PHOTOS: Primer vistazo de la adaptación española de QUERIDO EVAN HANSEN
El musical calienta motores para su estreno el próximo 23 de octubre en el Teatro Rialto
El aplaudido fenómeno musical que conquistó Broadway y el West End llega a la Gran Vía madrileña de la mano de ATG Entertainment. Esta mañana se ha celebrado en el Teatro Rialto de Madrid el pase gráfico para medios de QUERIDO EVAN HANSEN, cuyo estreno oficial tendrá lugar este próximo 23 de octubre. La producción aborda con maestría la soledad, la salud mental, el impacto de las redes sociales y la imperiosa necesidad de pertenencia en un mundo ultra conectado.
La esperada adaptación del libreto original de Steven Levenson, con las inolvidables canciones de Benj Pasek y Justin Paul (autores de La La Land y El Gran Showman), cuenta con la versión en español firmada por David Serrano y Alejandro Serrano, logrando mantener toda la cercanía y fuerza emocional del texto original.
Por un lado, el elenco español de esta adaptación está encabezado por Guillermo Martín quién encarna con enorme vulnerabilidad al protagonista, Evan Hansen. Acompañándolo sobre el escenario del Rialto, el reparto cuenta con Iván Clemente (Connor Murphy), Elvira Santa María (Zoe Murphy), Verónica Ronda (Heidi Hansen), Lorena Calero (Cynthia Murphy), Armando Pita (Larry Murphy), Arnau Camps (Jared Kleinman) y Jessica Garcés (Alana Beck).
Por otro lado, la puesta en escena está dirigida por David Serrano, respaldado por la dirección musical de Joan Miquel Pérez, las coreografías de Iker Karrera, el diseño de escenografía de Pizarro Studio y el diseño de vídeo a cargo de Emilio Valenzuela y Joan Rodón, elementos clave para reflejar el complejo universo digital del montaje.
Si quieres conocer más de cerca esta propuesta de QUERIDO EVAN HANSEN, te dejamos a continuación imágenes de lo que hemos podido ver en el pase gráfico de hoy.
Guillermo Martín
Elenco de QUERIDO EVAN HANSEN
Elvira Santa María, Jessica Garcés, Armando Pita
Guillermo Martín
Arnau Camps, Lorena Calero
Lorena Calero, Elvira Santa María, Armando Pita
Lorena Calero, Elvira Santa María
Jessica Garcés, Guillermo Martín, Arnau Camps
Arnau Camps, Guillermo Martín, Lorena Calero
Lorena Calero, Guillermo Martín
Elenco QUERIDO EVAN HANSEN
Guillermo Martín, Elvira Santa María
David Serrano
David Serrano
Arnau Camps, Iván Clemente
Jessica Garcés, Elvira Santa María
Jessica Garcés, Elvira Santa María
Verónica Ronda, Lorena Calero
Guillermo Martín
Elenco QUERIDO EVAN HANSEN
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