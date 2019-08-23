Segunda ronda de votaciones de los Premios BroadwayWorld 2019 - ¡Resultados provisionales!
Continúa la segunda ronda de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. Hasta el 30 de agosto puedes participar en las votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán elegir a sus favoritos de entre los finalistas.
Los más votados en la primera ronda han sido EL MÉDICO con 16 nominaciones, ANASTASIA con 14 nominaciones y WEST SIDE STORY y 33 EL MUSICAL con 13 nominaciones.
El objetivo de estos Premios, ya en su novena edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, tanto en Madrid y Barcelona, como en giras.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 33%
Javier Navares - ANASTASIA 30%
David Velardo - 33 EL MUSICAL 23%
ALAIN DAMAS - EL MÉDICO 13%
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 38%
CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 36%
JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 14%
ADRIÁN SALZEDO - EL MÉDICO 13%
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 28%
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 28%
NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 23%
Silvia Luchetti - ANASTASIA 21%
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
JANA GÓMEZ - ANASTASIA 34%
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 33%
MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 25%
TALÍA DEL VAL - WEST SIDE STORY 8%
MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 55%
David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 23%
ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 13%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - RENT EL MUSICAL 9%
MEJOR COREOGRAFÍA
Peggy Hickey - ANASTASIA 31%
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 27%
JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 26%
FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 16%
MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 33%
Darko Tresnjak - ANASTASIA 32%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 26%
FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 10%
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 37%
Xavier Torras - ANASTASIA 35%
Julio Awad - 33 EL MUSICAL 22%
Gaby Goldman - WEST SIDE STORY 6%
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO 42%
Stage Entertainment España - ANASTASIA 41%
Javier Naval - WEST SIDE STORY 9%
MINSK - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%
MEJOR ESCENOGRAFÍA
ALFONS FLORES - EL MÉDICO 34%
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 32%
Alexander Dodge - ANASTASIA 28%
RICARDO SÁNCHEZ CUERDA - WEST SIDE STORY 5%
MEJOR EVENTO TEATRAL
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH - PORQUE YO TE AMO 42%
SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 21%
TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 20%
EM+P PRODUCCIONS (ONYRIC TEATRE CONDAL) - BROADWAY A CAPPELLA 17%
MEJOR ILUMINACIÓN
Donald Holder - ANASTASIA 34%
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 33%
CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 25%
CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO - WEST SIDE STORY 8%
MEJOR MUSICAL
Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 36%
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 35%
WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 21%
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 9%
MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 61%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%
LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 11%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 9%
MEJOR MUSICAL INFANTIL
CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 37%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 32%
LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 20%
ESPHERA TEATRO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 11%
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 48%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 38%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 8%
JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 34%
EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 25%
LES COT - PARIS 21%
GATARO - POE 20%
MEJOR SONIDO
Peter Hylenski - ANASTASIA 36%
Olly Steel - EL MÉDICO 31%
JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 27%
GASTÓN BRISKI - WEST SIDE STORY 5%
MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 38%
Linda Cho - ANASTASIA 33%
JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 25%
ANTONIO BELART - WEST SIDE STORY 4%