Recta final en los Premios BroadwayWorld Spain 2026
Última semana y media para votar a los ganadores: las urnas cerrarán definitivamente el 31 de julio
La edición 2026 de los Premios del Público BroadwayWorld Spain ha entrado formalmente en su última semana y media de votaciones. Tras la apertura de la segunda ronda el pasado 7 de julio con los contadores restablecidos a cero, el periodo habilitado para que los espectadores elijan a los ganadores de la temporada concluirá de forma definitiva el próximo 31 de julio.
Durante esta etapa final, la audiencia decide el resultado entre las candidaturas que lograron superar la primera fase de selección. La presente convocatoria cuenta con la representación de una amplia variedad de títulos de la cartelera nacional, destacando por número de menciones producciones como LOS MISERABLES, WICKED, CABARET, EL MAGO DE OZ y GODSPELL, las cuales acumulan la mayoría de las nominaciones en las categorías artísticas y técnicas.
Junto a los grandes formatos de la Gran Vía madrileña y la escena barcelonesa, la papeleta digital incluye las categorías dedicadas a pequeño formato, espectáculos infantiles, montajes en gira, creaciones originales, eventos teatrales y producciones líricas. Asimismo, el público puede emitir su voto en los apartados individuales destinados a las interpretaciones principales y de reparto, direcciones, coreografías, arreglos musicales y diseños de escenografía, vestuario, iluminación, sonido, maquillaje, videoescena, cartel y ensemble.
El proceso de participación continúa activo de manera exclusiva a través del portal oficial de BroadwayWorld Spain. Para registrar el voto, los usuarios deben acceder a la sección habilitada en la plataforma, seleccionar sus opciones preferidas en los distintos apartados y confirmar su participación antes del cierre fijado para la medianoche del 31 de julio. Una vez concluido el plazo, se procederá a anunciar a los galardonados de esta edición en nuestras redes sociales.
No lo dejes para el último día, apoya al increíble talento de nuestra cartelera y decide el destino de los premios.
LISTA COMPLETA DE NOMINADOS — PREMIOS BROADWAYWORLD SPAIN 2026
MEJOR MUSICAL
-
CABRET EL MUSICAL — LETSGO ENTERTAINMENT
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EL MAGO DE OZ — LETSGO ENTERTAINMENT
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GODSPELL — TEATRO DEL SOHO CAIXABANK
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LOS MISERABLES — ATG Entertainment
-
WICKED — ATG Entertainment
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
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DIVORCIO IGUALITARIO — Diagoras producciones
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EL OTRO LADO DE LA CAMA — ARTÍCULOS DE CONYA
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LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS — Playsounds
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PÉSAME MUCHO EL MUSICAL — Estrellamadre CREA
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PRÉSTAME TU NAVIDAD — Espiral Mágica
MEJOR MUSICAL EN GIRA
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EL FANTASMA DE LA ÓPERA — LETSGO ENTERTAINMENT
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LOS CHICOS DEL CORO — AMR PRODUCE SL
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LOS PILARES DE LA TIERRA, EL MUSICAL — beon. Entertainment
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MAMMA MIA! — ATG Entertainment
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TARZAN EL MUSICAL — Theatre Properties
MEJOR MUSICAL INFANTIL
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ALICIA EN EL BARCO DE LAS MARAVILLAS — TRENCADÍS PRODUCCIONS SL
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ARMSTRONG, UN MUSICAL MUY ESPACIAL — La Roda Produccions
-
CIRCO PRICE NAVIDAD — Teatro Circo Price
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EL RATONCITO PÉREZ — La Bicicleta
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LA GRAN AVENTURA DE EL POLLO PEPE EL MUSICAL — King Entertainment
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
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CLEOPATRA ENAMORADA — Florián Recio y Shuarma
-
EL HILO INVISIBLE — Alícia Serrat, Daniel Anglès y Víctor Arbelo
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HOUDINI UN MUSICAL MÁGICO — Federico Bellone y Giovanni Maria Lori
-
OLIVER TWIST EL MUSICAL — Pedro Víllora y Gerardo Gardelin
-
RAFFAELLA, EL MUSICAL — Luciano Cannito
MEJOR ESPECTÁCULO LÍRICO
-
CARMEN — Teatro Real
-
EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO — Teatro Real
-
Maria Callas, SFOGATO — SING·US
-
QUIEN PORFÍA MUCHO ALCANZA — Producción del Festival de Ópera de Sevilla – Ayuntamiento de Sevilla
-
TRISTAN UND ISOLDE — Teatre Del Liceu
MEJOR EVENTO TEATRAL
-
BODAS DE SANGRE SINFÓNICO — King Entertainment
-
BROADWAY SINFÓNICO — King Entertainment
-
CAMILO SINFÓNICO CON Dani Diges — Real Orquesta Sinfónica De Sevilla
-
DÉ PROFUNDIS DE Oscar Wilde, EN CONCIERTO — LINEA CULTURAL TEATRAL
-
QUEEN, A NIGHT AT THE SYMPHONY — Orquesta Y Coro De Rtve
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
-
Daniel Diges — EL FANTASMA DE LA ÓPERA
-
Ferrán Fabá — EL REY LEÓN
-
Fco Javier Blázquez — LA HISTORIA INTERMINABLE, EL MUSICAL
-
Adrián Salzedo — LOS MISERABLES
-
Rubén Yuste — OLIVER TWIST EL MUSICAL
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
-
Abril Zamora — CABARET EL MUSICAL
-
Ana San Martín — EL FANTASMA DE LA ÓPERA
-
Elsa Ruiz Monleón — LOS MISERABLES
-
Isabel Gil — SONRISAS Y LÁGRIMAS
-
Cristina Picos — WICKED
MEJOR ACTOR DE REPARTO
-
Yeray Vázquez — EL MAGO DE OZ
-
Aaron Cobos — GODSPELL
-
Xavi Melero — LOS MISERABLES
-
Adrian Amaya — RENT
-
Albert Bolea — THE BOOK OF MORMON
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
-
Jeanne Montas — EL REY LEÓN
-
Alexia Pascual — LOS MISERABLES
-
Begoña Álvarez — RENT
-
Berta Butinyà — TOOTSIE
-
Lydia Fairen — WICKED
MEJOR DIRECCIÓN
-
Federico Bellone — CABARET EL MUSICAL
-
Ignasi Vidal — EL MAGO DE OZ
-
Antonio Banderas — GODSPELL
-
James Powell, Laurence Connor And Christopher Key — LOS MISERABLES
-
David Serrano — WICKED
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
-
Julio Awad — CABARET EL MUSICAL
-
Fernando Bustamante — EL MAGO DE OZ
-
Daniel Villarroya — GODSPELL
-
Enric García — LOS MISERABLES
-
Joan Miquel Pérez — WICKED
MEJOR ADAPTACIÓN
-
Silvia Montesinos — CABARET EL MUSICAL
-
Romeo Urbano — HOUDINI, UN MUSICAL MÁGICO
-
Albert Mas-Griera — LOS MISERABLES
-
Silvia Villaú — SONRISAS Y LÁGRIMAS
-
David Serrano y Alejandro Serrano — WICKED
MEJOR COREOGRAFÍA
-
Gillian Bruce — CABARET EL MUSICAL
-
Sonia Dorado — EL MAGO DE OZ
-
Carmelo Segura — GODSPELL
-
Jesse Robb — LOS MISERABLES
-
Analía González — RENT
-
Iker Carrera — WICKED
MEJOR ESCENOGRAFÍA
-
Felype De Lima — CABARET EL MUSICAL
-
Carla Janssen Höfelt — CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN
-
Sebastià Brosa — GODSPELL
-
Matt Kinley — LOS MISERABLES
-
Ricardo Sánchez Cuerda — WICKED
MEJOR VESTUARIO
-
Felype De Lima — CABARET EL MUSICAL
-
Yaiza Pinillos — CENICIENTA, DE RODGERS & HAMMERSTEIN
-
Andreane Neofitou, Christine Rowland And Paul Wills — LOS MISERABLES
-
Charo Jiménez Grueso — RAFFAELLA, EL MUSICAL
-
Antonio Belart — WICKED
MEJOR ILUMINACIÓN
-
Valerio Tiberi — CABARET EL MUSICAL
-
Himar Santana — EL MAGO DE OZ
-
Paule Constable — LOS MISERABLES
-
Alessandro Casso — RAFFAELLA, EL MUSICAL
-
Juan Gómez Cornejo y Carlos Torrijos — WICKED
MEJOR SONIDO
-
Javier Isequilla — EL MAGO DE OZ
-
Jordi Ballbé — GODSPELL
-
Mick Potter — LOS MISERABLES
-
Adrián Galones — RENT
-
Gastón Briski — WICKED
MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA
-
Kley Kafé — CABARET EL MUSICAL
-
Jair Saiz — GODSPELL
-
Stefan Musch — LOS MISERABLES
-
Aarón Vollbretch — RENT
-
Feliciano San Román y Antonio Belart — WICKED
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
-
Ana María Voicu — CABARET EL MUSICAL
-
Ana María Voicu — EL MAGO DE OZ
-
Mercedes Carrión — GODSPELL
-
Javier Naval — OLIVER TWIST
-
Santacc — WICKED
MEJOR ENSEMBLE
-
Ensemble de CABARET EL MUSICAL
-
Ensemble de EL MAGO DE OZ
-
Ensemble de LOS MISERABLES
-
Ensemble de THE BOOK OF MORMON
-
Ensemble de WICKED
MEJOR VIDEOESCENA
-
Ana María Voicu y Marta Milagros Pérez De Camino — EL MAGO DE OZ
-
Finn Ross — LOS MISERABLES
-
Edmondo Angelelli — RAFFAELLA, EL MUSICAL
-
Elvira Ruiz Zurita — RENT
-
Gsus Villau — SONRISAS Y LÁGRIMAS
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