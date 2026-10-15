TINA: THE ROCK EXPERIENCE llega al Teatro Capitol de Madrid

NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. No password required. Sign Up

El Teatro Capitol Gran Vía de Madrid ha celebrado este jueves 15 de octubre el pase gráfico de presentación de TINA THE ROCK EXPERIENCE, un espectáculo que rinde tributo a una de las figuras más icónicas de la historia del rock y de la música popular. BroadwayWorld Spain ha asistido a esta cita en la que se ha ofrecido un adelanto visual y musical del montaje antes de su estreno oficial en la capital, programado para el viernes 16 de octubre. La producción permanecerá en cartel en el emblemático teatro de la Gran Vía madrileña hasta el próximo 27 de diciembre.

Creado por Arte en Vivo Producciones, el espectáculo se articula en torno al concepto The Wild Spirit of Rock & Roll Concert, proponiendo un recorrido de 105 minutos por tres décadas clave en la carrera de Tina Turner: los años 70, 80 y 90. La propuesta se aleja de la estructura de un tributo convencional para apostar por el formato y la energía de un gran concierto de rock con música y voces en directo. Este directo sustenta una puesta en escena de gran formato que incorpora cuerpo de baile, efectos visuales y un destacado diseño de iluminación.

Al frente del proyecto se encuentra la artista canaria Patty Baker, quien ejerce como directora artística, productora y protagonista, poniéndose en la piel de la mítica cantante sobre las tablas. Baker cuenta con una consolidada trayectoria que abarca la música en directo, la televisión y el cine —donde interpretó a Tina Turner en el largometraje DISCO, IBIZA, LOCOMÍA (2024)—, además de haber colaborado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y haber actuado en escenarios internacionales de ciudades como Hamburgo, Zúrich, Cracovia y Casablanca.

La llegada de TINA THE ROCK EXPERIENCE a la Gran Vía madrileña supone un paso decisivo tras su gira nacional e internacional, coincidiendo además durante su estancia con una fecha señalada: el 26 de noviembre se conmemorará el 87º aniversario del nacimiento de Tina Turner.

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 16 Days 13 Hrs 09 Min 57 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.

Don't Miss a Spain News Story

Sign up for all the news on the Fall season, discounts & more... Also text me