TV: LITTLE SHOP OF HORRORS en YouTube: ya disponibles los números de ALMA Produce
La asociación amateur ALMA Produce presenta dos números de su montaje en el Teatro San Pol
Los lectores de BroadwayWorld Spain ya pueden disfrutar a través de nuestro canal de YouTube de dos de los números más representativos de LITTLE SHOP OF HORRORS (LA PEQUEÑA TIENDA DE LOS HORRORES). El proyecto, impulsado por la asociación amateur ALMA Produce, llega al Teatro San Pol de Madrid con funciones que se extenderán hasta el próximo 31 de octubre, permitiendo comprobar de primera mano la implicación escénica, el talento y la frescura de un elenco amateur volcado en este clásico del género.
Entre el material audiovisual ya disponible para los espectadores destaca la emotiva interpretación de "Somewhere That's Green" ("Un lugar verde"), una de las baladas más célebres del teatro musical contemporáneo. En esta secuencia, el personaje de Audrey conmueve a los asistentes al compartir sus anhelos de alcanzar una vida tranquila, sencilla y suburbana lejos de la marginalidad de Skid Row. El número musical refleja la faceta más íntima y melódica de la partitura ideada por Alan Menken y Howard Ashman, mostrando la sensibilidad vocal de la actriz sobre las tablas del recinto madrileño.
Asimismo, los usuarios pueden disfrutar de la escena íntegra correspondiente al icónico tema "Feed Me (Git It)" ("Dame de Comer"), el punto de inflexión donde la trama adquiere su vertiente más cómica, oscura y trepidante. La escena capta el instante en el que la planta Audrey II habla por primera vez ante un desconcertado Seymour Krelborn, desplegando una arrolladora fuerza de rhythm and blues y soul para exigir sangre fresca a cambio de promesas de fama, éxito y fortuna comercial.
La iniciativa de ALMA Produce consolida la vitalidad del circuito amateur en la capital mediante una producción de notable exigencia escénica.
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