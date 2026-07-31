TakeOver: Adéntrate en el backstage de TARZÁN con Gustavo Núñez en nuestro Instagram

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El próximo sábado 8 de agosto, las redes de BroadwayWorld Spain tendrán un espectador de lujo entre bambalinas. El intérprete y bailarín venezolano Gustavo Núñez tomará el control de nuestra cuenta de Instagram durante 24 horas para mostrar, desde dentro, cómo se vive el día a día en una de las producciones más espectaculares de Europa: TARZÁN.

La cita llega en un momento clave, ya que el montaje encarará sus últimas semanas en el Stage Theater Neue Flora de Hamburgo antes de su despedida definitiva el próximo 25 de octubre. Se trata del único montaje de TARZÁN original de Disney que se representa actualmente a nivel internacional, caracterizado por su deslumbrante despliegue acrobático y la inolvidable banda sonora compuesta por Phil Collins.

Para Gustavo, este universo no tiene secretos: el artista ya conoce este apasionante espectáculo tras haber formado parte en 2017 del elenco de la producción de Oberhausen (Alemania) como ensemble y cover de Terk. A finales de noviembre de 2025 volvió a meterse de lleno en la selva para el estreno de este montaje en Hamburgo, donde actualmente forma parte del elenco.

Con una sólida formación en ballet, contemporáneo y jazz adquirida en su Venezuela natal —en los centros Cristina Gutiérrez, Nina Nikanorova y María Rita Vela—, Núñez acumula una brillante trayectoria internacional en grandes escenarios. Entre sus trabajos destacan títulos como MOULIN ROUGE! EL MUSICAL en Colonia —como ensemble y cover de Baby Doll—, EL REY LEÓN DE DISNEY en Hamburgo —cover de Ed—, WEST SIDE STORY en el Teatro Calderón de Madrid —cover de Chino—, MAMMA MIA! EL MUSICAL en España —cover de Chilli—, PER SOBRE DE TOTES LES COSES (BARE) en Barcelona o CHICAGO en Caracas.

Su talento también ha traspasado las tablas hacia la pantalla, participando en el largometraje musical EXPLOTA EXPLOTA y bailando en la gran final del popular certamen Germany’s Next Topmodel 2025.

Acompaña a Gustavo Núñez este sábado a través de nuestras stories y descubre los secretos, los ensayos y la magia del backstage de esta superproducción antes de su adiós a Hamburgo. ¡No te lo pierdas!

© Foto de R.R.MUSICAL PHOTOGRAPHY

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