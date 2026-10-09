PHOTOS: Rostros conocidos y mucha magia en el photocall de THE ISLAND OF NEVERLAND

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La expectación por adentrarse en el universo de Peter Pan de una forma completamente renovada atrajo ayer a una gran multitud de caras conocidas al Espacio Delicias de Madrid. El photocall previo al estreno de THE ISLAND OF NEVERLAND reunió a numerosos profesionales del sector, artistas y personalidades del mundo de la cultura que quisieron apoyar este ambicioso proyecto y disfrutar en primera persona de la experiencia. En nuestra galería de imágenes, que acompaña a estas líneas, podréis ver a Daniel Muriel, María Castro o Fernando Gil, así como a muchos otros invitados que no quisieron perderse la cita sobre la alfombra roja.

La velada sirvió como antesala perfecta para descubrir este revolucionario espectáculo que une el talento de la productora española LETSGO y la italiana Balich Wonder Studio (responsable de grandes ceremonias olímpicas y espectáculos globales). La experiencia propone un universo 360º donde la aventura comienza mucho antes de que se levante el telón, permitiendo a los asistentes sumergirse en una zona interactiva donde elegir bando entre la Tribu o los Piratas antes de dar paso a un imponente espectáculo contemporáneo de teatro y acrobacia de primer nivel.

Encabezado por un brillante elenco internacional con nombres como Eduardo Ferrés (Capitán Garfio), Anna Saskia (Tempesta), Gabriel Lemière (Peter Pan), Inés Castrillo (Tigrilla) y Cristina Cigüela (Campanilla), el montaje deslumbra tanto por su despliegue visual como por el riesgo físico de sus números circenses.

No te pierdas la galería de fotos completa del photocall de ayer para descubrir todos los modelitos, las sonrisas y la emoción de los invitados que ya han cruzado las puertas hacia Nunca Jamás.



Eduardo Ferrés

Gabriel Lemière

Inés Castrillo

Anna Saskia

Cristina Cigüela

Elenco de THE ISLAND OF NEVERLAND

Equipo Creativo de THE ISLAND OF NEVERLAND

Dafne Fernández

Dani Muriel

Ara Malikian, Natalia Moreno

Verónica Romero

María Castro

Pupi Poisson

Dani Tatay

Marilia Andrés

Fernando Gil

Norma Ruiz

Elenco y producción de THE ISLAND OF NEVERLAND

Nominations Are Open for the 2026 BroadwayWorld Regional Awards! Nominate your favorite local productions and performers before the deadline on October 31, 2026. Nominations close in 22 Days 16 Hrs 59 Min 38 Sec Albuquerque Anchorage Appleton, WI Arkansas Atlanta Austin Australia - Adelaide Australia - Brisbane Australia - Melbourne Australia - Perth Australia - Sydney Austria Baltimore Berkshires Birmingham Boise Boston Buffalo Cabaret Calgary Central New York Central Pennsylvania Central Virginia Charlotte Chicago Cincinnati Cleveland Columbus Connecticut Dallas Dayton Delaware Denver Des Moines Fargo Fort Wayne Ft. Myers/Naples Germany Hawaii Houston Indianapolis Ireland Italy Jacksonville Kansas City Kentucky Las Vegas Long Island Los Angeles Madison Maine Memphis Miami Metro Michigan Milwaukee, WI Minneapolis / St. Paul Montana Montreal Nashville Netherlands New Hampshire New Jersey New Orleans Norway Off-Broadway Oklahoma Omaha Orlando Ottawa Palm Springs Philadelphia Philippines Phoenix Pittsburgh Portland Raleigh Rhode Island Rockland / Westchester Sacramento Salt Lake City San Antonio San Diego San Francisco / Bay Area Santa Barbara Sarasota Seattle South Africa South Bend South Carolina South Dakota St. Louis Sweden Tallahassee Tampa Toronto UK / West End Vancouver Vermont Washington, DC West Virginia Wichita Go

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