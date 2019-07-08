Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃºblico BroadwayWorld Spain 2019
Comienza la primera ronda de votaciones de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. Del 1 al 28 de julio tendrá lugar la primera ronda de votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán votar a sus favoritos entre la lista de candidatos, y de la primera lista saldrán los finalistas de cada categoría.
NORMAS DE LAS VOTACIONES:
- Solo se puede votar una vez por mail y por IP en cada ronda
- En cada una de las rondas se hará un filtro de IPs y mails y los votos duplicados se eliminarán
El objetivo de estos Premios, ya en su novena edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, tanto en Madrid y Barcelona, como en giras.
MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 11%
Javier Navares - ANASTASIA 9%
David Velardo - 33 EL MUSICAL 8%
ALAIN DAMAS - EL MÉDICO 7%
GUILLERMO ESTAD - 33 EL MUSICAL 7%
LAUREANO RAMÍREZ - 33 EL MUSICAL 5%
ADRIÁN SALZEDO - WEST SIDE STORY 4%
JOAN OLIVÉ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%
JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ MORENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
RAMSÉS VOLLBRECHT - 33 EL MUSICAL 3%
ALBERT BOLEA - RENT EL MUSICAL 3%
Xavi Melero - 33 EL MUSICAL 3%
XAVIER NAVARRO - RENT EL MUSICAL 3%
VÍCTOR GONZÁLEZ - WEST SIDE STORY 2%
RAÚL CASSINERIO - 33 EL MUSICAL 2%
JUANDO MARTÍNEZ MONTIEL - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
JORDI GONZÁLEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
MIKEL HERZOG - CARRIE 1%
VÍCTOR GÓMEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
ALBERT GRÀCIA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
RICKY MATA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
JOAN OLIVÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
ORIOL BURÉS - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
Armando Pita - WEST SIDE STORY 1%
Jordi Vidal - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
BERNAT COT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
Jan Forrellat - WEST SIDE STORY 1%
JOAN SÁEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
VÍCTOR GÓMEZ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
LLUÍS BARRERA - CARRIE 1%
PETER VIVES - RENT EL MUSICAL 1%
ORIOL ANGLADA - WEST SIDE STORY 1%
Enrique R. del PORTAL - WEST SIDE STORY 1%
FERRAN ENFEDAQUE - CARRIE 1%
POL FERNÁNDEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
MARC ANDURELL - FUN HOME 1%
ROC BERNADÍ - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ANTONIO DEL VALLE - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
CARLOS SEGUÍ - WEST SIDE STORY 0%
Albert Mora - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
CISCO CRUZ - MAREMAR 0%
ALEIX COLOMER - FUN HOME 0%
FERRAN ALEGRE - FUN HOME 0%
DANIEL PÉREZ - FUN HOME 0%
JOSÉ LUIS MOSQUERA - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ORIOL GENÍS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
JORDI LLORDELLA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MARC VILAJUANA - MAREMAR 0%
MARC PUJOL - MAREMAR 0%
ORIOL GUINART - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MARC SOLER - MAREMAR 0%
JAN GAVILÁN - FUN HOME 0%
DIEGO MOLERO - WEST SIDE STORY 0%
PEDRO MORENO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LUCIANO VITTORI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
FRANCESC FERRER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MIQUEL CAMPS - FUN HOME 0
MEJOR ACTOR PRINCIPAL
CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 30%
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 12%
ADRIÁN SALZEDO - EL MÉDICO 11%
ÁNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%
JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 5%
VÍCTOR ULLATE ROCHE - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
IÑIGO ETAYO - ANASTASIA 4%
IÑAKI MUR - RENT EL MUSICAL 4%
Carlos Salgado - ANASTASIA 3%
ABEL ALCÁZAR SOLER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
GUILLEM MARTÍ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
VÍCTOR ARBELO - RENT EL MUSICAL 3%
VÍCTOR GÓMEZ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 3%
Jordi Coll - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 1%
IVAN LABANDA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
Naim Thomas - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
DANIEL GAROD - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
ADRIÁN ARDILA - POE 1%
ROGER CASAMAJOR - MAREMAR 1%
JOAN MAS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
Ignasi Vidal - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
ALBERT AUSELLÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
CAYETANO FERNÁNDEZ - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
JOAN VÁZQUEZ - CIUTAT DE GESPA 0%
EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 0%
DAVID ANGUERA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ - POE 0%
PAU OLIVER - POE 0%
SERGIO REQUES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
ANDRÉS BAGG - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MANUEL SUTIL - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 16%
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 14%
Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 11%
Silvia Luchetti - ANASTASIA 9%
AIDA LLOP - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
ÁFRICA ALONSO - RENT EL MUSICAL 4%
MARIONA LLEONART - FUN HOME 4%
JOANA QUESADA - WEST SIDE STORY 4%
Teresa Vallicrosa - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
Anna Herebia - RENT EL MUSICAL 4%
ANA ISABEL ESTEBAN GARCÍA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
MIREIA LORENTE-PICÓ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 2%
ELIZABET MOLET - CARRIE 2%
MIREIA PORTAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%
Marta Capel - CARRIE 2%
JÚLIA JOVÉ - FUN HOME 2%
LUCÍA MADRIGAL - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%
CLARA SOLÉ - FUN HOME 1%
LUCIANA DE NICOLA - WEST SIDE STORY 1%
MARTA BORRÀS - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
ANNA LAGARES - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
ANNA MOLINER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ÀNGELS GONYALONS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
LAURA MIQUEL - CARRIE 1%
MARÍA MARTÍNZ GÁLVEZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 1%
ANNA CASTELLS - MAREMAR 1%
AINA SÁNCHEZ - MAREMAR 1%
PILAR CAPELLADES - FUN HOME 1%
FLORENCIA ANCA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
NOA FLORES - FUN HOME 0%
CLÀUDIA BRAVO - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ANA DOMÍNGUEZ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
LUISINA QUARLERI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LARA KATE ALBERTOS - FUN HOME 0%
MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 15%
JANA GÓMEZ - ANASTASIA 10%
SILVIA ÁLVAREZ - WEST SIDE STORY 10%
MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 10%
NEREA RODRÍGUEZ - ALADDIN THE POP MUSICAL 7%
JÚLIA BONJOCH - RENT EL MUSICAL 6%
TALÍA DEL VAL - WEST SIDE STORY 5%
LAURA GONZÁLEZ - 33 EL MUSICAL 5%
BERTA BUTINYÀ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 4%
Cristina Llorente - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
MARTA VILLALGORDO PÉREZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
ANA SAN MARTÍN - WEST SIDE STORY 2%
Mariona Castillo - FUN HOME 2%
ARIADNA SUÑÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
BERTA ADELL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
ROSA BOLADERAS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
Marta Ribera - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
ANNA VALLDENEU - CARRIE 1%
RAQUEL JEZEQUEL - CARRIE 1%
VERONICA PINTO - DISNELOCOS 1%
Georgia Stewart - CARRIE 1%
CLARA ALTARRIBA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
Mariona Castillo - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ESTER BRITO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
AINA VALLÈS - POE 1%
MERCÈ MARTÍNEZ - MAREMAR 1%
Muntsa Rius - CARRIE 1%
ELENA TARRATS - MAREMAR 1%
ELIA CORRAL - PARIS 0%
TXELL SUST - LES DONES DE FRANK 0%
MARIOLA PEÑA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MARÍA VIÑAS - PARIS 0%
Melania Lenoir - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LORENA FIDALGO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
Patricia Paisal - POE 0%
MAR MAESTU - PARIS 0%
MONE - LES DONES DE FRANK 0%
MARIAN BARAHONA - LES DONES DE FRANK 0%
NEREA GARCIOLO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
SUSANA RIBALTA - LES DONES DE FRANK 0
MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 28%
David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 20%
ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 13%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - RENT EL MUSICAL 12%
ROSER BATALLA, ROGER PEÑA - LA JAULA DE LAS LOCAS 11%
MARC GÓMEZ - CARRIE 7%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - FUN HOME 6%
MÓNICA PÉREZ - LES DONES DE FRANK 3%
MEJOR COREOGRAFÍA
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 20%
FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 16%
Peggy Hickey - ANASTASIA 11%
JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 9%
ÓSCAR REYES - RENT EL MUSICAL 7%
ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
Aixa Guerra - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
MONTSE COLOMÉ - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 5%
MERI BONET - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 5%
M TERESA LAZARENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
XARO CAMPO - CARRIE 3%
CARMELO SEGURA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
ÒSCAR REYES - FUN HOME 2%
MONTSE COLOMÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
Bealia Guerra - CIUTAT DE GESPA 1%
ANNA ROSELL - POE 1%
Bealia Guerra - LES DONES DE FRANK 1%
FÀTIMA CAMPOS TREPAT - PARIS 0%
MARIANO BOTINDAR - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 19%
FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 17%
Darko Tresnjak - ANASTASIA 9%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 9%
ÀNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%
DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 6%
JAUME VIÑAS Y LAIA FORT - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
DANI CHERTA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
ESTEVE FERRER - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
FERRAN GUIU - CARRIE 3%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 3%
Alicia Serrat - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%
JOAN LLUÍS BOZZO - MAREMAR 2%
JESUS SANZ-SEBASTIÁN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
CARLA CALABRESE, SEBASTIÁN PRADA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
VÍCTOR ALVARO - POE 1%
PAUL BERRONDO - PARIS 0%
ROSER BATALLA - LES DONES DE FRANK 0%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%
JUAN CORPAS - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 29%
Xavier Torras - ANASTASIA 13%
Julio Awad - 33 EL MUSICAL 13%
Gaby Goldman - WEST SIDE STORY 7%
Manu Guix, ANDREU GALLÉN - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
MIQUEL TEJADA - RENT EL MUSICAL 6%
JOEL RIU - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
MANEL GARCÍA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
ANTONIO M LABORDA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
JOAN COMAPOSADA - CARRIE 3%
Julio Awad - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
MIQUEL TEJADA - FUN HOME 2%
ANDREU GALLÉN - MAREMAR 2%
DANI ESPASA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DANI CAMPOS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
GERARD ALONSO - CIUTAT DE GESPA 1%
PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%
LUCAS CRAWLEY - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
ÓSCAR PEÑARROYA - PARIS 0%
MIQUEL GONZÁLEZ - POE 0%
JOAN NITO FIGUERAS - LES DONES DE FRANK 0%
MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO 24%
SR GOLDWIND - 33 EL MUSICAL 14%
Stage Entertainment España - ANASTASIA 13%
Javier Naval - WEST SIDE STORY 9%
MINSK - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - CARRIE 7%
DANIEL ACUÑA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%
LLUIS JULIAN - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
MANUEL DE LOS GALANES - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 4%
SPOTCO - FUN HOME 3%
MARIALACARTELERA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
JORDI RINS - MAREMAR 2%
MEJOR ESCENOGRAFÍA
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 30%
ALFONS FLORES - EL MÉDICO 16%
Alexander Dodge - ANASTASIA 13%
RICARDO SÁNCHEZ CUERDA - WEST SIDE STORY 7%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 6%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 5%
JORDI BULBENA - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
ENRIC PLANAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
LAURA CLOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 1%
CANDILEJA PRODUCCIONES SL - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
TADEO JONES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
VÍCTOR ALGO - POE 1%
TONI LUQUE - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
JOSE NOVOA - PARIS 0%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%
MEJOR EVENTO TEATRAL
EM+P PRODUCCIONS (ONYRIC TEATRE CONDAL) - BROADWAY A CAPPELLA 22%
SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 21%
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH- PORQUE YO TE AMO 21%
TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 15%
ONYRIC TEATRE CONDAL - CONCIERTOS EN PARAL·LEL 8%
ONYRIC TEATRE CONDAL - EVA MARÍA CORTES EN CONCIERTO 6%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Kerry EllisEN CONCIERTO 3%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Roger Berruezo - NATURALMENT 3%
Fondazione Teatro Due - JOANA ESTEBANELL - I HATE MUSIC 2%
MEJOR ILUMINACIÓN
Donald Holder - ANASTASIA 20%
CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 18%
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 17%
CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO - WEST SIDE STORY 7%
XAVI COSTAS, DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 7%
DANIEL GENER - CARRIE 4%
RAM MORALEDA Y FRAN AGRAMUNT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
ALBERT FAURA - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
JUANJO LLORENS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
JUANFRAN MARTÍNEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
XAVI COSTAS - FUN HOME 3%
GUADALUPE JIMENEZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 3%
DAVID BOFARULL - MAREMAR 2%
DAVID BOFARULL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ADRIÀ RICO - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
VÍCTOR ALGO - POE 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%
MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 30%
Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 17%
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 11%
FOCUS, NO DAY BUT TODAY - RENT EL MUSICAL 10%
NOSTROMO LIVE - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 6%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 5%
LETSGO COMPANY - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
NO DAY BUT TODAY - FUN HOME 4%
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
THE STAGE COMPANY, KLEMARK - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 50%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%
LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 18%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 13%
MEJOR MUSICAL INFANTIL
CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 40%
LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 34%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 14%
LA TOMASA TEATRO - DISNELOCOS 7%
ESPHERA TEATRO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 6%
MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 38%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 32%
JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
KECO PUJOL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
JESÚS SANZ-SEBASTIÁN Y JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 4%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
VÍCTOR ALVARO, JOAN VÁZQUEZ, VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 3%
ALICE PENN, EMILIO GIMÉNEZ ZAPIOLA, CARLA CALABREE, JAVIER GIMÉNEZ ZAPIOLA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 2%
PAUL BERRONDO, LES COT, ÓSCAR PEÑARROYA, CÈSAR APARÍCIO, MARÍA VIÑAS - PARIS 1%
YANN CHARPENTIER, EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 1%
JUAN CORPAS Y PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%
MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 35%
EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 18%
AULES - EL TEMPS QUE NO TINDREM 13%
LES COT - PARIS 13%
GATARO - POE 10%
TEATRE GAUDÍ - LES DONES DE FRANK 8%
uVe TEATRE - CIUTAT DE GESPA 3%
MEJOR SONIDO
Peter Hylenski - ANASTASIA 28%
Olly Steel - EL MÉDICO 20%
GASTÓN BRISKI - WEST SIDE STORY 10%
JORDI BALLBÉ - RENT EL MUSICAL 9%
JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 6%
ROC MATEU - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
JAVIER SÁNCHEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
JORDI BALLBÉ - FUN HOME 4%
ROGER ÁBALOS - MAREMAR 3%
RAI SEGURA - CARRIE 3%
JAVIER ISEQUILLA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
TOMAS PEREZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
LUCAS ARIEL VALLEJOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
JUANTXI FERNÁNDEZ - POE 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%
MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 28%
Linda Cho - ANASTASIA 17%
JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 14%
ANTONIO BELART - WEST SIDE STORY 7%
MÍRIAM COMPTE - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%
ANTONIO HARILLO - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 3%
MONTSE AMENÓS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
CYBERGOBLIN Y MERCEDES SEBASTIAN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 2%
RAQUEL IBORT, MARC UDINA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ALICE PENN, MELANIA BOCCHIA, SILVANA MORINI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
NÚRIA LLUNELL - CIUTAT DE GESPA 0%
JOSE NOVOA - PARIS 0%