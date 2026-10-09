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PHOTOS: Rostros conocidos y mucha magia en el photocall de THE ISLAND OF NEVERLAND

El Espacio Delicias se convirtió ayer en el punto de encuentro de numerosos rostros conocidos que no quisieron perderse el gran estreno de esta superproducción

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La expectación por adentrarse en el universo de Peter Pan de una forma completamente renovada atrajo ayer a una gran multitud de caras conocidas al Espacio Delicias de Madrid. El photocall previo al estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND reunió a numerosos profesionales del sector, artistas y personalidades del mundo de la cultura que quisieron apoyar este ambicioso proyecto y disfrutar en primera persona de la experiencia. En nuestra galería de imágenes, que acompaña a estas líneas, podréis ver a Daniel Muriel, María Castro o Fernando Gil, así como a muchos otros invitados que no quisieron perderse la cita sobre la alfombra roja.

La velada sirvió como antesala perfecta para descubrir este revolucionario espectáculo que une el talento de la productora española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio (responsable de grandes ceremonias olímpicas y espectáculos globales). La experiencia propone un universo 360º donde la aventura comienza mucho antes de que se levante el telón, permitiendo a los asistentes sumergirse en una zona interactiva donde elegir bando entre la Tribu o los Piratas antes de dar paso a un imponente espectáculo contemporáneo de teatro y acrobacia de primer nivel.

Encabezado por un brillante elenco internacional con nombres como Eduardo Ferrés (Capitán Garfio), Anna Saskia (Tempesta), Gabriel Lemière (Peter Pan), Inés Castrillo (Tigrilla) y Cristina Cigüela (Campanilla), el montaje deslumbra tanto por su despliegue visual como por el riesgo físico de sus números circenses.

No te pierdas la galería de fotos completa del photocall de ayer para descubrir todos los modelitos, las sonrisas y la emoción de los invitados que ya han cruzado las puertas hacia Nunca Jamás.

PHOTOS: Rostros conocidos y mucha magia en el photocall de THE ISLAND OF NEVERLAND — photo 1 of 19


Eduardo Ferrés

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Gabriel Lemière

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Inés Castrillo

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Anna Saskia

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Cristina Cigüela

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Elenco de THE ISLAND OF NEVERLAND

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Equipo Creativo de THE ISLAND OF NEVERLAND

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Dafne Fernández

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Dani Muriel

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Ara Malikian, Natalia Moreno

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Verónica Romero

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María Castro

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Pupi Poisson

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Dani Tatay

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Marilia Andrés

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Fernando Gil

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Norma Ruiz

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Elenco y producción de THE ISLAND OF NEVERLAND



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