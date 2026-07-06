María Parrado, Manu Guix, Cristina Lora y Nuria Casas versionan 'Qué hay más allá' de VAIANA

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. Sign Up

Con motivo del estreno de VAIANA , la nueva adaptación en acción real de Disney, la compañía ha publicado un vídeo musical en el que María Parrado , Manu Guix , Cristina Lora , ganadora de OT 2025 , y la creadora de contenido Nuria Casas interpretan una versión acústica de "Qué hay más allá" .

El vídeo, grabado en Barcelona, ​​reúne a Manu Guix al piano junto a María Parrado, Nuria Casas y Cristina Lora para ofrecer una nueva versión de uno de los temas más representativos de la banda sonora de VAIANA .

María Parrado, encargada de interpretar las canciones de Vaiana en español desde el estreno de la película de animación, ha señalado que volver a participar en el proyecto ha supuesto una experiencia muy especial tanto a nivel personal como profesional y ha destacado la importancia que tuvo el personaje en su trayectoria dentro del doblaje.

La publicación de este vídeo coincide con el décimo aniversario del estreno de VAIANA , la película de animación estrenada en 2016 e inspirada en las culturas y tradiciones de Oceanía. Su banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda , Opetaia Foaʻi y Mark Mancina , se convirtió en "Qué hay más allá" en uno de los temas más reconocidos de la película.

Según los datos facilitados por Disney, VAIANA recaudó más de 643 millones de dólares en la taquilla mundial tras su estreno y, desde entonces, se ha mantenido entre los títulos más vistos en plataformas de streaming. Además, en 2023 superó los 1.000 millones de horas de visionado en Disney+.

La nueva versión en acción real de VAIANA se estrena exclusivamente en cines el 8 de julio . La película está protagonizada por Catherine Lagaʻaia como Vaiana y Dwayne Johnson , que vuelve a interpretar a Maui. La dirección corre a cargo de Thomas Kail , mientras que la producción está firmada por Dwayne Johnson , Dany García , Hiram García , Beau Flynn y Lin-Manuel Miranda .

Manu Guix</a>, Cristina Lora y Nuria Casas" width="356">

More on Teatro de la zarzuela Recent Articles ENTREVISTA: David Oller lidera el regreso de EL GATO MONTÉS al Teatro de la Zarzuela

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.