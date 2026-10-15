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PHOTOS: Descubre quiénes no quisieron perderse la alfombra roja de CABARET

El Espacio Delicias acogió este 14 de octubre un concurrido photocall para celebrar la nueva temporada del musical

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PHOTOS: Descubre quiénes no quisieron perderse la alfombra roja de CABARET — photo 1 of 28

La tarde de ayer se vistió de gala en el Espacio Delicias con la celebración del esperado photocall de CABARET. Figuras de la cultura, la televisión y la sociedad no quisieron perderse la oportunidad de apoyar la segunda temporada de esta aplaudida producción inmersiva, convirtiendo la alfombra roja en una antesala llena de glamour y expectación antes de cruzar las puertas del icónico Kit Kat Klub.

Por el evento desfilaron personalidades tan destacadas como Carmen Lomana, el cineasta Alejandro Amenábar y la cantante Marta Sánchez, entre muchos otros invitados ilustres que acudieron a disfrutar de la mágica atmósfera del Berlín de 1929. Tampoco faltó a la cita el elenco al completo de la producción, encabezado por Mario Vaquerizo y Víctor Palmero, quienes se alternan en el papel del Maestro de Ceremonias (Emcee), junto a Laia Prats como Sally Bowles, José Pastor como Clifford Bradshaw, Patricia Clark como Fräulein Schneider, Tony River como Herr Schultz, Ricky Merino como Ernst Ludwig y Marta Arteta como Fräulein Kost, acompañados por todo el equipo de actores, covers y swings.

Con el respaldo de un público entregado y la presencia de numerosas celebridades, la velada confirmó que la fascinación por este clásico inmortal de Kander y Ebb sigue más viva que nunca en la capital. Echa un vistazo a estas imágenes del Kit Kat Klub en vivo para descubrir todos los detalles del photocall y quiénes no quisieron perderse este gran evento.

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Elenco de CABARET

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Laia Prats, Mario Vaquerizo, Víctor Palmero , José Pastor

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Víctor Palmero

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Laia Prats

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José Pastor

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Ricky Merino

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Marta Arteta

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Tony River

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Patricia Clark

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Mario Vaquerizo

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Laia Prats, Mario Vaquerizo

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Boris Izaguirre

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Marta Pombo

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Alejandro Amenábar

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Arturo Valls

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Ana Guerra

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Marta Sánchez

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Carmen Lomana

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Marta Sango

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Juan Pedro del Moral

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Carlos Areces

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Rosario Flores

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Israel Cotes, Topacio Fresh

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Pupi Poisson

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Alaska

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Carlos Pérez Gimeno, Isabel González, Alaska, Paloma Barrientos, Daniel Carande

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Elenco CABARET


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