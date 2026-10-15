PHOTOS: Descubre quiénes no quisieron perderse la alfombra roja de CABARET

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La tarde de ayer se vistió de gala en el Espacio Delicias con la celebración del esperado photocall de CABARET. Figuras de la cultura, la televisión y la sociedad no quisieron perderse la oportunidad de apoyar la segunda temporada de esta aplaudida producción inmersiva, convirtiendo la alfombra roja en una antesala llena de glamour y expectación antes de cruzar las puertas del icónico Kit Kat Klub.

Por el evento desfilaron personalidades tan destacadas como Carmen Lomana, el cineasta Alejandro Amenábar y la cantante Marta Sánchez, entre muchos otros invitados ilustres que acudieron a disfrutar de la mágica atmósfera del Berlín de 1929. Tampoco faltó a la cita el elenco al completo de la producción, encabezado por Mario Vaquerizo y Víctor Palmero, quienes se alternan en el papel del Maestro de Ceremonias (Emcee), junto a Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Patricia Clark como Fräulein Schneider, Tony River como Herr Schultz, Ricky Merino como Ernst Ludwig y Marta Arteta como Fräulein Kost, acompañados por todo el equipo de actores, covers y swings.

Con el respaldo de un público entregado y la presencia de numerosas celebridades, la velada confirmó que la fascinación por este clásico inmortal de Kander y Ebb sigue más viva que nunca en la capital. Echa un vistazo a estas imágenes del Kit Kat Klub en vivo para descubrir todos los detalles del photocall y quiénes no quisieron perderse este gran evento.



Elenco de CABARET

Laia Prats, Mario Vaquerizo, Víctor Palmero , José Pastor

Víctor Palmero

Laia Prats

José Pastor

Ricky Merino

Marta Arteta

Tony River

Patricia Clark

Mario Vaquerizo

Laia Prats, Mario Vaquerizo

Boris Izaguirre

Marta Pombo

Alejandro Amenábar

Arturo Valls

Ana Guerra

Marta Sánchez

Carmen Lomana

Marta Sango

Juan Pedro del Moral

Carlos Areces

Rosario Flores

Israel Cotes, Topacio Fresh

Pupi Poisson

Alaska

Carlos Pérez Gimeno, Isabel González, Alaska, Paloma Barrientos, Daniel Carande

Elenco CABARET

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