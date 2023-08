DAS FEST Comes to Theater St.Gallen Next Month

Die Zeit heilt alle Wunden. So heisst es, so sagt man, aber in Wahrheit ist die Zeit die Wunde, und sie heilt nie. Das bekommt ein Mann namens Klingenfeldt an seinem sechzigsten Geburtstag zu spüren. Der sympathische Patriarch richtet ein grosses Fest aus für Family and Friends. Es wird gegessen, getrunken, gescherzt, gesungen: Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst! Doch dann hält Klingenfeldts ältester Sohn die obligate Laudatio auf den Jubilar – und lässt eine Bombe platzen.

Vinterbergs Filmklassiker aus dem Jahr 1998 ist längst auch ein Theaterklassiker. Ein Meisterwerk mit grosser Besetzung, ein abenteuerlicher Trip in der Familiengeisterbahn, aus der man nicht aussteigen kann, wenn man einmal drinsitzt.

Bühnenfassung von Bo Hr. Hansen

Deutsch von Renate Bleibtreu

Inszenierung: Nina Mattenklotz

Bühne: Damian Hitz

Kostüm: Mara Zechendorff

Musik: Romy Camerun

Dramaturgie: Anita Augustin

Spiel: Sophie Anne Angehrn, Riccardo Botta, Tabea Buser, Diana Dengler, Manuel Herwig, Christian Hettkamp, Nancy Mensah-Offey, Fabian Müller, Finn Nachfolger, Marcus Schäfer, Anja Tobler u. a.

Statisterie des Theaters St. Gallen

Tickets: CHF 30–40

Triggerwarnung: Das Stück thematisiert sexualisierte Gewalt innerhalb der Familie, Suizid und Rassismus und kann für betroffene Menschen retraumatisierend wirken.

Termine

Do, 14.9.23, 20 Uhr

So, 17.9.23, 20 Uhr

Sa, 23.9.23, 20 Uhr

Di, 26.9.23, 20 Uhr

Do, 28.9.23, 20 Uhr

Do, 19.10.23, 20 Uhr

Mo, 23.10.23, 20 Uhr

Sa, 4.11.23, 20 Uhr

Di, 21.11.23, 20 Uhr

Mi, 29.11.23, 20 Uhr

Fr, 1.12.23, 20 Uhr

So, 3.12.23, 17 Uhr

Einführungsmatinee: So, 3.9.23, 11 Uhr

Öffentliche Probe: Fr, 8.9.23, 18 Uhr

Nachgespräch: 17.9.23, 23.9.23, 4.11.23, 3.12.23

Einführung: 30 Minuten vor den Vorstellungen am 14.9.23, 19.10.23 und 4.11.23