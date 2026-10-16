Sheila Paz presenta "Biloba" con un concierto en la Sala B de Madrid

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La cantante, compositora y actriz malagueña Sheila Paz dará este domingo 18 a las 21:00h un paso decisivo en su carrera musical con la presentación oficial de su primer EP, Biloba, en la emblemática Sala B de Madrid. La artista desembarca en la capital para ofrecer el formato más ambicioso de su trayectoria hasta la fecha, arropada por una banda al completo y rodeada de destacados artistas invitados como Desmelenao y El Guille.

Este lanzamiento nace de la necesidad de la artista de defender su propio discurso sobre el escenario tras una sólida trayectoria en el teatro musical y su reciente paso por el programa La Voz (Antena 3). Concebido como una suerte de caja de recuerdos, Biloba recoge las historias y experiencias cotidianas que más la han marcado y que han impulsado el inicio de esta nueva etapa personal y creativa. En este trabajo, Sheila Paz convierte sus intensidades, sus decisiones y su visión caótica del entorno en un terreno de exploración donde se fusionan lo tradicional y lo contemporáneo, explorando los códigos del pop alternativo y urbano sin renunciar a sus raíces andaluzas ni a su esencia de folklórica. Para dar forma a este sonido, ha contado con la producción de la cantante, compositora y multiinstrumentista catalana Alba Morena, referente de la vanguardia musical actual y coautora de El perro del hortelano, uno de los temas incluidos en el álbum.

Este proyecto personal es el resultado de un largo recorrido que comenzó a los cinco años, cuando Sheila Paz inició su formación musical creciendo sobre los escenarios al ritmo de la copla. A lo largo de los años, su talento la llevó a dar voz a Isabel Pantoja en el telefilme Mi gitana de Mediaset y a destacar en 2014 como integrante del grupo Tatishé con el álbum Ángel de amor. Tras mudarse a Madrid en 2018 para continuar su formación en canto, danza española y arte dramático, se consolidó en el circuito del teatro musical formando parte de producciones de gran formato como ALADDÍN, donde intervino como ensamble y cover de Jasmine, o LA HISTORIA INTERMINABLE, en la que dio vida a una Vetusta Morla de corte coplero.

Fue a finales de 2024 cuando comenzó a volcar su energía en sus propios sencillos junto a sus amigos Arreza, guitarrista malagueño, e Ian Paris, cantante dominicano, iniciando un proceso de consolidación artística que la llevó un año más tarde a pisar el escenario de La Voz para afianzar su identidad. A lo largo de este periodo, su propuesta ha ido ganando solidez en diversas salas de Málaga y Madrid, alcanzando hitos tan relevantes como telonear al cantautor El Kanka en el histórico Teatro Cervantes de Málaga el pasado mes de junio. Actualmente, Sheila Paz compagina este lanzamiento musical con el reto actoral de interpretar a Inés en la nueva temporada del musical EL ZORRO, que se estrenará próximamente en el teatro La Latina con David Bustamante en el papel principal.

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