op. 10

Johannes Brahms Klarinettenquintett h-Moll op. 115