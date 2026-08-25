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La cuenta atrás para el estreno de SIX EL MUSICAL en Madrid ya se vive sobre el escenario. BroadwayWorld Spain ha asistido este martes a un ensayo abierto a prensa de la producción española, en el Círculo de Baile de Madrid, donde hemos podido comprobar de primera mano cómo las seis reinas están dando forma a la versión en castellano del fenómeno internacional creado por Toby Marlow y Lucy Moss. Durante la jornada, las protagonistas interpretaron en directo algunos de los números más emblemáticos del espectáculo, dejando ver la energía, el ritmo y la personalidad que marcarán esta nueva producción.

Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cléveris, Catalina Howard y Catalina Parr están tomando el micrófono para contar su propia historia. El elenco español está encabezado por Clara Lanzani, Udara Zubillaga, Beatriz Santana, Liz Tatis, Arianna Galletti y Alba Egilo, respectivamente. Tras lo visto durante el ensayo, SIXmantiene intacta una de sus principales señas de identidad: la combinación de concierto pop, interpretación y coreografía para transformar la historia de las seis esposas de Enrique VIII en una celebración contemporánea, directa y llena de energía.

Uno de los elementos que está marcando este proceso de montaje es la presencia de parte del equipo creativo internacional de SIX. BroadwayWorld Spain ha podido hablar durante esta visita con Lindsay McAllister, directora asociada; Nicole Bondzie, coreógrafa asociada; y Jenniffer Deacon, directora musical asociada. Su trabajo está siendo fundamental para trasladar a Madrid el lenguaje escénico de una producción que lleva años triunfando en Broadway, el West End y otros escenarios internacionales, al mismo tiempo que se adapta a un nuevo elenco y a una versión íntegramente en castellano.

El ensayo ha servido así para comprobar que las seis reinas ya están dejando de ser únicamente nombres en un cartel para convertirse en las protagonistas de un auténtico concierto pop. SIX EL MUSICAL llegará al Teatro Gran Vía de Madrid el próximo 17 de septiembre, precedido por un fenómeno internacional que continúa conquistando al público en todo el mundo. Ahora, la producción española afronta las últimas semanas de preparación antes de que las seis reinas suban oficialmente al escenario madrileño y reclamen su propia historia.

Fotos: Orietta Muñoz G.



El reparto de SIX en Madrid

Julia Gómez Cora

Jenniffer Deacon (Directora musical asociada)

Lindsay Mcallister (Directora asociada)

El reparto de SIX en Madrid

Beatriz Santana

Udara Zubillaga

Clara Lanzani

Alba Egilo

Arianna Galletti

El reparto de SIX en Madrid

Liz Tatis

El reparto de SIX en Madrid

Liz Tatis

El reparto de SIX en Madrid

El reparto de SIX en Madrid

El reparto completo de SIX en Madrid

Nicole Bondzie (coreógráfa asociada), Jenniffer Deacon (Directora musical asociada) y Lindsay Mcallister (Directora asociada)

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