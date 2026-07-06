TV: CABARET revoluciona Valencia en su formato inmersivo

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CABARET continúa su andadura en Valencia con un éxito rotundo y calienta motores para sus próximas paradas dentro del circuito teatral. Desde Broadway World Spain hemos tenido la oportunidad de trasladarnos hasta el Palau de Les Arts para conocer de primera mano todos los detalles de la gira de esta ambiciosa superproducción inmersiva firmada por la productora LETSGO, la cual se representará en la capital del Turia del 2 al 19 de julio de 2026. Muy pronto estarán disponibles en nuestro canal de YouTube varias entrevistas exclusivas con los miembros del elenco, donde se desvelarán los entresijos, los retos interpretativos y los secretos que esconde este revolucionario montaje en 360 grados dirigido por Federico Bellone que está transformando la experiencia del espectador.

Laia Prats, Víctor Palmero y José Pastor lideran diariamente las funciones con una excelente respuesta del público local. El foco de la compañía está puesto ahora mismo en el desarrollo de esta gira estival, concebida como la antesala perfecta para su esperado regreso a la capital del país. Tras finalizar el bloque de funciones programadas en territorio valenciano después de pasar por Zaragoza, la producción ya tiene confirmada su próxima parada, la cual se llevará a cabo en Bilbao durante el próximo mes de agosto de 2026. Posteriormente, CABARET reanudará su actividad de cara a la preparación de su segunda temporada en Madrid.

La expectación en torno al regreso de la obra a Madrid es máxima, dado que su primera etapa en la capital consolidó al espectáculo como uno de los grandes fenómenos de la cartelera, logrando el respaldo unánime de la crítica especializada y del público. La oportunidad de ver cómo la propuesta inmersiva ideada por el departamento creativo de Felype de Lima se adapta a un nuevo espacio escénico en cada ciudad en la que aterriza genera un gran interés en el sector, ya que la producción se ha caracterizado por transformar radicalmente la arquitectura tradicional de los recintos para introducir al espectador en la atmósfera berlinesa de los años 20.

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