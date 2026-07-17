La Orquesta y Coro de RTVE clausurará Veranos de la Villa con un homenaje sinfónico a ABBA
El concierto "Siempre ABBA" se celebrará el 29 de agosto con las voces de Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales.
La Orquesta y Coro de RTVE será la encargada de clausurar Veranos de la Villa 2026 con SIEMPRE ABBA, un concierto homenaje al legendario grupo sueco que tendrá lugar el próximo sábado 29 de agosto, a las 21:30 horas, en el Auditorio al aire libre del Parque Enrique Tierno Galván. La entrada será gratuita hasta completar aforo.
Creado expresamente para Veranos de la Villa 2026, SIEMPRE ABBA supondrá un estreno mundial que reimaginará algunos de los mayores éxitos del grupo sueco mediante nuevos arreglos para orquesta y coro sinfónicos, acompañados por una banda pop. Canciones como Chiquitita y Dancing Queen cobrarán una nueva dimensión en un formato que combina la fuerza de la música sinfónica con la esencia del pop que convirtió a ABBA en un fenómeno internacional.
El concierto estará dirigido por Raúl Benavent, Premio Reina Sofía de Composición Musical, quien ya lideró con esta misma formación el homenaje a Freddie Mercury y Queen en la pasada edición del festival. Además, contará con las voces de Lucía Ambrosini, Paule Mallagarai, Javier Santos y Xabier Nogales, reconocidos intérpretes del teatro musical español.
La Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE (OCRTVE) es una de las principales formaciones sinfónicas de España y desarrolla una intensa labor de difusión cultural a través de conciertos, grabaciones y emisiones en radio, televisión y plataformas digitales. Su repertorio abarca desde la música sinfónica tradicional hasta estrenos contemporáneos, consolidándose como un referente por su excelencia interpretativa y su compromiso con la cultura.
El concierto tendrá una duración aproximada de 80 minutos, será apto para todos los públicos y las puertas del recinto abrirán a las 19:30 horas. Avenida del Planetario, 18, junto a la estación de metro Arganzuela-Planetario (Línea 6).
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