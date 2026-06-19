TV: El elenco de LA FAMILIA ADDAMS nos desvela los secretos del musical en Madrid

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El Teatro Calderón de Madrid ha sido el escenario de una esperada puesta de largo gótica. Con el anuncio del reparto definitivo de LA FAMILIA ADDAMS, que llegará a la capital a partir de septiembre, los protagonistas han compartido sus primeras impresiones sobre el proceso creativo que arrancará de manera oficial en agosto con los ensayos. El encuentro, que ha servido como presentación oficial ante los medios de comunicación, ha estado respaldado por los productores Dario Regattieri e Iñaki Fernández, y ha contado con un sketch original escrito especialmente para la ocasión, sirviendo como la primera toma de contacto real del público con las voces y caracterizaciones de los personajes que integrarán esta renovada y ambiciosa producción de LETSGO y beon. Entertainment.

Para la célebre actriz Natalia Millán, asumir el rol de la elegante matriarca Morticia supone un reto interpretativo fascinante debido a las mecánicas específicas de la comedia, un género que confiesa haber transitado menos a lo largo de su carrera. La intérprete ha manifestado su entusiasmo por la partitura musical de Andrew Lippa, destacando la enorme riqueza de una banda sonora repleta de humor, ritmos diversos y referencias a grandes clásicos del género, manifestando tener un deseo especial por abordar el icónico tango junto a su compañero de escena Gómez, a quien dará vida Javier Navares. Además, de cara a la preparación del papel bajo la dirección de Federico Bellone, la actriz ha asegurado que prefiere distanciarse de referentes externos o revisiones de series actuales durante los ensayos para construir el personaje desde una base puramente artesanal, artesana y orgánica basada en el trabajo diario con el libreto.

Por su parte, Cristina Picos ha expresado el gran orgullo y la responsabilidad que implica encarnar a un personaje tan atemporal y querido como Miércoles Addams. Tras su reciente andadura profesional dando vida a la mítica Elphaba, la actriz asume este nuevo proyecto con el objetivo de aportar su sello personal y explorar la compleja dualidad interna de su personaje, quien experimentará por primera vez el dilema del enamoramiento a través de célebres composiciones como "Pulled". Picos ha subrayado lo emocionante que resulta compartir este proceso de creación codo con codo junto a una figura de la talla de Natalia Millán, a quien admira profundamente, señalando que la verdadera magia del espectáculo radica en la humanidad, la cercanía y la aceptación incondicional que define a los miembros de este peculiar clan familiar.

El resto de los integrantes del reparto definitivo también han aportado sus particulares visiones sobre lo que significará dar vida a este apocalipsis doméstico sobre las tablas del Teatro Calderón. Intérpretes como Amparo Saizar (Abuela) o Javier Canales (Lurch) han hecho hincapié en el extraordinario y minucioso trabajo realizado por los equipos de caracterización, maquillaje y vestuario para lograr que la icónica estética de los dibujos originales de Charles Addams cobre vida de forma tridimensional. Todo el equipo artístico ha coincidido en invitar a los espectadores de todas las edades a acudir al teatro con la mente totalmente en blanco, libre de expectativas y dispuesta a dejarse sorprender por un montaje completamente novedoso.

El reparto definitivo que llevará la magia y el humor negro de LA FAMILIA ADDAMS al Teatro Calderón está integrado por Natalia Millán (Morticia), Javier Navares (Gómez), Cristina Picos (Miércoles), Omar Calicchio (Tío Fétido), Amparo Saizar (Abuela) y Javier Canales (Lurch), junto a los jóvenes Javier Blázquez, Darío Moncloa y Nacho Aguado, quienes se alternarán en el papel de Pugsley. El clan se completa con la célebre familia Beineke, encarnada por Juan Antonio Plaza (Lucas), Pepa Lucas (Alicia) y Javier Enguix (Mal), respaldados por un sólido equipo de ensembles y swings compuesto por Fernando Báez, Adrián Ardila, Pablo Badillo, Ernesto Pigueiras, Teresa Abarca, Mireia García, Noelia Cano, Sara Ocaña, Diego Carrascosa y Marta Melchiore.

Con este elenco de primer nivel totalmente confirmado y las primeras pinceladas de su propuesta artística ya sobre la mesa, la cuenta atrás para el gran estreno en el Teatro Calderón ha comenzado de manera oficial. La producción promete convertirse en una de las grandes citas imprescindibles de la cartelera madrileña, ofreciendo un despliegue visual, musical y técnico idóneo tanto para los seguidores más fieles del universo de Charles Addams como para las nuevas generaciones. Las localidades ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales con promociones por compra anticipada, invitando al público a reservar su asiento antes de que, como bien advierte su reparto, el peso de la culpa caiga sobre sus conciencias.

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