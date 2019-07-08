BWW Regional Awards

Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃºblico BroadwayWorld Spain 2019

Jul. 8, 2019  

Comienza la primera ronda de votaciones de los Premios del Público BroadwayWorld Spain 2019. Del 1 al 28 de julio tendrá lugar la primera ronda de votaciones, en la que todos los lectores de BroadwayWorld Spain podrán votar a sus favoritos entre la lista de candidatos, y de la primera lista saldrán los finalistas de cada categoría.

Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃºblico BroadwayWorld Spain 2019

NORMAS DE LAS VOTACIONES:
- Solo se puede votar una vez por mail y por IP en cada ronda
- En cada una de las rondas se hará un filtro de IPs y mails y los votos duplicados se eliminarán

El objetivo de estos Premios, ya en su novena edición, es dar la oportunidad a los aficionados al teatro musical, productores, artistas y personal de los teatros de poder elegir mediante votación a las mejores producciones y a los mejores profesionales del teatro musical en la pasada temporada, tanto en Madrid y Barcelona, como en giras.

Primera ronda de votaciones de los Premios del PÃºblico BroadwayWorld Spain 2019

RESULTADOS A DÍA 8/07/2019 18:54
(puedes consultar los resultados actualizados en la página de as votaciones)

MEJOR ACTOR DE REPARTO
JOSEÁN MORENO - EL MÉDICO 11%
Javier Navares - ANASTASIA 9%
David Velardo - 33 EL MUSICAL 8%
ALAIN DAMAS - EL MÉDICO 7%
GUILLERMO ESTAD - 33 EL MUSICAL 7%
LAUREANO RAMÍREZ - 33 EL MUSICAL 5%
ADRIÁN SALZEDO - WEST SIDE STORY 4%
JOAN OLIVÉ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 4%
JOSÉ DAVID GUTIÉRREZ MORENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
RAMSÉS VOLLBRECHT - 33 EL MUSICAL 3%
ALBERT BOLEA - RENT EL MUSICAL 3%
Xavi Melero - 33 EL MUSICAL 3%
XAVIER NAVARRO - RENT EL MUSICAL 3%
VÍCTOR GONZÁLEZ - WEST SIDE STORY 2%
RAÚL CASSINERIO - 33 EL MUSICAL 2%
JUANDO MARTÍNEZ MONTIEL - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
JORDI GONZÁLEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
MIKEL HERZOG - CARRIE 1%
VÍCTOR GÓMEZ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
ALBERT GRÀCIA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
RICKY MATA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
JOAN OLIVÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
ORIOL BURÉS - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
Armando Pita - WEST SIDE STORY 1%
Jordi Vidal - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 1%
BERNAT COT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 1%
Jan Forrellat - WEST SIDE STORY 1%
JOAN SÁEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
VÍCTOR GÓMEZ - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
LLUÍS BARRERA - CARRIE 1%
PETER VIVES - RENT EL MUSICAL 1%
ORIOL ANGLADA - WEST SIDE STORY 1%
Enrique R. del PORTAL - WEST SIDE STORY 1%
FERRAN ENFEDAQUE - CARRIE 1%
POL FERNÁNDEZ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
MARC ANDURELL - FUN HOME 1%
ROC BERNADÍ - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ANTONIO DEL VALLE - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
CARLOS SEGUÍ - WEST SIDE STORY 0%
Albert Mora - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
CISCO CRUZ - MAREMAR 0%
ALEIX COLOMER - FUN HOME 0%
FERRAN ALEGRE - FUN HOME 0%
DANIEL PÉREZ - FUN HOME 0%
JOSÉ LUIS MOSQUERA - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ORIOL GENÍS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
JORDI LLORDELLA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MARC VILAJUANA - MAREMAR 0%
MARC PUJOL - MAREMAR 0%
ORIOL GUINART - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MARC SOLER - MAREMAR 0%
JAN GAVILÁN - FUN HOME 0%
DIEGO MOLERO - WEST SIDE STORY 0%
PEDRO MORENO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LUCIANO VITTORI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
FRANCESC FERRER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MIQUEL CAMPS - FUN HOME 0

MEJOR ACTOR PRINCIPAL
CHRISTIAN ESCUREDO - 33 EL MUSICAL 30%
GERÓNIMO RAUCH - EL MÉDICO 12%
ADRIÁN SALZEDO - EL MÉDICO 11%
ÁNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 5%
JAVIER ARIANO - WEST SIDE STORY 5%
VÍCTOR ULLATE ROCHE - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
IÑIGO ETAYO - ANASTASIA 4%
IÑAKI MUR - RENT EL MUSICAL 4%
Carlos Salgado - ANASTASIA 3%
ABEL ALCÁZAR SOLER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
GUILLEM MARTÍ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
VÍCTOR ARBELO - RENT EL MUSICAL 3%
VÍCTOR GÓMEZ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 3%
Jordi Coll - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 1%
IVAN LABANDA - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
Naim Thomas - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
DANIEL GAROD - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
ADRIÁN ARDILA - POE 1%
ROGER CASAMAJOR - MAREMAR 1%
JOAN MAS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
Ignasi Vidal - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
ALBERT AUSELLÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
CAYETANO FERNÁNDEZ - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
JOAN VÁZQUEZ - CIUTAT DE GESPA 0%
EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 0%
DAVID ANGUERA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ - POE 0%
PAU OLIVER - POE 0%
SERGIO REQUES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
ANDRÉS BAGG - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MANUEL SUTIL - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
NOEMÍ MAZOY - EL MÉDICO 16%
ANGELS JIMÉNEZ - ANASTASIA 14%
Chus Herranz - 33 EL MUSICAL 11%
Silvia Luchetti - ANASTASIA 9%
AIDA LLOP - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
ÁFRICA ALONSO - RENT EL MUSICAL 4%
MARIONA LLEONART - FUN HOME 4%
JOANA QUESADA - WEST SIDE STORY 4%
Teresa Vallicrosa - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
Anna Herebia - RENT EL MUSICAL 4%
ANA ISABEL ESTEBAN GARCÍA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
MIREIA LORENTE-PICÓ - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 2%
ELIZABET MOLET - CARRIE 2%
MIREIA PORTAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%
Marta Capel - CARRIE 2%
JÚLIA JOVÉ - FUN HOME 2%
LUCÍA MADRIGAL - LA JAULA DE LAS LOCAS 2%
CLARA SOLÉ - FUN HOME 1%
LUCIANA DE NICOLA - WEST SIDE STORY 1%
MARTA BORRÀS - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 1%
ANNA LAGARES - LA JAULA DE LAS LOCAS 1%
ANNA MOLINER - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ÀNGELS GONYALONS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
LAURA MIQUEL - CARRIE 1%
MARÍA MARTÍNZ GÁLVEZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 1%
ANNA CASTELLS - MAREMAR 1%
AINA SÁNCHEZ - MAREMAR 1%
PILAR CAPELLADES - FUN HOME 1%
FLORENCIA ANCA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
NOA FLORES - FUN HOME 0%
CLÀUDIA BRAVO - LA JAULA DE LAS LOCAS 0%
ANA DOMÍNGUEZ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 0%
LUISINA QUARLERI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LARA KATE ALBERTOS - FUN HOME 0%

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL
SOFÍA ESCOBAR - EL MÉDICO 15%
JANA GÓMEZ - ANASTASIA 10%
SILVIA ÁLVAREZ - WEST SIDE STORY 10%
MARÍA VIRUMBRALES - 33 EL MUSICAL 10%
NEREA RODRÍGUEZ - ALADDIN THE POP MUSICAL 7%
JÚLIA BONJOCH - RENT EL MUSICAL 6%
TALÍA DEL VAL - WEST SIDE STORY 5%
LAURA GONZÁLEZ - 33 EL MUSICAL 5%
BERTA BUTINYÀ - EL DESPERTAR DE LA PRIMAVERA 4%
Cristina Llorente - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
MARTA VILLALGORDO PÉREZ - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 2%
ANA SAN MARTÍN - WEST SIDE STORY 2%
Mariona Castillo - FUN HOME 2%
ARIADNA SUÑÉ - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
BERTA ADELL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 2%
ROSA BOLADERAS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
Marta Ribera - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
ANNA VALLDENEU - CARRIE 1%
RAQUEL JEZEQUEL - CARRIE 1%
VERONICA PINTO - DISNELOCOS 1%
Georgia Stewart - CARRIE 1%
CLARA ALTARRIBA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
Mariona Castillo - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ESTER BRITO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
AINA VALLÈS - POE 1%
MERCÈ MARTÍNEZ - MAREMAR 1%
Muntsa Rius - CARRIE 1%
ELENA TARRATS - MAREMAR 1%
ELIA CORRAL - PARIS 0%
TXELL SUST - LES DONES DE FRANK 0%
MARIOLA PEÑA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
MARÍA VIÑAS - PARIS 0%
Melania Lenoir - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
LORENA FIDALGO - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
Patricia Paisal - POE 0%
MAR MAESTU - PARIS 0%
MONE - LES DONES DE FRANK 0%
MARIAN BARAHONA - LES DONES DE FRANK 0%
NEREA GARCIOLO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%
SUSANA RIBALTA - LES DONES DE FRANK 0

MEJOR ADAPTACIÓN
ZENÓN RECALDE (libreto), ROGER PEÑA (letras) - ANASTASIA 28%
David Serrano, ALEJANDRO SERRANO - WEST SIDE STORY 20%
ESTEVE FERRER, SILVIA MONTESINOS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 13%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - RENT EL MUSICAL 12%
ROSER BATALLA, ROGER PEÑA - LA JAULA DE LAS LOCAS 11%
MARC GÓMEZ - CARRIE 7%
DANIEL ANGLÈS, MARC GÒMEZ - FUN HOME 6%
MÓNICA PÉREZ - LES DONES DE FRANK 3%

MEJOR COREOGRAFÍA
Jerome Robbins, FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 20%
FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 16%
Peggy Hickey - ANASTASIA 11%
JOSÉ FELIX ROMERO - 33 EL MUSICAL 9%
ÓSCAR REYES - RENT EL MUSICAL 7%
ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
Aixa Guerra - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
MONTSE COLOMÉ - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 5%
MERI BONET - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 5%
M TERESA LAZARENO - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
XARO CAMPO - CARRIE 3%
CARMELO SEGURA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
ÒSCAR REYES - FUN HOME 2%
MONTSE COLOMÉ - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
Bealia Guerra - CIUTAT DE GESPA 1%
ANNA ROSELL - POE 1%
Bealia Guerra - LES DONES DE FRANK 1%
FÀTIMA CAMPOS TREPAT - PARIS 0%
MARIANO BOTINDAR - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%

MEJOR DIRECCIÓN
JOSÉ LUIS SIXTO Y FRANCESC ABÓS - EL MÉDICO 19%
FEDERICO BARRIOS - WEST SIDE STORY 17%
Darko Tresnjak - ANASTASIA 9%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 9%
ÀNGEL LLÀCER - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%
DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 6%
JAUME VIÑAS Y LAIA FORT - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
DANI CHERTA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
ESTEVE FERRER - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
FERRAN GUIU - CARRIE 3%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
DANIEL ANGLÈS - FUN HOME 3%
Alicia Serrat - EL TEMPS QUE NO TINDREM 2%
JOAN LLUÍS BOZZO - MAREMAR 2%
JESUS SANZ-SEBASTIÁN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
CARLA CALABRESE, SEBASTIÁN PRADA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
VÍCTOR ALVARO - POE 1%
PAUL BERRONDO - PARIS 0%
ROSER BATALLA - LES DONES DE FRANK 0%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%
JUAN CORPAS - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 0%

MEJOR DIRECCIÓN MUSICAL
IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 29%
Xavier Torras - ANASTASIA 13%
Julio Awad - 33 EL MUSICAL 13%
Gaby Goldman - WEST SIDE STORY 7%
Manu Guix, ANDREU GALLÉN - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
MIQUEL TEJADA - RENT EL MUSICAL 6%
JOEL RIU - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
MANEL GARCÍA - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 3%
ANTONIO M LABORDA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
JOAN COMAPOSADA - CARRIE 3%
Julio Awad - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 2%
JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
MIQUEL TEJADA - FUN HOME 2%
ANDREU GALLÉN - MAREMAR 2%
DANI ESPASA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
DANI CAMPOS - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
GERARD ALONSO - CIUTAT DE GESPA 1%
PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%
LUCAS CRAWLEY - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 0%
ÓSCAR PEÑARROYA - PARIS 0%
MIQUEL GONZÁLEZ - POE 0%
JOAN NITO FIGUERAS - LES DONES DE FRANK 0%

MEJOR DISEÑO DE CARTEL
Javier Naval - EL MÉDICO 24%
SR GOLDWIND - 33 EL MUSICAL 14%
Stage Entertainment España - ANASTASIA 13%
Javier Naval - WEST SIDE STORY 9%
MINSK - LA JAULA DE LAS LOCAS 8%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - CARRIE 7%
DANIEL ACUÑA - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 5%
LLUIS JULIAN - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
MANUEL DE LOS GALANES - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
ZUHAITZ SAN BUENAVENTURA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 4%
SPOTCO - FUN HOME 3%
MARIALACARTELERA - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
JORDI RINS - MAREMAR 2%

MEJOR ESCENOGRAFÍA
DAVID PIZARRO Y ROBERTO DEL CAMPO - 33 EL MUSICAL 30%
ALFONS FLORES - EL MÉDICO 16%
Alexander Dodge - ANASTASIA 13%
RICARDO SÁNCHEZ CUERDA - WEST SIDE STORY 7%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 6%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 5%
JORDI BULBENA - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 5%
ENRIC PLANAS - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
LAURA CLOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 1%
CANDILEJA PRODUCCIONES SL - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 1%
TADEO JONES - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
VÍCTOR ALGO - POE 1%
TONI LUQUE - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
JOSE NOVOA - PARIS 0%
VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 0%

MEJOR EVENTO TEATRAL
EM+P PRODUCCIONS (ONYRIC TEATRE CONDAL) - BROADWAY A CAPPELLA 22%
SUERTE EN LA VIDA, ORIGIN PRODUCCIONS - DESDE MI VENTANA 21%
ESCENARIO CLECE - GERÓNIMO RAUCH- PORQUE YO TE AMO 21%
TOTEM - AFTERSHOW DE MUSICALES BY XAVIERTORRASMUSIC 15%
ONYRIC TEATRE CONDAL - CONCIERTOS EN PARAL·LEL 8%
ONYRIC TEATRE CONDAL - EVA MARÍA CORTES EN CONCIERTO 6%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Kerry EllisEN CONCIERTO 3%
ONYRIC TEATRE CONDAL - Roger Berruezo - NATURALMENT 3%
Fondazione Teatro Due - JOANA ESTEBANELL - I HATE MUSIC 2%

MEJOR ILUMINACIÓN
Donald Holder - ANASTASIA 20%
CARLOS TORRIJOS - 33 EL MUSICAL 18%
LUIS PERDIGUERO - EL MÉDICO 17%
CARLOS TORRIJOS, JUAN GÓMEZ-CORNEJO - WEST SIDE STORY 7%
XAVI COSTAS, DANIEL ANGLÈS - RENT EL MUSICAL 7%
DANIEL GENER - CARRIE 4%
RAM MORALEDA Y FRAN AGRAMUNT - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
ALBERT FAURA - LA JAULA DE LAS LOCAS 4%
JUANJO LLORENS - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
JUANFRAN MARTÍNEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 3%
XAVI COSTAS - FUN HOME 3%
GUADALUPE JIMENEZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 3%
DAVID BOFARULL - MAREMAR 2%
DAVID BOFARULL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 1%
ADRIÀ RICO - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
VÍCTOR ALGO - POE 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%

MEJOR MUSICAL
VERSUS CREATIVE, WEEKEST LIVE, BEON WORLDWIDE, ESCRITO EN LAS ESTRELLAS - EL MÉDICO 30%
Stage Entertainment ESPAÑA - ANASTASIA 17%
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 11%
FOCUS, NO DAY BUT TODAY - RENT EL MUSICAL 10%
NOSTROMO LIVE - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
WHITE KITE PRODUCCIONES - 33 EL MUSICAL 6%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 5%
LETSGO COMPANY - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
NO DAY BUT TODAY - FUN HOME 4%
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
THE STAGE COMPANY, KLEMARK - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%

MEJOR MUSICAL EN GIRA
SOM PRODUCE - WEST SIDE STORY 50%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 19%
LA RODA PRODUCCIONS - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 18%
DAGOLL DAGOM - MAREMAR 13%

MEJOR MUSICAL INFANTIL
CANDILEJA PRODUCCIONES - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 40%
LA RODA PRODUCCIONS - HANSEL I GRETEL 34%
DEL MOLINO PRODUCCIONES - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 14%
LA TOMASA TEATRO - DISNELOCOS 7%
ESPHERA TEATRO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 6%

MEJOR MUSICAL ORIGINAL
FÉLIX AMADOR E IVÁN MACÍAS - EL MÉDICO 38%
TOÑO CASADO - 33 EL MUSICAL 32%
JOFRE BORRÀS, JOAN LLUÍS BOZZO, Anna Rosa Cisquella, ANDREU GALLÉN, MIQUEL PERIEL, ARIADNA PEYA - MAREMAR 6%
JORDI PRAT I COLL - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 4%
KECO PUJOL - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
JESÚS SANZ-SEBASTIÁN Y JULIO VAQUERO - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 4%
PEPE FERRER & GELI PEÑALVER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
VÍCTOR ALVARO, JOAN VÁZQUEZ, VÍCTOR ALVARO - CIUTAT DE GESPA 3%
ALICE PENN, EMILIO GIMÉNEZ ZAPIOLA, CARLA CALABREE, JAVIER GIMÉNEZ ZAPIOLA - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 2%
PAUL BERRONDO, LES COT, ÓSCAR PEÑARROYA, CÈSAR APARÍCIO, MARÍA VIÑAS - PARIS 1%
YANN CHARPENTIER, EMILIO MARTÍNEZ VERDEJO - DISNELOCOS 1%
JUAN CORPAS Y PABLO GUARINO - LA PRINCESA RAPUNZEL Y LA FLOR ENCANTADA 1%

MEJOR MUSICAL PEQUEÑO FORMATO
ELEVEN O'CLOCK PRODUCCIONS - CARRIE 35%
EPIDÈMIA TEATRE - BED & BREAKFAST, EL MUSICAL 18%
AULES - EL TEMPS QUE NO TINDREM 13%
LES COT - PARIS 13%
GATARO - POE 10%
TEATRE GAUDÍ - LES DONES DE FRANK 8%
uVe TEATRE - CIUTAT DE GESPA 3%

MEJOR SONIDO
Peter Hylenski - ANASTASIA 28%
Olly Steel - EL MÉDICO 20%
GASTÓN BRISKI - WEST SIDE STORY 10%
JORDI BALLBÉ - RENT EL MUSICAL 9%
JAVIER ISEQUILLA - 33 EL MUSICAL 6%
ROC MATEU - LA JAULA DE LAS LOCAS 6%
JAVIER SÁNCHEZ - TELEMAG - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
JORDI BALLBÉ - FUN HOME 4%
ROGER ÁBALOS - MAREMAR 3%
RAI SEGURA - CARRIE 3%
JAVIER ISEQUILLA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 3%
TOMAS PEREZ - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
LUCAS ARIEL VALLEJOS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
JUANTXI FERNÁNDEZ - POE 1%
DAVID MUÑIZ - PARIS 1%

MEJOR VESTUARIO
LORENZO CAPRILE - EL MÉDICO 28%
Linda Cho - ANASTASIA 17%
JUAN SEBASTIÁN - 33 EL MUSICAL 14%
ANTONIO BELART - WEST SIDE STORY 7%
MÍRIAM COMPTE - LA JAULA DE LAS LOCAS 7%
RAQUEL IBORT, LAURA GALOFRÉ - RENT EL MUSICAL 5%
ANTONIO HARILLO - EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR 4%
JOSE A ALCÁNTARA - ALCÁNTARA ATELIER - LA DAMA Y EL VAGABUNDO EL MUSICAL 4%
FELYPE DE LIMA - EL JOVENCITO FRANKENSTEIN 4%
RAQUEL IBORT, MARC SALICRÚ, MARC UDINA - FUN HOME 3%
MONTSE AMENÓS - ELS JOCS FLORALS DE CANPROSA 2%
CYBERGOBLIN Y MERCEDES SEBASTIAN - PETER PAN UN MUSICAL MUY ESPECIAL 2%
ALEJANDRO ANDÚJAR - MAREMAR 2%
RAQUEL IBORT, MARC UDINA - EL TEMPS QUE NO TINDREM 1%
ALICE PENN, MELANIA BOCCHIA, SILVANA MORINI - SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 1%
NÚRIA LLUNELL - CIUTAT DE GESPA 0%
JOSE NOVOA - PARIS 0%



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