TV: Disfruta de un fragmento de QUERIDO EVAN HANSEN

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El Teatro Rialto de Madrid abre sus puertas a la esperada producción española de QUERIDO EVAN HANSEN, el galardonado musical (ganador de 6 premios Tony y un Grammy) traído a nuestro país por ATG Entertainment. De cara a su gran estreno el próximo 23 de octubre, hoy hemos asistido a su pase gráfico y te traemos en exclusiva un fragmento en vídeo con las actuaciones para que sientas la energía que transmite la compañía sobre las tablas.

Esta emotiva historia sigue a Evan Hansen, un adolescente con ansiedad social que lucha desesperadamente por encajar y encontrar su lugar en el mundo. Tras un malentendido provocado por una carta íntima que acaba en las manos equivocadas, Evan se ve envuelto involuntariamente en una mentira que se viraliza en redes sociales. Una propuesta que se convierte en un reflejo brillante e incómodo sobre la soledad, el deseo de pertenencia y la búsqueda de verdad en la era digital. La adaptación al castellano por David Serrano y Alejandro Serrano traslada con total precisión y sensibilidad la historia original de Steven Levenson y las célebres composiciones pop-rock de Benj Pasek y Justin Paul.

En el metraje se aprecia el sobresaliente nivel vocal e interpretativo del reparto principal, liderado por Guillermo Martín como Evan. Junto a él, destacan Iván Clemente, Elvira Santa María, Verónica Ronda, Lorena Calero, Armando Pita, Arnau Camps y Jessica Garcés, ofreciendo un avance lleno de química y verdad escénica.

Bajo la dirección escénica de David Serrano, la dirección musical de Joan Miquel Pérez y la propuesta visual de Pizarro Studio junto a las proyecciones de Emilio Valenzuela y Joan Rodón, este adelanto en vídeo evidencia por qué QUERIDO EVAN HANSEN se convertirá en uno de los protagonistas de la Gran Vía madrileña.

Disfruta en el siguiente vídeo de un fragmento de Nadie Puede Verme y Te Encontrarán.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 9 Days 19 Hrs 20 Min 21 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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