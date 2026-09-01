TV: Estrenamos nuestra guía definitiva en vídeo con toda la temporada 2026/2027 de teatro musical

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En BroadwayWorld Spain acabamos de estrenar nuestra guía definitiva en vídeo para analizar al detalle toda la temporada 2026/2027 de teatro musical en nuestro país. Con una duración superior a los veinte minutos, hemos recopilado en este especial todas las novedades, estrenos, regresos y giras que llenarán las carteleras a lo largo de los próximos meses, ofreciendo un mapa completo para los apasionados del género.

En nuestro recorrido ponemos el foco en los grandes motores teatrales de España. Analizamos en profundidad las superproducciones de la Gran Vía de Madrid y las joyas de formato medio del circuito alternativo. Además, dedicamos un bloque fundamental a la escena de Barcelona, destacando su cartelera contemporánea con títulos como TOT FENT 'LA BELLA HELENA', UN REFUGI AL SOL, ARTEMIS, AUTÓNOMOS, EL MUSICAL, ELLA ERA ANITA, EL RETRAT DE DORIAN GRAY o la tradicional cita de EL PETIT PRÍNCEP.

Tampoco dejamos fuera las grandes producciones que viajarán por toda la geografía española. En el vídeo repasamos las giras nacionales más esperadas, incluyendo montajes como THE BOOK OF MORMON, LA HISTORIA INTERMINABLE, HOUDINI, EL FANTASMA DE LA ÓPERA y la llegada a Barcelona de LOS CHICOS DEL CORO, además de proyectos de autor y homenajes en ruta por los principales teatros y auditorios.

¡El video completo ya está disponible en nuestro canal oficial de YouTube!

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