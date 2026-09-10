TV: Hablamos con Laia Prats y Ferrán Fabá después de anunciar los nominados de los PTM

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

La organización de los Premios del Teatro Musical ha desvelado la lista de nominados para su próxima edición, cuya gala de entrega tendrá lugar el próximo 26 de octubre en el Teatro Capitol de la Gran Vía de Madrid. Como gran novedad de esta edición, por primera vez la lectura de nominaciones se ha realizado en directo, siendo los intérpretes Ferrán Fabá y Laia Prats —quienes actualmente encabezan los repartos de EL REY LEÓN y CABARET, respectivamente— los primeros encargados en asumir este hito formativo.

Durante la charla que tuvimos con ellos, ambos confesaron la ilusión que les hizo recibir este encargo. Entre sonrisas, Prats reconoció lo especial que le resultó ir leyendo en directo tantas candidaturas para su propio musical y para sus compañeros de escenario. Además, no dejaron pasar la oportunidad de comentar la enorme cantidad de producciones que han llenado la cartelera este último año, una prueba clara del estupendo momento que atraviesa la industria.

En cuanto a la relevancia de estos galardones, subrayaron que su principal valor reside en que son los propios profesionales del medio quienes emiten los votos. Aprovecharon la intervención para reivindicar la exigencia del teatro musical, recordando que detrás del resultado final que percibe el espectador hay extensas jornadas de ensayo, rigor y una estricta disciplina que, a menudo, resultan invisibles para el público general.

Finalmente, Fabá y Prats hicieron balance de su trayectoria profesional compartida. Tras haber trabajado juntos en etapas anteriores, destacaron la satisfacción que supone reencontrarse en la actualidad liderando dos de las producciones más grandes de la cartelera madrileña. Ambos coincidieron en el orgullo de presenciar el crecimiento mutuo y de seguir acompañándose en los diferentes retos que plantea el circuito escénico.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Summer season, discounts & more...