TV: Disfruta de un fragmento de QUERIDO EVAN HANSEN
Podrás ver los números musicales "Nadie Puede Verme" y "Te encontrarán" interpretados en directo por el elenco en el Teatro Rialto
El Teatro Rialto de Madrid abre sus puertas a la esperada producción española de QUERIDO EVAN HANSEN, el galardonado musical (ganador de 6 premios Tony y un Grammy) traído a nuestro país por ATG Entertainment. De cara a su gran estreno el próximo 23 de octubre, hoy hemos asistido a su pase gráfico y te traemos en exclusiva un fragmento en vídeo con las actuaciones para que sientas la energía que transmite la compañía sobre las tablas.
Esta emotiva historia sigue a Evan Hansen, un adolescente con ansiedad social que lucha desesperadamente por encajar y encontrar su lugar en el mundo. Tras un malentendido provocado por una carta íntima que acaba en las manos equivocadas, Evan se ve envuelto involuntariamente en una mentira que se viraliza en redes sociales. Una propuesta que se convierte en un reflejo brillante e incómodo sobre la soledad, el deseo de pertenencia y la búsqueda de verdad en la era digital. La adaptación al castellano por David Serrano y Alejandro Serrano traslada con total precisión y sensibilidad la historia original de Steven Levenson y las célebres composiciones pop-rock de Benj Pasek y Justin Paul.
En el metraje se aprecia el sobresaliente nivel vocal e interpretativo del reparto principal, liderado por Guillermo Martín como Evan. Junto a él, destacan Iván Clemente, Elvira Santa María, Verónica Ronda, Lorena Calero, Armando Pita, Arnau Camps y Jessica Garcés, ofreciendo un avance lleno de química y verdad escénica.
Bajo la dirección escénica de David Serrano, la dirección musical de Joan Miquel Pérez y la propuesta visual de Pizarro Studio junto a las proyecciones de Emilio Valenzuela y Joan Rodón, este adelanto en vídeo evidencia por qué QUERIDO EVAN HANSEN se convertirá en uno de los protagonistas de la Gran Vía madrileña.
Disfruta en el siguiente vídeo de un fragmento de Nadie Puede Verme y Te Encontrarán.
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