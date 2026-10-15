TINA: THE ROCK EXPERIENCE llega al Teatro Capitol de Madrid
Patty Baker lidera una propuesta de gran formato con música y voces en riguroso directo para rendir tributo a la reina del rock
El Teatro Capitol Gran Vía de Madrid ha celebrado este jueves 15 de octubre el pase gráfico de presentación de TINA THE ROCK EXPERIENCE, un espectáculo que rinde tributo a una de las figuras más icónicas de la historia del rock y de la música popular. BroadwayWorld Spain ha asistido a esta cita en la que se ha ofrecido un adelanto visual y musical del montaje antes de su estreno oficial en la capital, programado para el viernes 16 de octubre. La producción permanecerá en cartel en el emblemático teatro de la Gran Vía madrileña hasta el próximo 27 de diciembre.
Creado por Arte en Vivo Producciones, el espectáculo se articula en torno al concepto The Wild Spirit of Rock & Roll Concert, proponiendo un recorrido de 105 minutos por tres décadas clave en la carrera de Tina Turner: los años 70, 80 y 90. La propuesta se aleja de la estructura de un tributo convencional para apostar por el formato y la energía de un gran concierto de rock con música y voces en directo. Este directo sustenta una puesta en escena de gran formato que incorpora cuerpo de baile, efectos visuales y un destacado diseño de iluminación.
Al frente del proyecto se encuentra la artista canaria Patty Baker, quien ejerce como directora artística, productora y protagonista, poniéndose en la piel de la mítica cantante sobre las tablas. Baker cuenta con una consolidada trayectoria que abarca la música en directo, la televisión y el cine —donde interpretó a Tina Turner en el largometraje DISCO, IBIZA, LOCOMÍA (2024)—, además de haber colaborado con la Orquesta Sinfónica de Tenerife y haber actuado en escenarios internacionales de ciudades como Hamburgo, Zúrich, Cracovia y Casablanca.
La llegada de TINA THE ROCK EXPERIENCE a la Gran Vía madrileña supone un paso decisivo tras su gira nacional e internacional, coincidiendo además durante su estancia con una fecha señalada: el 26 de noviembre se conmemorará el 87º aniversario del nacimiento de Tina Turner.
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