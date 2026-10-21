Ángela Carrasco recibirá el Premio de Honor de 18 ª edición de los Premios del Teatro Musical
La gala se celebrará el 26 de octubre en el Teatro Capitol de Madrid
Los Premios del Teatro Musical (PTM) concederán su Premio de Honor de este año a Ángela Carrasco, en reconocimiento a una trayectoria que ha dejado huella en la historia del género en España. La artista recibirá el galardón durante la 18ª edición de los premios, que tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Teatro Capitol de Madrid.
Aunque cuenta con una dilatada carrera como cantante, Ángela Carrasco también ha sido una figura destacada del teatro musical español. Uno de sus papeles más recordados es el de María Magdalena en la versión española de JESUCRISTO SUPERSTAR, una interpretación que marcó un antes y un después en la historia de los musicales en nuestro país. Posteriormente, protagonizó títulos como MY FAIR LADY y LA MAGIA DE BROADWAY.
Su contribución al género también se extiende a la formación de nuevas generaciones de artistas. Carrasco fundó en Madrid la Escuela de Teatro Musical Ángela Carrasco (ABC Estudio), desde la que ha impulsado la preparación de intérpretes en las artes escénicas y el teatro musical. Con este reconocimiento, se suma a una lista de figuras distinguidas anteriormente con el Premio de Honor de los PTM, entre ellas Concha Velasco, Mario Gas, Raphael y José Sacristán.
La nueva edición de los PTM alcanza una cifra simbólica: sus 18 años de trayectoria. Para celebrarlo, la gala estará dedicada a los artistas que comenzaron a actuar siendo niños y que, con el paso del tiempo, han llegado a protagonizar grandes producciones y a consolidar sus carreras sobre los escenarios.
La ceremonia estará presentada por Javier Navares y Mariola Peña, ambos con una amplia experiencia en el teatro musical. Navares asumirá también la dirección de la gala, mientras que Loa Miller estará al frente de la dirección artística.
Como novedad, la celebración contará con la Alfombra Musical, un espacio presentado por Carmen Prados y Juan María Villagrán que recibirá a los invitados entre las 19:00 y las 20:30 h. La entrada se retransmitirá en directo a través del canal oficial de YouTube de los Premios del Teatro Musical.
Con 18 ediciones, los PTM continúan trabajando por el reconocimiento de los intérpretes, creativos, productores y profesionales que contribuyen al desarrollo del teatro musical en España.
Weekly top stories - unsubscribe anytime.
|
Mamma Mia! El Musical
Teatre Tívoli (9/26-11/29)
|
101 Dalmatas
Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío (10/18-12/27)
|
El Alma Al Aire - El Musical
Teatro OCASO Coliseum (10/01-11/29)
|
Six El Musical
Teatro Gran Vía (9/12-11/08)
|
Annie, El Musical
Teatro Alcazar (9/25-7/31)