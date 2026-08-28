THE ISLAND OF NEVERLAND: el nuevo gran espectáculo de Madrid

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Madrid se prepara para recibir el próximo otoño uno de los proyectos escénicos más ambiciosos de la temporada con la llegada de THE ISLAND OF NEVERLAND. La producción, fruto de la alianza entre la promotora española LETSGO y el grupo internacional Balich Wonder Studio, tendrá su estreno mundial en la capital el próximo 1 de octubre. El montaje transformará las instalaciones de Espacio Delicias en un complejo escénico de más de 7.000 metros cuadrados, respaldado por una inversión que alcanza los 7 millones de euros.

La propuesta rompe con los relatos convencionales ambientados en el universo de Nunca Jamás para presentar una trama original. El argumento sigue los pasos de Tempesta, la hija del Capitán Garfio, criada bajo la estricta disciplina pirata a la sombra de su progenitor. Su destino da un giro inesperado al entrar en contacto con una realidad marcada por la libertad y la aventura, lo que la situará ante el dilema de continuar el legado familiar o forjar su propio camino. Esta narrativa sirve como eje para un espectáculo concebido para todos los públicos que combina teatro, circo contemporáneo, acrobacia aérea, música y un potente lenguaje visual.

El equipo artístico reúne a figuras de trayectoria internacional en el ámbito de las grandes ceremonias y las artes en vivo. La dirección creativa corre a cargo de la dupla formada por Simone Ferrari y Lulu Helbaek, responsables de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. La composición y dirección musical está firmada por John Metcalfe, productor y orquestador vinculado a artistas como Peter Gabriel y Coldplay. El diseño escenográfico lo lidera Stéphane Roy, colaborador habitual en títulos históricos del Cirque du Soleil, mientras que el diseño acrobático y la dirección artística han sido encomendados a Edesia Moreno.

De cara a la adquisición de entradas, la organización ha puesto en marcha un proceso de acceso por fases. Actualmente se encuentra habilitada la lista de espera oficial a través de la página web del espectáculo, disponible del 25 de agosto hasta el 31 de agosto. Las personas inscritas en este registro previo contarán con un periodo exclusivo de preventa de 72 horas, que se extenderá del 31 de agosto al 3 de septiembre. Finalmente, la venta general de entradas quedará abierta a todo el público a partir del 3 de septiembre, apenas un mes antes del inicio de las funciones en el recinto madrileño.

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