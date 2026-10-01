TV: LITTLE SHOP OF HORRORS en YouTube: ya disponibles los números de ALMA Produce

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Los lectores de BroadwayWorld Spain ya pueden disfrutar a través de nuestro canal de YouTube de dos de los números más representativos de LITTLE SHOP OF HORRORS (LA PEQUEÑA TIENDA DE LOS HORRORES). El proyecto, impulsado por la asociación amateur ALMA Produce, llega al Teatro San Pol de Madrid con funciones que se extenderán hasta el próximo 31 de octubre, permitiendo comprobar de primera mano la implicación escénica, el talento y la frescura de un elenco amateur volcado en este clásico del género.

Entre el material audiovisual ya disponible para los espectadores destaca la emotiva interpretación de "Somewhere That's Green" ("Un lugar verde"), una de las baladas más célebres del teatro musical contemporáneo. En esta secuencia, el personaje de Audrey conmueve a los asistentes al compartir sus anhelos de alcanzar una vida tranquila, sencilla y suburbana lejos de la marginalidad de Skid Row. El número musical refleja la faceta más íntima y melódica de la partitura ideada por Alan Menken y Howard Ashman, mostrando la sensibilidad vocal de la actriz sobre las tablas del recinto madrileño.

Asimismo, los usuarios pueden disfrutar de la escena íntegra correspondiente al icónico tema "Feed Me (Git It)" ("Dame de Comer"), el punto de inflexión donde la trama adquiere su vertiente más cómica, oscura y trepidante. La escena capta el instante en el que la planta Audrey II habla por primera vez ante un desconcertado Seymour Krelborn, desplegando una arrolladora fuerza de rhythm and blues y soul para exigir sangre fresca a cambio de promesas de fama, éxito y fortuna comercial.

La iniciativa de ALMA Produce consolida la vitalidad del circuito amateur en la capital mediante una producción de notable exigencia escénica.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 30 Days 14 Hrs 56 Min 56 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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