SOHO CITY presenta el avance de sus obras en Alcorcón con jornadas de puertas abiertas

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SOHO CITY ha cerrado este fin de semana sus primeras jornadas de puertas abiertas con un éxito de convocatoria tras agotar la totalidad de las plazas disponibles. Celebradas del 4 al 6 de septiembre en Alcorcón, estas visitas han ofrecido a vecinos, aficionados y profesionales del sector la oportunidad inédita de adentrarse en las obras de este macrocomplejo, concebido para transformar el mapa escénico y de ocio de la Comunidad de Madrid.

El proyecto, desarrollado por Grupo Wonderland —responsables de la recuperación de la antigua Estación del Norte que alberga hoy el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío— en alianza estratégica con el Teatro Soho Málaga, plantea un modelo integral que aúna artes escénicas, tecnología, gastronomía y experiencias inmersivas. Como señaló durante la presentación Luis Álvarez, CEO de Grupo Wonderland, la meta reside en rehabilitar un espacio emblemático de gran escala para devolverlo a la ciudadanía como un referente indiscutible de creación, exhibición teatral y vanguardia técnica.

Durante los recorridos guiados, los asistentes pudieron comprobar el estado actual de los trabajos en una parcela que abarca cerca de 66.000 metros cuadrados. La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, remarcó que el complejo ya cuenta con más del 70% de su infraestructura construida, un punto de partida técnico sobre el que se levantarán un total de seis escenarios. Entre estos espacios destaca un gran auditorio con capacidad para 1.650 espectadores, un circo permanente diseñado como el primer recinto en entrar en funcionamiento y una sala de teatro a tres bandas ideada para propuestas de cercanía e inmersión.

La respuesta registrada en estas primeras jornadas confirma el interés que suscita la descentralización del circuito teatral madrileño. El calendario oficial marca el año 2027 para la inauguración del primer espacio escénico del complejo, momento en el que SOHO CITY comenzará a operar de forma regular como uno de los polos culturales más ambiciosos del panorama nacional.

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