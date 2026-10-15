PHOTOS: Descubre quiénes no quisieron perderse la alfombra roja de CABARET
El Espacio Delicias acogió este 14 de octubre un concurrido photocall para celebrar la nueva temporada del musical
La tarde de ayer se vistió de gala en el Espacio Delicias con la celebración del esperado photocall de CABARET. Figuras de la cultura, la televisión y la sociedad no quisieron perderse la oportunidad de apoyar la segunda temporada de esta aplaudida producción inmersiva, convirtiendo la alfombra roja en una antesala llena de glamour y expectación antes de cruzar las puertas del icónico Kit Kat Klub.
Por el evento desfilaron personalidades tan destacadas como Carmen Lomana, el cineasta Alejandro Amenábar y la cantante Marta Sánchez, entre muchos otros invitados ilustres que acudieron a disfrutar de la mágica atmósfera del Berlín de 1929. Tampoco faltó a la cita el elenco al completo de la producción, encabezado por Mario Vaquerizo y Víctor Palmero, quienes se alternan en el papel del Maestro de Ceremonias (Emcee), junto a Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Patricia Clark como Fräulein Schneider, Tony River como Herr Schultz, Ricky Merino como Ernst Ludwig y Marta Arteta como Fräulein Kost, acompañados por todo el equipo de actores, covers y swings.
Con el respaldo de un público entregado y la presencia de numerosas celebridades, la velada confirmó que la fascinación por este clásico inmortal de Kander y Ebb sigue más viva que nunca en la capital. Echa un vistazo a estas imágenes del Kit Kat Klub en vivo para descubrir todos los detalles del photocall y quiénes no quisieron perderse este gran evento.
Elenco de CABARET
Laia Prats, Mario Vaquerizo, Víctor Palmero , José Pastor
Víctor Palmero
Laia Prats
José Pastor
Ricky Merino
Marta Arteta
Tony River
Patricia Clark
Mario Vaquerizo
Laia Prats, Mario Vaquerizo
Boris Izaguirre
Marta Pombo
Alejandro Amenábar
Arturo Valls
Ana Guerra
Marta Sánchez
Carmen Lomana
Marta Sango
Juan Pedro del Moral
Carlos Areces
Rosario Flores
Israel Cotes, Topacio Fresh
Pupi Poisson
Alaska
Carlos Pérez Gimeno, Isabel González, Alaska, Paloma Barrientos, Daniel Carande
Elenco CABARET
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