Ya a la venta las entradas para THE ISLAND OF NEVERLAND en Madrid

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THE ISLAND OF NEVERLAND celebrará su estreno mundial el próximo 1 de octubre en Espacio Delicias de Madrid. La nueva producción de LETSGO y Balich Wonder Studio, que cuenta con un presupuesto de 7 millones de euros, ha vendido cerca de 6.000 entradas durante su preventa y abre ahora su venta general.

Inspirado en el universo de Nunca Jamás, el espectáculo desarrollará una historia original que fusionará teatro, circo contemporáneo, acrobacia aérea, tecnología inmersiva y narrativa visual. Para ello, la producción transformará 7.000 metros cuadrados de Espacio Delicias, planteando una experiencia que comenzará desde el momento en que el público acceda al recinto.

El reparto nacional e internacional estará encabezado por Edu Ferrés como Capitán Garfio, Gabriele Lemiere como Peter Pan, Cristina Cigüela Martínez como Campanilla, Inés Castrillo como Tigrilla y Anna Saskia Stickler como Tempesta, la hija de Garfio.

Los piratas y niños perdidos estarán interpretados por Dillon Vance, Julian Callari, Ricardo Herrera Muñoz, Sébastien Van de Walle, Nik Letellier y Anthony Brew. Completan el elenco los bailarines Cristina Caballero Puga, Marian Alquézar Maíllo, Sara Gómez Fernández, Gwenaelle Medjeumen y Michael Realin Rafin.

La compañía reúne a artistas y acróbatas especializados en disciplinas como artes aéreas, acrobacia, equilibrio, mástil chino, trapecio, suspensión capilar, saltos acrobáticos y magia, que se integrarán en la puesta en escena y en el desarrollo de la historia.

THE ISLAND OF NEVERLAND nace de la colaboración entre dos compañías especializadas en producciones de gran formato. Por un lado, la española LETSGO, responsable de experiencias como Tim Burton, EL LABERINTO y THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS LIGHT TRAIL, además de la actual producción de EL FANTASMA DE LA ÓPERA junto a Andrew Lloyd Webber.

Por otro, Balich Wonder Studio, perteneciente a Banijay Entertainment, cuenta con experiencia en grandes espectáculos internacionales y ha participado en la producción de 17 ceremonias olímpicas, además de ceremonias vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA.

La alianza entre ambas compañías trasladará ahora ese lenguaje de gran espectáculo a Espacio Delicias, utilizando la escenografía, las disciplinas circenses y la tecnología para convertir el recinto madrileño en el escenario de este nuevo universo inspirado en Nunca Jamás.

Tras su periodo de preventa, THE ISLAND OF NEVERLAND ha abierto este 3 de septiembre su venta general de cara a su estreno mundial el 1 de octubre en Madrid.

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